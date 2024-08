Contrariamente a la narración impuesta por los organizadores de los Juegos Olímpicos (JO) y Paralímpicos (JOP), la calidad del agua del Sena sigue siendo insuficiente desde el inicio del evento, según los resultados de los análisis oficiales consultados por Mediapart. Estos datos proceden de muestras tomadas diariamente por los equipos de Eau de Paris, laboratorio dependiente del Ayuntamiento de París. Se transmiten al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Cojop), que supervisa su comunicación.

En aras de la transparencia en este importante asunto de salud pública, Mediapart ha decidido publicar íntegramente los resultados de los análisis a los que hemos podido acceder. Muestran que la calidad del agua sólo fue suficiente para el baño olímpico el 20% de las veces desde el arranque de los Juegos, el 26 de julio. Este porcentaje desciende incluso al 10% si aplicamos a los resultados de las muestras tomadas los criterios exigidos para la zona de baño "público en general", que las autoridades esperan abrir en el verano de 2025 como "legado" de los Juegos tras haber invertido 1.400 millones de euros de dinero público en el proyecto.

En detalle (ver la metodología en la caja negra), los resultados muestran que en un periodo de diez días, del 27 de julio al 5 de agosto, los niveles de calidad del agua fijados por la Federación Mundial de Triatlón (que son superiores a los del público en general) sólo se alcanzaron dos días, el 30 y el 31 de julio. El resto del tiempo, los resultados superaron las exigencias de la federación, tanto en términos de contaminación por Escherichia coli (E. coli) como por enterococos intestinales, las dos bacterias analizadas diariamente en cuatro puntos de muestreo.

Estos resultados explican por qué se aplazaron todos los entrenamientos de triatlón, lo que provocó el descontento de algunos atletas (ver último apartado). Tuvieron que nadar en aguas demasiado contaminadas para la prueba de relevos mixtos del 5 de agosto. Unos días antes, el miércoles 31 de julio, los niveles habían vuelto a descender por debajo de los umbrales exigidos para las pruebas individuales masculina y femenina (tras un aplazamiento inicial debido a la contaminación).

Los resultados se explican por el mal estado de las redes de alcantarillado aguas arriba de París, plagadas de numerosos problemas de acometidas (ver nuestra investigación aquí), así como de fugas no reparadas en el alcantarillado de la capital. Por no hablar de la contaminación ocasional.

A eso hay que añadir problemas más coyunturales, relacionados con el tiempo tan lluvioso de este verano. La lluvia no sólo ha favorecido el vertido de aguas sucias al Sena, sino que también ha aumentado el caudal del río, que se acerca ya a los 300 metros cúbicos por segundo, casi el doble de su nivel habitual. En consecuencia, las bacterias se mueven más deprisa y les da menos tiempo para descomponerse bajo el efecto de los rayos UV del sol y de los organismos que las ingieren.

Los análisis demuestran además que, si bien las obras realizadas en los últimos años (en particular la construcción del gran embalse de Austerlitz, en servicio desde junio para almacenar parte de las aguas residuales y pluviales durante las fuertes lluvias) han mejorado la calidad del Sena, los esfuerzos realizados hasta la fecha siguen siendo insuficientes para permitir el baño.

Preguntado por Mediapart, el Ayuntamiento de París no ha respondido sobre las lecciones aprendidas de estos resultados, a pesar de que la alcaldesa, Anne Hidalgo, y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, han concedido numerosas entrevistas en los últimos días para afirmar que el reto del baño en el Sena está "superado". También Emmanuel Macron se felicitó en la red social X: "Hemos logrado en cuatro años lo que ha sido imposible durante cien años".

El gabinete de prensa del Cojop rebate nuestra interpretación de los resultados del análisis en un único punto: el día del relevo de triatlón mixto, el 5 de agosto. En esa fecha, los equipos de Eau de Paris detectaron 436 unidades formadoras de colonias (UFC) por 100 mililitros (ml) de enterococos en uno de los cuatro puntos de muestreo, el puerto de Gros-Caillou. Sin embargo, el Cojop señala que este resultado "raya el límite" (fijado en 400 UFC/100 ml por la federación internacional) y "está fuera del recorrido del triatlón". Realmente está justo al lado.

El ayuntamiento elude sus obligaciones de comunicación

Aunque la federación internacional ha facilitado informes diarios a los representantes de los equipos, la divulgación pública de los datos sobre la calidad del agua del Sena nunca había sido tan opaca como desde el inicio de los Juegos Olímpicos. Desde el 24 de julio, el Ayuntamiento de París ha suspendido la publicación de su "boletín semanal" de mediciones de E. coli y enterococos intestinales en su página web, y se ha instaurado un auténtico apagón informativo.

Ahora todo pasa por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. "Durante el periodo de los Juegos, sólo los organizadores están autorizados a comunicar datos sobre la calidad del agua", explica el Ayuntamiento de París. Sin embargo, por ley, sigue siendo la autoridad pública responsable de garantizar que el río sea apto para el baño. Pero ha renunciado a su obligación de informar al público en favor del Comité, que ahora se encuentra con tres sombreros: organizador de los Juegos Olímpicos, propietario exclusivo de los resultados de las muestras tomadas en el Sena y distribuidor exclusivo de esta información. Primero a las federaciones deportivas, luego a los medios de comunicación, pero sólo en contadas ocasiones: en Mediapart hemos perdido ya la cuenta del número de peticiones hechas a París 2024 sobre el tema.

"No hay apropiación de los resultados por parte de los organizadores", afirma el ayuntamiento: "La ciudad se reserva en exclusiva los derechos de comunicación en la medida en que son los organizadores quienes toman la decisión final de autorizar o no la celebración de las pruebas".

Pero, ¿quién decide realmente? "En última instancia, es el propio organizador quien decide el día de la prueba si se dan las condiciones adecuadas para su celebración, en función de una serie de criterios entre los que se encuentran la calidad del agua, pero también las condiciones meteorológicas, por ejemplo", explica la prefectura de la región de Île-de-France.

Sin embargo, el 5 de agosto, día de la prueba de triatlón mixto en el Sena, cuando la contaminación por E. coli superó el umbral de referencia, el Cojop emitió un comunicado de prensa explicando que "la decisión de celebrar las pruebas ha sido tomada por la Federación Internacional de Triathlon". Contactada por Mediapart, la federación no ha respondido en el momento de la publicación de este artículo.

El 6 de agosto, el comité culpó a la federación acuática internacional, World Aquatics, del aplazamiento de una sesión de entrenamiento para la prueba de estilo libre en el Sena ese mismo día, debido a los malos resultados de la contaminación. En cuanto al Cojop, a veces señala a la ciudad: "Es sobre todo la ciudad de París la responsable de la bañabilidad del Sena, porque son ellos los que realizan las pruebas". Es decir, la cadena de responsabilidades no está clara.

Esta confusión de papeles se ve agravada por la opacidad del sistema municipal parisino. La capital cuenta con una autoridad municipal del agua, Eau de Paris, una decisión emblemática del gobierno de izquierdas cuando se hizo cargo de la ciudad en 2001, para liberar su gestión de las garras del sector privado.

El corolario de esta extensión del dominio público es la imbricación de servicios y competencias: Eau de Paris, que suministra agua potable a la villa, está presidida por Dan Lert, teniente de alcalde responsable de la transición ecológica, el plan climático, el agua y la energía. Elegido por el partido ecologista en el distrito XIX, es aliado y miembro de la mayoría de Anne Hidalgo.

Cuando la alcaldesa se bañó en el Sena el 17 de julio, él también se zambulló y se hizo una foto con ella en bañador. “Hoy nos hemos bañado en el Sena con Anne Hidalgo. Es un sueño de infancia hecho realidad", publicó en X. Unos días más tarde, nos enterábamos de que la calidad del agua ese día era insuficiente para bañarse.

Pero en realidad fueron los laboratorios de Eau de Paris los que tomaron muestras y analizaron el agua del Sena. Están dirigidos por ingenieros y científicos de reconocida competencia, algunos de los cuales publican en revistas internacionales sujetas a arbitraje. Pero desde la inauguración de los Juegos Olímpicos, el organismo no se ha atrevido a responder a ninguna pregunta sobre el estado del río, remitiéndose directamente a su autoridad política de tutela, la ciudad, que "se ocupa de las cuestiones relativas a la calidad del agua del Sena".

El personal ha recibido instrucciones de no responder a las preguntas de los periodistas. La centralización de las comunicaciones por parte de París 2024 hace que su trabajo sea completamente invisible, a pesar de que todas las noches recogen agua para analizarla. Un investigador confiesa que conserva su libertad de trabajo "porque luchan por conservarla".

Se exige la máxima discreción

Los empleados del departamento de saneamiento de la ciudad han recibido un correo electrónico en el que se les pide "la máxima discreción" al hablar de "estos temas", incluso "en el ámbito personal". Recibieron la petición de sus superiores tras la publicación en abril por la ONG Surfrider de unas mediciones que se habían realizado en el Sena y que indicaban que el agua estaba demasiado sucia para el baño.

En aquel momento ya se había tomado la decisión de confiar el muestreo exclusivamente a Eau de Paris, que conservaría el control de los datos. Una elección nada obvia, decidida por la prefectura regional tras la anulación del tramo de baño durante el test del verano de 2023. Tras el balance de experiencias de este primer fiasco, los equipos de la Siaap (asociación intermunicipal que gestiona el tratamiento de las aguas residuales) ofrecieron sus servicios para distribuir las alcantarillas de inspección. Pero esta opción fue rechazada y el sistema se endureció aún más que antes.

El laboratorio privado Fluidion, que tiene un contrato marco con el ayuntamiento, era uno de los subcontratistas de la ciudad cuando se hizo el test, y fue excluido de los Juegos después de que advirtiera de los niveles de contaminación y señalara los límites de las muestras tomadas por Eau de Paris. "En 2023, advertimos de la presencia de una cantidad muy grande y bastante variable de bacterias en partículas fecales. Estaban al corriente y tomaron su decisión en conciencia", lamenta el director general de la empresa, Dan Angelescu.

El fundador de Fluidion, que sigue colaborando con el ayuntamiento en la zona de baño de la Villette (donde la contaminación es mucho menor), lamenta que, si bien "los Juegos Olímpicos son extraordinarios, quizá los más bonitos de la historia", hay "demasiada voluntad política y muy poca ciencia en el discurso actual sobre la contaminación del Sena". Pero es consciente de la enorme presión generada por este asunto: "¿Cómo habría reaccionado yo si fuera el organizador de los Juegos? No sabría decirlo, soy consciente de que es difícil ser objetivo en este contexto", afirma el responsable del laboratorio, que publica abiertamente sus propios resultados.

Según varios expertos en contaminación del agua, no hay que subestimar el papel de las bacterias E. coli y enterococos porque, además de los problemas de salud que pueden causar (sobre todo en los intestinos), su concentración es también un indicador de la presencia de otros agentes patógenos en el agua. Porque el Sena contiene de todo, virus, parásitos y bacterias.

En un simposio sobre la calidad de baño del Sena celebrado en junio, el hidrólogo Laurent Moulin, jefe del departamento de I+D de Eau de Paris, explicó que existe un riesgo de "infecciones reales" debido a la presencia de norovirus, de origen humano, que son la principal causa de gastroenteritis aguda. Los norovirus son conocidos por los pasajeros de los grandes cruceros, los consumidores de ostras y los internos de las residencias de ancianos. Su impacto puede ser mucho más grave en los ancianos o en las personas con sistemas inmunitarios débiles. Sin embargo, actualmente no se hace un seguimiento específico en el Sena, donde se suman a otros contaminantes químicos (residuos de pesticidas, metales pesados, etc.).

"Para los Juegos Olímpicos esto no es un problema. Los atletas son jóvenes y gozan de buena salud", afirma un especialista que pidió el anonimato. “Pero entonces, ¿qué pasará cuando el baño quede abierto al gran público?

Los atletas, muy molestos con París 2024

Incluso antes del final de los Juegos Olímpicos, y a pesar de un seguimiento médico serio, varios atletas extranjeros han criticado duramente la obstinación de las autoridades en querer organizar las pruebas en el Sena. La española Anna Godoy afirmó en Marca que "la federación internacional se ha burlado [de los triatletas]". Su compatriota Miriam Casillas considera que los organizadores "no han pensado en absoluto en los atletas". "Han pensado más en su imagen y en vender que se podía nadar en el Sena. No se pensó en la salud de los atletas", señaló esta médico en prácticas. La falta de un "plan B" también ha sido criticada por el seleccionador del equipo masculino, de nuevo en Marca.

En cuanto a Bélgica, que no participó en el relevo mixto porque un atleta enfermó (sin relación probada con la contaminación del río), su Comité Olímpico y su federación de triatlón emitieron un comunicado en el que pedían "extraer lecciones para futuras competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos". "Nos referimos a las garantías en los días de entrenamiento, los días de competición y el formato de las pruebas, que deben aclararse de antemano y garantizar que no haya incertidumbre para los atletas, sus equipos y los aficionados", explicaron ambos organismos. La triatleta Jolien Vermeylen también declaró a Le Soir que había "visto y sentido cosas en las que no debería pensar demasiado". Su compañero de equipo Marten Van Riel también criticó los constantes cambios en el programa: "Si la prioridad hubiera sido la salud de los atletas, esta competición se debería haber trasladado a otra sede hace mucho tiempo".

Caja negra

Publicamos los resultados detallados del análisis en este artículo.

Cada día, los laboratorios de Eau de Paris analizan la presencia de dos bacterias, E. coli y enterococos. Según los criterios de la Federación Internacional de Triatlón, la calidad del agua se clasifica como mala si las concentraciones de E. coli superan las 1.000 UFC/100 ml o las de enterococos superan las 400 UFC/100 ml. Para la zona de baño "público en general", la calidad se considera suficiente por debajo de 900 (para E. coli) y 330 (para enterococos), según los umbrales fijados por la agencia regional de salud.

En detalle, los resultados muestran

· 5 de agosto: 436 UFC/100 ml de enterococos en el punto de muestreo del puerto de Gros-Caillou.

· 4 de agosto: 1.553 UFC/100 ml deE. Coli en el punto de muestreo del puente Alexandre-III.

· 3 de agosto: 1.300 UFC/100 ml de E. Coli en el puerto de Gros-Caillou y 816 UFC/100 ml en el puente de Alexandre-III.

· 2 de agosto: más de 2.420 UFC/100 ml deE. Coli en los puentes Alma y Alexandre-III, entre otros.

· 1 de agosto: 1.414 UFC/100 ml de enterococos en el puerto de Gros-Caillou.

· 31 de julio: los resultados son buenos.

· 30 de julio: los resultados son buenos, pero el resultado en el puente Alexandre-III (397 UFC/100 ml de enterococos) está por encima del baño "público en general".

· 29 de julio: 1.986 UFC/100 ml deE. Coli en el puente de los Inválidos.

· 28 de julio: 1.733 UFC/100 ml de E. Coli en el puente Alma.

· 27 de julio: Todas las curvas (E.Coli y enterococos) están por encima, en todos los puntos de muestreo.

Policías sí, sanitarios no: el doble rasero para pagar complementos por trabajar en los Juegos Olímpicos Ver más

Entrevistado el martes 6 de agosto, el responsable del laboratorio Fluidion, Dan Angelescu, revisó sus comentarios antes de la publicación. Considerando que los métodos tradicionales de muestreo no permiten medir con suficiente precisión los niveles de bacterias contenidas en las materias fecales (que es un problema importante en el Sena), ha desarrollado su propia técnica. Todos los resultados del muestreo de Fluidion (métodos tradicionales y nuevos) están disponibles aquí.

Traducción de Miguel López