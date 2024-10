Una frase repetida tres veces. "Les pedimos que declaren culpable a Peter Cherif. Por cada uno de los delitos de los que se le acusa. Su papel activo en el seno de la organización terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga (Aqpa), su participación en el secuestro de cooperantes franceses en Yemen y su presunta implicación en el atentado del 7 de enero de 2015". Para el fiscal, no hay duda de que el yihadista es culpable.

Lo que queda por determinar es el alcance de la pena solicitada. Peter Cherif, de 42 años, se enfrenta a cadena perpetua. "La gravedad de los hechos es inconmensurable, se desprende del conjunto de sus actividades", afirma la fiscal Aurélie Valente. "No se concibe otra pena que no sea la máxima. Cadena perpetua para que la sociedad que representamos siga siendo segura. Cadena perpetua para que la sociedad que representamos siga siendo libre".

La fiscal concluyó señalando que esta condena debe ir acompañada de una pena de veintidós años de cárcel para este "empresario del odio".

Hacia las 19.00 horas del miércoles 2 de octubre, la Fiscalía presentó a Peter Cherif la factura por todos los actos de los que se le acusa, así como por su comportamiento en la vista, y fue una factura abultada. Cinco horas antes, Benjamin Chambre, el otro fiscal del juicio, comenzó su alegato final con un homenaje al semanario satírico y a lo que representa. "Somos Charlie porque estamos convencidos de que un periódico, pensemos lo que pensemos de él, debe existir en nuestra República. Somos Charlie porque siempre estamos del lado de la pluma contra el Kalashnikov". Su colega Aurélie Valente se refirió a una de las portadas de Charlie Hebdo: "Señoras y señores del tribunal, es duro ser asesinado por idiotas".

En su alegato a dos voces, también se habló mucho del Estado de Derecho: "No somos la justicia de Al Qaeda. El Estado de Derecho te da las herramientas para responder a los horrores del terrorismo", dijo uno; “El Estado de Derecho no es una debilidad, es nuestra fuerza”, declaró el otro. Una reafirmación que uno juraría que no sólo iba dirigida a la audiencia dentro del tribunal.

El quién es quién del terrorismo

Pero, por supuesto, la atención se centró en un hombre, el que estaba con el pelo suelto en el banquillo de los acusados. Este "completo yihadista" para Benjamin Chambre, que lo describió como "uno de los hombres más peligrosos de nuestra sociedad, ni héroe ni mártir, celoso servidor de una causa mortal a la que ha consagrado toda su vida y de la que sigue sin renegar ante el tribunal". Un acusado cuyo entorno íntimo "constituye el quién es quién del terrorismo más sangriento en Francia".

Entre sus amigos de la infancia estaban Chérif Kouachi, que asesinó a la redacción de Charlie Hebdo, y Boubakeur el-Hakim, que supervisó media docena de atentados, incluido el del 13 de noviembre. Entre sus amigos posteriores figura Salim Benghalem, que estaba en la lista negra de EEUU porque se convirtió en uno de los verdugos del Estado Islámico.

Peter Cherif se unió a Al Qaeda en Irak en 2004, un mes después de que su sanguinario líder, Abu Musab al Zarqaui, decapitara a su primer rehén, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Allí, Peter Cherif combatió en Faluya, fue hecho prisionero y encarcelado en Abu Ghraib, en Bagdad, donde, según la Fiscalía Nacional Antiterrorista, acumuló el "capital social" que le permitió unirse unos años más tarde a Al Qaeda en la Península Arábiga. Según Benjamin Chambre, Aqpa era entonces "la organización terrorista más peligrosa del mundo", pero también, por ser la más perseguida, "la más paranoica".

Esto es lo que hace a Peter Cherif tan único en la yihadosfera. Veinte franceses se habían unido a Al Qaeda en Irak, y él era uno de ellos. Sólo uno se unió a Aqpa, ¡y fue él! En Yemen, Peter Cherif cometerá, según la acusación, el más sangriento de sus crímenes.

Peter Cherif participó en todas las fases del atentado y fue la piedra angular del plan de los hermanos Kouachi Fiscal general Aurélie Valente

El 7 de enero de 2015, Chérif Kouachi y su hermano Saïd atacaron las oficinas de Charlie Hebdo. En menos de dos minutos asesinó a once personas, entre ellas ocho miembros de la redacción. Después, mientras huían, mató a tiros a un agente de policía. Chérif Kouachi era amigo de la infancia y cómplice de toda la vida de Peter Cherif. El atentado fue reivindicado por Aqpa, para la que Peter Cherif había trabajado durante cuatro años. De hecho, es el único representante francófono de los yihadistas yemeníes.

"Los servicios de inteligencia dirigieron rápidamente su atención hacia el único hombre que podía establecer el vínculo entre Chérif Kouachi y Aqpa...". Benjamin Chambre hace una pausa. Y señala al banquillo. "¡Peter Cherif!".

Pero, asegura, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no le considera el instigador de los atentados de enero de 2015, ya que el sumario no lo demuestra. Aurélie Valente reconoce que están firmemente convencidos de que Peter Cherif fue "uno de los artífices" de la masacre de Charlie Hebdo. En una larga intervención, la fiscal expone todos los elementos que forjan esta convicción tan arraigada.

Como la obsesión de Aqpa por el semanario, que se desarrolló tras la llegada de Peter Cherif a Yemen en 2011. El foco sobre su director, el dibujante Charb, al que se aludiría en la revista de propaganda de la organización terrorista con su identidad real de Stéphane Charbonnier. "¿Quién [dentro de Aqpa] podía informarles sobre objetivos franceses? ¿Quién tenía las referencias?", se pregunta Aurélie Valente.

En segundo lugar, el magistrado se asombró de que Chérif Kouachi, "treintañero, delincuente local que nunca había combatido ni se había unido a una organización terrorista", pudiera reunirse en Yemen con el jeque Anwar al-Awlaki, el terrorista más perseguido del planeta en aquel momento, abatido por un dron mes y medio después. Esto sólo era posible si Kouachi contaba con una sólida recomendación.

Por último, está el testimonio corroborador de un traficante de armas, amigo de Peter Cherif en Yemen, y de miembros de Aqpa interrogados por los estadounidenses: un "franco-tunecino", "de la región parisina", "implicado en la red Buttes-Chaumont", presentó a Cherif Kouachi al jeque al-Awlaki. Durante este primer encuentro, este individuo habría dado fe de la fiabilidad de su recluta y le habría servido de intérprete. El entrenamiento militar de Kouachi se llevó a cabo en el mayor secreto, pero siempre en presencia del traductor. En la vista, Peter Cherif admitió que en aquella época era "el único en Aqpa que hablaba francés"...

Y aunque participó en el secuestro de los cooperantes franceses, no volvieron a verle durante un mes, en un momento en que su amigo de la infancia estaba en Yemen aprendiendo a disparar un kalashnikov. Cuando éste regresó a Francia, los dos hombres siguieron comunicándose a través de una cuenta de correo electrónico compartida. "Peter Cherif estuvo implicado en todas las fases del atentado; ¡era la piedra angular del plan de los hermanos Kouachi!".

Culpable, inevitablemente culpable. Los fiscales dicen que buscaron razones en el acusado para no imponerle la pena máxima, cadena perpetua. No encontraron ninguna en su comportamiento durante la vista.

Benjamin Chambre criticó el "relato totalmente descarnado" que el acusado estaba dispuesto a dar. "Está dispuesto a explicarse, pero oculta los aspectos más criminales y violentos de su vida. Fabricó artefactos explosivos, ¿le habló de la muerte? Fue carcelero, ¿le habló de la muerte? En cuanto se habla de la realidad concreta de sus actividades, se calla. Y en cuanto se habla de la organización de los atentados de enero, huye".

"Los jueces tampoco encontraron motivos para la esperanza en el futuro. Hoy no tiene capacidad de introspección ni de evolución", afirma Aurélie Valente. Su estribillo es el victimismo. Su yihad está atrincherada, con doble cerrojo. La guerra que libra contra nosotros no acabará nunca. Odia a Francia y siempre la odiará".

El jueves 3 de octubre, los abogados de la defensa tienen la palabra. El veredicto se espera para esta tarde.