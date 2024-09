Tras las lentejuelas y el glamour de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que han entusiasmado y siguen entusiasmando, a tantos aficionados al deporte, se esconde una realidad social mucho menos reluciente. Se trata del deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Cojop), a los que este llama los "héroes de la sombra", y que hacen posible la celebración de este acontecimiento mundial.

Como explicó Mediapart (socio editorial de infoLibre) a mediados de agosto, muchas de las personas contratadas con duración determinada para los Juegos han firmado un contrato de días laborables por año (forfait jours) según convenio. Es decir, reciben un salario fijo no vinculado a las horas de trabajo, por lo que sus horas extraordinarias no se pagan. A cambio, se supone que los trabajadores tienen una autonomía relativa en la organización de su tiempo de trabajo.

Pero, a la luz de los testimonios recogidos por Mediapart, sería quedarse corto decir que el Cojop, que a finales de agosto empleaba a 3.200 personas, no respeta los límites de ese tipo de contrato: en resumen, se han prolongado al extremo las horas de trabajo de los empleados, se han impuesto horarios y calendarios y no siempre se han respetado los periodos de descanso. Todas esas prácticas contravienen las normas que se aplican a los contratos de días anuales, que se supone permiten una autonomía.

En consecuencia, la inspección de Trabajo, alertada por los trabajadores, ha iniciado una investigación sobre el uso demasiado sistemático de esos contratos por parte del Cojop, como reveló Le Monde el 28 de agosto. Contactado por Mediapart, el servicio departamental de la inspección de Trabajo de Seine-Saint-Denis, departamento en el que se encuentra la sede del Cojop, ha declarado no querer dar “ninguna información sobre los expedientes y las investigaciones en curso, para no perjudicar las investigaciones y las acciones que correspondan”.

El jueves 29 de agosto, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, confirmó en France Info que “hay un procedimiento en curso [ ...] relativo a la utilización abusiva de los días laborables por año” por parte de Cojop.

El secretario general de la rama sindical departamental CGT 93, Kamel Brahmi, declaró a Mediapart que si el Cojop se negaba a negociar la reclasificación de los contratos de días laborables por año como contratos de trabajo normales, con horarios, su sindicato iniciaría un procedimiento por trabajos no declarados. “También exigimos el pago del pasivo”, es decir, de todas las horas extraordinarias trabajadas, explica el sindicalista.

El Cojop se defiende

Contactado por Mediapart a mediados de agosto, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos se defiende así: “Durante este periodo de los Juegos, hay mucha actividad, pero nos aseguramos de que se organiza de conformidad con las normas acordadas previamente con nuestras organizaciones sindicales representativas dentro del marco legal”.

Y añade que “esta intensificación de la actividad es, además, eminentemente temporal, ya que es para el periodo limitado de los Juegos” y que “anticiparnos a ella nos ha permitido poner en marcha instrucciones adecuadas, como tomar los días de recuperación lo más cerca posible de los periodos de intensa actividad que los generan”. El Cojop también ha asegurado que se ha respetado el descanso mínimo obligatorio y que las retribuciones se ajustan al convenio.

En cuanto a las quejas del sindicato, el Cojop ha respondido que “la CGT no es uno de los sindicatos presentes en París 2024 y, por tanto, no está legitimada en esas reivindicaciones”.

La central sindical CFDT, mayoritaria en el Cojop, ha sido acusada por algunos empleados de “no actuar”. Contactado por Mediapart, un representante del Consejo Económico y Social (CSE) aseguró que “las condiciones de trabajo de los empleados de París 2024 y el respeto de todas las normas legales han estado siempre en el centro de nuestras preocupaciones” y que cada problema se comunicaba a la dirección.

“Desde hace más de dos años, los delegados sindicales y el CSE en general están al lado de los empleados para firmar acuerdos que redunden en su interés y están presentes para responder a los problemas [...] especialmente durante este intenso periodo de actividad del evento”, añadió.

En cuanto a los contratos de días laborables por año, se refirió a “un sistema que existe desde la creación de la asociación, y el CSE lo consideró un estatuto totalmente adecuado para la autonomía de los asalariados en sus misiones”.

Un argumento desestimado por la CGT: “¡El convenio sólo se aplica a los empleados de la sede! Para los empleados operativos a los que se les pide que estén allí de tal hora a tal hora, esto no tiene nada que ver con el contrato de días laborables por año”, responde Kamel Brahmi.

Además de la naturaleza de su contrato, Julie (nombre ficticio), una empleada del Cojop de cuyo relato se hizo eco Mediapart, lamentó también no haber “visto nada de los Juegos Olímpicos” y no tener “derecho a nada, aparte de trabajar muy duro”. Le habría gustado asistir a uno o dos actos y mezclarse con el fervor, pero no tuvo tiempo ni ocasión. “Nosotros somos los asistentes, a los que Tony Estanguet dio las gracias. Sí, los Juegos fueron magníficos, pero la frustración es inmensa.”

Traducción de Miguel López