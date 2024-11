En el puente que conduce a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida), una veintena de personas celebraban la victoria del candidato republicano el miércoles 6 de noviembre, el día después de las elecciones. La mayoría llevaban gorras de Make America Great Again y camisetas con los eslóganes más famosos de Donald Trump, que se han convertido en una mina de oro para las tiendas de souvenirs.

"Iros a la mierda", grita una mujer desde su coche, dirigida a los trumpistas. "Otra decepcionada anti-Trump", ríe Bree Henderson, de 41 años, con una sonrisa de oreja a oreja en esta mañana de victoria.

Un poco más allá, Annette y Mark Netouski saludan a los coches que tocan el claxon. La pareja ha conducido durante tres horas de madrugada desde su alquiler vacacional en Fort Myers para estar aquí, bajo un sol abrasador: "Trump es nuestro hombre, lo ha dado todo y nosotros también queremos darlo todo".

En este momento de júbilo, Annette tuvo no obstante un pequeño pensamiento para quienes votaron por Kamala Harris, la candidata demócrata. "Entiendo su dolor, nosotros nos sentimos así durante cuatro años. Pero, ya sabes, les animo a que sigan su propio camino, a que busquen, a que escuchen a diferentes medios para que no les manipulen". La pareja denuncia la imagen de Trump que transmiten los grandes medios de comunicación, que consideran completamente falsa.

Jacqueline y Carlos Ortega, ambos en la cincuentena, también están de puente. Aceptan encantados las numerosas peticiones de los periodistas. Donald Trump es un "incomprendido", dice la pareja. Una vez más, la culpa es de los "grandes medios de comunicación", aunque, admiten, Trump puede ser "abrasivo". "Pero esa es su personalidad".

"Valores americanos"

A Carlos le gusta especialmente el trabajo del columnista de extrema derecha Tucker Carlson, antiguo presentador de Fox News y partidario de Donald Trump, que niega el cambio climático. Carlos y Jacqueline viven en Tampa, una zona arrasada por el huracán Helene en septiembre, pero para ella "el tiempo cambia todo el tiempo".

Un poco más allá, ondean tres banderas: una exhibe el lema Trump Vance 2024, la segunda es la de Estados Unidos y la tercera, más sorprendente, es la de la República de Vietnam del Sur, cuando el país aún estaba dividido entre comunistas en el norte y nacionalistas apoyados por Washington en el sur. Con sus dos tíos, Phong Nguyen los revuelve. Emigró "de forma completamente legal" a Estados Unidos, insiste, tras catorce años de espera. "Viví bajo el comunismo en mi país. Lo que preocupa a Trump es lo que viví en mi país de origen, el comunismo y el socialismo".

Para él, Kamala Harris y los demócratas son comunistas. "Mienten a la gente. Les prometen de todo. Y cuando llegan al poder, hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron. Para mí, necesitamos a Trump porque trae los valores americanos: la tradición, la familia, la religión, porque In God we trust es muy importante. Eso es lo que hace grande a Estados Unidos".

Para Phong, como para Mark y Annette, la inmigración ilegal es el tema que debe ponerse sobre la mesa en el Despacho Oval de la Casa Blanca a partir de enero, el primer día del segundo mandato de Trump. "Cuando tome posesión, cerrará la frontera por decreto y deportará a los criminales", espera Mark. Los "criminales" son los migrantes que han entrado ilegalmente en el país, a los que Donald Trump ha retratado reunión tras reunión como asesinos de mujeres y niños, una retórica racista que funciona con la mayoría de su electorado.

Mark y Annette tienen abuelos que se trasladaron a Estados Unidos desde Europa, pero legalmente, dicen. "He investigado", explica Mark, “no tengo nada en contra de la inmigración legal; al contrario, me encanta descubrir nuevas especialidades culinarias”. Para Annette, los votantes de Trump "no son racistas, homófobos ni nazis". "Trump no es Hitler, queremos a todo el mundo".

Para ganar el vecino estado de Georgia, arrebatado por los republicanos en 2020 por un estrecho margen, el Partido Demócrata necesitaba consolidar su base e incluso atraer votos de los decepcionados por el trumpismo. Pero, como en el resto del país, ocurrió lo contrario. En Georgia, Trump obtuvo el 50,7% de los votos (frente al 48,5% de Harris).

Según los primeros resultados, Trump no sólo reforzó sus ganancias en este estado entre sus votantes más fieles, sino que también mejoró su resultado en bastiones demócratas como Atlanta. Trump obtiene mejores resultados, en comparación con 2020, en casi todas las categorías.

Kamala es una gran socialista, da dinero a los migrantes en vez de a las víctimas del huracán 'Helene' Don, 76 años — Votante de Trump de Georgia

En las calles de Athens, una pequeña ciudad demócrata no muy lejos de Atlanta, y en el campus de la Universidad de Georgia, James*, de 19 años, que desea permanecer en el anonimato, confiesa a Mediapart que él también ha votado a Donald Trump. Estudiante de finanzas, dice que prefiere el programa de Trump, sin poder nombrar ninguna medida concreta.

Mientras que la economía era la principal preocupación del 39% de los encuestados en Georgia, James dijo que había votado a la derecha "para que los demócratas no puedan seguir manipulando las elecciones en el futuro".

En 2020, durante las anteriores elecciones presidenciales y la derrota de Donald Trump a manos de Joe Biden, Georgia se encontró en el centro de acusaciones (infundadas) de fraude electoral, que Trump sigue promoviendo hoy en día. Desde entonces, Georgia, su (muy popular) gobernador conservador y su (muy derechista) Congreso local han abrazado la línea ultraconservadora de Trump, sobre todo en temas como la inmigración.

En febrero, Atenas se encontró incluso en las portadas de los periódicos de todo el Atlántico, y del discurso de Donald Trump, tras el asesinato de un estudiante a manos de un joven inmigrante cerca del campus universitario. "Sí, el asesinato en el campus fue definitivamente un factor para mí", confirma James. Sin embargo, dice "sentirse personalmente seguro".

El precio del pan, el precio de la gasolina

Un poco más lejos, en las afueras de Atenas, en el condado conservador de Oconee, a las puertas de un supermercado de descuento, no había ningún signo particular de la agitación de la noche electoral. No hay agitación, ni sonrisas, ni pancartas o banderas. Los enormes carritos de la compra suelen estar vacíos. La inflación salió mucho en los debates, «el precio del pan, el precio de la gasolina», pero también la fuerza del discurso de Donald Trump (y sus mentiras) a veces repetidas idénticamente, palabra por palabra, por los votantes.

Para Don, de 76 años, y Cecil, de 92, dos veteranos de las guerras de Vietnam y Corea, la principal prioridad al votar a Trump era frenar a los "socialistas" de Washington. "Kamala es una gran socialista", dice Don, “da dinero a los inmigrantes en lugar de a las víctimas del huracán Helene. Sí, los demócratas han malversado fondos de Fema", la agencia federal de gestión de emergencias, cree saber el viejo, repitiendo las acusaciones (falsas) que hizo Trump en las últimas semanas de la campaña.

"No puedo creer que los demócratas hayan conseguido tantos votos, realmente me deja perplejo –añade Cecil–. Los demócratas están cogiendo mi dinero, tu dinero, y dándoselo a las escuelas que educan a niños inmigrantes. Tengo amigos profesores en Idaho. ¡Su escuela tuvo que contratar a un profesor bilingüe para poder comunicarse con los alumnos!".

"Lo que me gusta de Trump es que no es un político. No como Biden, que quiere que nos pasemos a los coches eléctricos. Menuda estafa!", concluye Don, que considera que ha salido adelante económicamente en los últimos años de su vida. Ahora es propietario de dos casas.

"No creo que pudiera ser amigo de Trump, es demasiado neoyorquino, habla demasiado, pero es un buen hombre de negocios", añade Cecil, que también cita la supuesta “moda izquierdista del coche eléctrico”, y que trabajó durante muchos años en la industria petrolera.

Hay que deambular por las calles del aburguesado centro histórico de Atenas para encontrar por fin a dos votantes demócratas, una pareja gay que en principio prefiere "guardar silencio" sobre el nombre del candidato al que ha votado. Tenemos miedo", dice uno de los hombres. Estamos decepcionados. Estamos sorprendidos». La pareja suspira». Entiendo que la gente tenga miedo de no poder mantener a sus familias... Mi pareja es judía... Tengo miedo de que este discurso de odio se convierta en un permiso tácito para la violencia. Yo soy blanca. Intento pasar desapercibida. Pero tengo miedo de perder mi alma..."

En Pensilvania, una aplastante derrota para los demócratas

Mucho más al norte, en el estado clave de Pensilvania, Kamala Harris celebró nada menos que cuatro mítines el lunes 4 de noviembre, en vísperas de la votación, en las ciudades de Scranton, Pittsburgh, Allentown y Filadelfia... Pero no fue suficiente.

Donald Trump ganó los diecinueve votos electorales de este estado, que habían permitido a Joe Biden ganar en 2020. El mapa electoral muestra ahora unas pocas bolsas urbanas que se han mantenido fieles a los demócratas en un mar de rojo, que abarca tanto las zonas rurales del centro del estado como todas las regiones industriales del este y el norte.

Abby, de 39 años y natural de Maine (Pensilvania), creó su consultoría de energía solar en Filadelfia hace dos años. El martes, día de los comicios, se tomó el día libre para trabajar como voluntaria en la campaña de Harris: volviendo a llamar a personas cuyos votos anticipados tenían fallos que debían rectificar; recogiendo a votantes sin coche para llevarlos al colegio electoral...

"Me siento agotada", explicaba la mañana del 6 de noviembre. Pensé que sería una carrera reñida, que habría impugnaciones legales, pero que al final ganaríamos. Nunca imaginé que Trump ganaría por un margen tan amplio. Sobre el terreno, llevábamos un mes sondeando todo y no veíamos ni un solo republicano. La alta participación que vi ayer cuando llevé a la gente al colegio electoral me dio esperanzas de que habría una gran movilización, sobre todo de mujeres...".

Para ella, el problema es que el voto "nunca ha estado tan dividido históricamente en función de la formación. Ahora, en cuanto las personas que han ido a la universidad representan menos del 40% de la población, estamos seguros de perder. Si hubiéramos invertido en educación en los últimos treinta y cinco años, no estaríamos donde estamos hoy".

Ya hemos soportado cuatro años de Trump, podemos soportar un segundo mandato Abby — Votante demócrata

Abby señala que el Partido Demócrata en su ciudad "no consiguió salir de su burbuja y se mostró incapaz de hablar más allá de su círculo de gente educada y urbana. No ofreció una visión alternativa real. Toda la campaña se centró en la retórica anti-Trump, mientras que él supo captar perfectamente toda la subcultura masculina tóxica que se expresa en podcasts y en las redes".

La emoción se apodera de ella cuando habla del destino que aguarda a Ucrania y Oriente Próximo, pero también a su propio país: "Este es mi hogar, es un lugar que amo profundamente".

"¿Qué voy a hacer hoy? Va a ser un día muy largo", admite Abby, "ya he pasado por muchas cosas desde que me levanté hoy a las 5 de la mañana. Pero el sol volverá a salir mañana por la mañana. Ya hemos pasado por cuatro años de Trump, podemos soportar un segundo mandato. Sigue dando vértigo, aunque un amigo me ha recordado esta mañana que, aunque Trump haya ganado el voto popular, todavía hay media América que no le votó y que piensa como yo".

Abrumados en la universidad

En el campus de Penn, la Universidad de Pensilvania, donde estudió Donald Trump, hay pocas personas que no se sientan abrumadas por la victoria del antiguo alumno de esta institución de educación superior perteneciente a la prestigiosa Ivy League, que reúne a las mejores universidades de la Costa Este.

Dion y Jay, dos jóvenes estudiantes negros, pasean de la mano por las soleadas callejuelas bordeadas de árboles sonrosados. Dion estudia psicología en Penn. El segundo, arquitectura en Howard, la universidad históricamente negra de Washington DC de la que procede Kamala Harris y desde la que contempló su derrota en las urnas.

En 2020, fue otro viejo blanco el que se enfrentó a Donald Trump. Esta vez, fue una mujer negra. Ni Pensilvania ni Estados Unidos estaban preparados Jay — Estudiante en Filadelfia

"No somos solo negros, somos gays", dice Dion. Encarnamos todo lo que Trump y los trumpistas odian. Estoy completamente desolado esta mañana". "Es realmente jodido", confirma Jay más prosaicamente. Pero, en cierto modo, casi me alivia que ya tengamos los resultados, ya que esta campaña ha sido tan abominable y preocupante. Ahora sabemos a qué atenernos: Estados Unidos sigue siendo un país mayoritariamente racista.

¿Cómo se explica que Pensilvania, cuyo gobernador es demócrata y que en 2020 eligió al demócrata Joe Biden por un margen de 80.000 votos sobre Donald Trump, haya dado ahora sus votos al republicano con una mayoría de más de 150.000 votos?

"La explicación es sencilla –dice Jay–. En 2020, fue otro anciano blanco el que se enfrentó a Donald Trump. Esta vez, fue una mujer negra. Ni Pensilvania ni Estados Unidos estaban preparados para eso". ¿Aceptarían una foto para ilustrar su punto de vista? "Preferiríamos que no, no es el momento de exponernos".

Un poco más allá, Nikki, estudiante de enfermería en Pennsylvania, con una cinta en el pelo y una camiseta con el lema Peace and Love (Paz y amor), se toma un café sentada en las escaleras del edificio donde tiene clase dentro de unos minutos.

"Esta mañana casi me quedo en la cama porque no podía creer el resultado cuando me desperté", explica. "Pensábamos que íbamos a esperar varias horas, o incluso varios días, y que como mínimo estaría reñido. Y ahora lo ha ganado todo: la Casa Blanca, el Senado, el voto popular...".

¿Cómo se siente hoy? "No tengo una palabra para describirlo, sí varias: ansioso, preocupado, confuso, aterrorizado. Me cuesta mucho imaginar que esto nos ocurra en la vida real. Para mí, como mujer joven, es una catástrofe. Realmente me pregunto si tengo un lugar en este país. ¿De verdad me van a impedir abortar si lo necesito? ¿Tendrá realmente el Estado derecho a decir lo que debo hacer con mi cuerpo?".

¿También teme que su universidad se lleve la peor parte de la ofensiva reaccionaria que probablemente se intensificará en los campus? "No, la verdad es que no. Trump estudió aquí y es una universidad privada sobre la que el gobierno federal tiene muy poco control, aunque, como trabajo en el sector sanitario, pueda preocuparme una forma de oscurantismo. Pero, por otro lado, veo este voto como una represalia por los cuatro años que acabamos de tener, que han sido buenos para las mujeres y las minorías".

Caja negra

* Se ha cambiado el nombre de pila.