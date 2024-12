A primera hora de la mañana de este miércoles se celebró la primera concentración organizada cerca del Ayuntamiento de Seúl, bajo el impulso del sindicato más poderoso de Corea del Sur, la Confederación Coreana de Sindicatos, que declaró una huelga general indefinida. A mediodía, el Partido Democrático, principal partido de la oposición, se concentró ante el Parlamento y exigió la dimisión del presidente, Yoon Suk-yeol.

Kim Kyeong-Hwa, de 52 años, acudió con su hijo y su determinación. "Nuestro objetivo es la dimisión del presidente. Y tenemos que conseguirlo lo antes posible, porque estábamos a punto de convertirnos en un país moderno y desarrollado, pero ahora llevamos 20 ó 30 años de retraso", suspira esta madre de familia.

Todo empezó en plena noche del 3 al 4 de diciembre, a las 22.25 horas. Fue en su despacho del distrito de Yongsan-gu donde el jefe del Estado, Yoon Suk-yeol, proclamó la aplicación de la ley marcial. Este sorpresivo anuncio se produjo cuando la oposición, mayoritaria en el Parlamento, votó a favor de recortar el presupuesto del Estado en unos 2.800 millones de dólares para 2025.

La víspera, el lunes 2 de diciembre, el Partido Democrático había presentado ante la Asamblea Nacional mociones para destituir a cuatro personas próximas al gobierno, entre ellas fiscales. En su discurso televisado, el presidente conservador acusó a la oposición de "paralizar los tribunales", calificando a la Asamblea Nacional de "semillero de delincuentes".

Una noche de tensión

En cuanto se anunció esta ley marcial sin el acuerdo de los diputados, exigido por la Constitución, vehículos militares blindados convergieron sobre el Parlamento y helicópteros aterrizaron en el tejado del edificio. La policía se desplegó para bloquear el acceso a la Asamblea.

La ley prohibió todas las actividades políticas y restringió la libertad de prensa. Por ello, los medios de comunicación fueron puestos bajo vigilancia gubernamental, según declaró Park An-su, jefe del ejército, en una declaración citada por la agencia coreana Yonhap. Según la declaración, "cualquiera que viole la ley marcial puede ser detenido sin orden judicial".

Pero hacía falta más para frenar la movilización popular y la resistencia de los contrapesos de la democracia surcoreana. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, declaró "nulo y sin efecto" el estado de emergencia de Yoon Suk-yeol. 190 diputados de un total de 300, tanto de la oposición como de la mayoría (172 diputados del Partido Democrático y 18 del Partido del Poder Popular, del que procede el presidente) rechazaron la ley marcial.

Para llegar hasta allí, algunos tuvieron que escalar las barricadas levantadas por la policía. En el exterior, recibieron el apoyo de airados manifestantes decididos a no revivir los oscuros días de la dictadura militar. Tras reconocer su derrota, Yoon Suk-yeol aceptó la votación parlamentaria y levantó la ley marcial. Su jefe de gabinete, Chung Jin-suk, y su asesor de seguridad nacional, Shin Won-sik, presentaron su dimisión.

Manifestación por la democracia el sábado

Hwang Seong-Jun, en silla de ruedas, tardó más de dos horas en llegar a las puertas de la Asamblea: "Nací durante el gobierno militar de Chun Doo-hwan [1980-1988 - nota de la redacción], así que por supuesto oí hablar de la ley marcial durante mucho tiempo. Ver el contexto político actual en nuestro país hace que me duela el corazón. Pero estoy feliz de estar aquí".

Hacía más de cuarenta años que no se declaraba la ley marcial. Tal decisión se tomó en octubre de 1979, tras el asesinato del autoritario presidente Park Chung-hee, que llevaba en el poder desde 1961 tras un golpe de estado. Esta fecha sigue siendo tristemente célebre en Corea del Sur, ya que también marca una sangrienta represión.

Hwang Jee-Hi, por su parte, no ha salido de su distrito de Noryangjin, al sur del río Han que atraviesa Seúl. "No pude dormir en toda la noche. Estaba muy asustada, así que llamé a mis amigos y me dije que no me quedara hasta tarde esta noche. No podía pensar en otra cosa. ¿Y si acaba como Gwangju?". El estudiante cita el nombre de la ciudad donde murieron cientos de manifestantes que se levantaron contra la junta militar en mayo de 1980.

La madre de Lee Min-Ha estaba en la universidad por aquel entonces. "Mi madre era la líder de un movimiento estudiantil prodemocrático en Seúl. Incluso estuvo en la cárcel dos veces durante unos meses por manifestarse, en 1985 y 1987". Por eso, cuando su madre le avisó de que se había impuesto la ley marcial, Min-Ha entró en pánico. "Me sentí asfixiada. Y luego me entristecí, por supuesto, porque me sentía muy orgullosa de que nuestro país hubiera conseguido alcanzar el ideal de la democracia en tan poco tiempo". Min-Ha luchará por este ideal el sábado 7 de diciembre, en una gran concentración en Seúl al que se espera que asistan miles de personas.

En las elecciones presidenciales de 2022, Yoon Suk-yeol logró arrebatar la victoria por un estrecho margen a su oponente demócrata, Lee Jae-Myung. Desde entonces, su presidencia se ha visto empañada por el escándalo. Algunos le culparon de la trágica estampida en Itaewon en Halloween hace dos años, el 29 de octubre de 2022, en la que murieron 159 personas. Este año, fueron las acusaciones de injerencia del presidente en las elecciones parlamentarias las que conmocionaron a las altas esferas del Estado.

En la mañana del 4 de diciembre, los principales colaboradores de Yoon Suk-yeol presentaron su dimisión, mientras que el Partido Democrático y otros cinco partidos pequeños presentaron una moción de destitución contra él. La oposición también ha anunciado su intención de presentar una denuncia "por rebelión" contra el jefe de Estado. La denuncia también iría dirigida contra sus ministros de Defensa e Interior, y contra "figuras clave del ejército y la policía, como el comandante de la ley marcial y el jefe de policía".

La moción de destitución podría someterse a votación este viernes 6 de diciembre y, para ser aprobada, necesitará el apoyo de más de dos tercios de los diputados. Si esto ocurre, Yoon será suspendido de su cargo. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre su destitución.

Camille Ruiz es una periodista independiente que vive en Seúl. Este es su primer artículo para Mediapart.