Insultos, odio y amenazas de muerte selectivas... El miércoles 3 de julio fue publicada una "lista de abogados a eliminar" por una web de extrema derecha ultraviolenta, Réseau libre-le réseau des patriotes (Red libre, la red de los patriotas).

El texto, en forma de entrada de blog, está ilustrado con una foto de una ejecución en la guillotina. "Habría que enviarlos a una fosa o a un estadio, estos abogados ya declaran que no respetarán el veredicto de las urnas si gana RN. Esta chusma ha formado una 'brigada del Derecho contra la Agrupación Nacional', lean este divertidísimo artículo", afirma el autor anónimo del texto.

A continuación, publica una lista de togas "a eliminar", que de hecho se dirige directamente al centenar de firmantes de un artículo de opinión publicado el 2 de julio en la web Marianne: abogados que "se movilizan contra la Agrupación Nacional (RN), favorita en las elecciones legislativas, en nombre de los grandes principios del derecho, las libertades fundamentales y los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad".

"Por supuesto que no son los únicos, es a la inmensa mayoría de los abogados a los que hay que neutralizar", prosigue el redactor de la web de extrema derecha. "Pero imagínense a todos los de esta lista en el fondo de una mazmorra o simplemente ‘desaparecidos’, y el miedo cambiará de bando. Ya es hora de poner las cosas en su sitio. Recordemos que, en 2003, esa escoria con toga denunció a la web Sos-racaille (SOS-gentuza), porque se había atrevido a publicar una lista de abogados defensores de esa chusma. El webmaster fue multado con 12.000 euros, aunque nunca fue detenido ni siquiera formalmente identificado. La historia es un eterno recomenzar, publicamos una lista de abogados a eliminar, no nos identifican formalmente, no nos detendrán, y puede que nos condenen, ¡nos importa un bledo!" concluye.

Varias fiscalías, la plataforma Pharos y asociaciones profesionales de abogados fueron alertados rápidamente de ese texto lleno de amenazas de muerte. La fiscalía de París, que podría llegar a centralizar las denuncias, nos comunicó que había recibido un informe del colegio de abogados el jueves 4 de julio. "Este informe está siendo analizado actualmente", declaró la fiscalía.

Reacciones unánimes

Las reacciones al odioso post de Réseau libre han sido numerosas e indignadas. "Condeno con la mayor firmeza la publicación por una web de extrema derecha de una lista de 'abogados a eliminar'. Los que quieren que mueran nuestras libertades siempre empiezan atacando a los abogados. Nunca se lo permitiré", ha declarado el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, en la red social X.

"Con la extrema derecha a las puertas del poder, se publican listas de abogados ‘a eliminar’. Un recordatorio de que es más necesario que nunca pararles los pies", reaccionó el Sindicato de Abogados de Francia (SAF), afirmando que "ofrece todo su apoyo a los colegas amenazados e iniciará las diligencias necesarias". La Unión Sindical de Magistrados (USM), el Consejo Nacional de la Abogacía (CNB) y la Asociación de Abogados Penalistas (Adap), entre otras organizaciones, también condenaron las amenazas de muerte.

"La democracia está más amenazada que nunca cuando se difunden listas de abogados a eliminar porque cumplen su misión. Nunca toleraremos esas amenazas y tomaremos todas las medidas necesarias. Apoyamos a nuestros colegas amenazados", ha declarado Pierre Hoffman, presidente del Colegio de Abogados de París.

Esto es sintomático de una época política muy problemática Thibault Cotta, abogado

Contactados por Mediapart, varios de los togados citados por este pasquín digital expresaron su enfado y su hartura. "No es sorprendente. Mantenemos lo que hemos dicho: hay que resistir y organizarse contra los ataques al Estado de Derecho", afirma Aude Catala. "Si hay una lista de abogados a eliminar, es la prueba de que la extrema derecha está preocupada por nuestra misión y los derechos de la defensa. Esto es muy preocupante. Defender el Estado de Derecho debería ser un principio intangible para todos."

"Los intentos de manipulación e intimidación son habituales por parte de la extrema derecha", afirma Thibaud Cotta. "Mi temor es que, si la extrema derecha llega al poder, se produzca una auténtica caza de brujas, con listas de jueces, abogados y periodistas. Es sintomático de una época política muy problemática."

"Llevamos años advirtiendo de los peligros del discurso del odio desarrollado por la extrema derecha y los medios de comunicación afines", añade su colega Jérôme Karsenti. "Nunca dejaremos de luchar contra todas las formas de odio, racismo, violencia, intolerancia y discriminación, y de defender lo que constituye el núcleo de la misión del abogado: el Estado de Derecho."

Emmanuel Tordjman, abogado de Mediapart, y su compañera Maud Touitou, han declarado que "amenazas así contra miembros de la magistratura en un Estado de derecho son inaceptables y más que preocupantes para el futuro de nuestra democracia. Estas amenazas son consecuencia de la impunidad del discurso del odio que venimos denunciando desde hace años. Es hora de dar importancia a la banalización de este tipo de discurso y a la violencia colectiva que conlleva."

La web Réseau libre no es un desconocida para Mediapart. Ya se dio a conocer en el pasado reciente amenazando de muerte a Edwy Plenel, así como a nuestros periodistas Marine Turchi y Matthieu Suc, prometiendo el animador de la web, entre otras cosas, ejecutarlos y filmar y difundir la escena. La denuncia presentada por Mediapart fue desestimada por la fiscalía: la web Réseau libre está alojada en Rusia.

Mediapart llevó a cabo una investigación detallada sobre esta web de extrema derecha en 2019, cuando publicó declaraciones más que preocupantes de supremacistas blancos que llamaban a cometer atentados contra los musulmanes. Las direcciones de correo electrónico de los miembros de Réseau libre llevaban entonces a Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Canadá y Rusia. Pero la administración y gestión de la web apuntaba a un francés refugiado en Rusia: Joël-Michel Sambuis, que entonces tenía 59 años. Fue contactado por Mediapart, pero no respondió.

Una nebulosa de páginas web islamófobas

Quemado ya en Francia por una serie de condenas (posesión de armas en el marco de un grupo paramilitar que realizaba excursiones armadas, estafa, fraude, falsificación), Sambuis, licenciado en matemáticas por la Universidad de Grenoble, se exilió en Moscú en 1998 utilizando un pasaporte falso. Con su esposa rusa, este admirador del régimen de Putin vivía a lo grande en Moscú.

Un veterano de los servicios de inteligencia franceses recuerda a este personaje como un "mitómano": "Se presentaba como ex miembro de los servicios de inteligencia, pero también como ex miembro de los servicios de seguridad del RPR (partido de Chirac, ndt) y luego del Frente Nacional. Con el tiempo nos dimos cuenta de que quizás no era tan mitómano... Nuestra hipótesis era que había sido captado por los servicios rusos."

En Réseau libre, Joël Sambuis jugaba con varios seudónimos, pero firmaba sus principales textos con el nombre de "SOS-R", en referencia a SOS-Racaille, el antecesor de esta "red de patriotas". Todo empezó a finales de los años 90, cuando Sambuis se lanzó a los foros en línea de Usenet con comentarios racistas bajo el seudónimo de "Camaleón".

Al año siguiente, lanzó una web con el mismo nombre, especializada en la reventa de documentos falsos y cuentas bancarias, de internet o teléfonos anónimos, ofreciendo a los internautas un anonimato perfecto. En 2001 se creó la plataforma Liberty-web, que albergaría una treintena de páginas islamófobas: SOS-Racaille, Libertyvox, Euro-Reconquista, Canal-Résistance, etc.

La página estrella de esta nebulosa, SOS-Racaille, reúne a islamófobos y neonazis. En ella hablan sobre cómo llevar a Francia a la guerra civil, y atacan violentamente a internautas considerados "trotskista-UMPistas", que son objeto de rumores y usurpaciones de identidad.

Detención en Moscú en 2003

En 2001, la web anunció el lanzamiento de un grupo de acción, los Comités Canal Résistance (CCR), presentados como una "organización clandestina" creada "en el corazón del sistema estatal", que incluye a "funcionarios policiales y judiciales", y cuyo objetivo es "encontrar y castigar a la escoria". Dirigido por un tal "Coronel X", los CCR anunciaron una decena de atentados y predijeron un "9 de septiembre de chusma pro-musulmana en Francia". La única acción que afirman haber llevado a cabo es un ataque con pintura contra quince mezquitas en Francia en enero de 2003.

Ante la inacción de la policía y el hecho de que las denuncias de ciberacoso quedaban en nada porque los autores eran anónimos, una docena de víctimas de la red SOS-Racaille, apasionadas por la informática, decidieron investigar por su cuenta, formando un grupo llamado V8.

Este pequeño círculo rastreó una red rusa e identificó a Joël Sambuis y transmitió su hallazgo a las autoridades. La policía no prestó atención al trabajo de estos "ciberinvestigadores". Hasta que la galaxia SOS-Racaille, donde florecían los llamamientos a "fusilar a Ben Shirak", inspiró al ultraderechista Maxime Brunerie a intentar asesinar a Jacques Chirac el 14 de julio de 2002. Toda la nebulosa Liberty-web desapareció repentinamente, y Joël Sambuis fue detenido en Moscú por las policías francesa y rusa sin ser extraditado.

Amaury de Hauteclocque había declarado a los autores del libro La Fachosphère que Maxime Brunerie "había recibido instrucciones de Joël Sambuis", basándose en "mensajes" que habían salido a la luz durante las investigaciones llevadas a cabo en aquella época por la sección antiterrorista de la brigada criminal, que él dirigía. Sin embargo, a falta de identificación formal, Sambuis fue puesto en libertad seis meses después y el caso fue sobreseído. Considerándose "seguro" en Moscú, admitió ser "el gestor de la plataforma Liberty-web" y el "webmaster de SOS-Racaille".

Nuevas amenazas en 2018

Quince años después, en abril de 2018, el consejero regional Pierre Serne presentó una querella civil por "insultos públicos por motivos de orientación sexual" y por "incitación al odio, a la violencia o a la discriminación por motivos de orientación sexual". La investigación, abierta en agosto de 2018, se cerró un mes y medio después, ya que las pesquisas realizadas no permitieron identificar al autor ni al director de publicación de Réseau libre....

¿Se debió a la denuncia del consejero regional? Lo cierto es que los administradores de Réseau libre se tomaron en serio las presiones a las que estaban sometidos.

En un post increíblemente atrevido publicado el 30 de septiembre de 2018, amenazaron también... a los "colaboradores de la DGSI". Advertían de que si se sentían "demasiado asfixiados por su vigilancia", "si Réseau libre se desconectaba o sus administradores eran molestados", se difundirían "automáticamente en varias redes sociales, páginas de reinformación, medios de comunicación franceses y extranjeros" las identidades de ciertos agentes "activos" de la DGSI "cuyas fotos, direcciones y números de teléfono les habían sido facilitados por sus contactos en las altas esferas".

Pero menos de un mes después, en un artículo titulado Clap de fin: le rideau tombe (Claqueta de fin: cae el telón), Réseau libre anunciaba que "cerraba definitivamente sus puertas". "¿Motivo? No por ningún procedimiento judicial, probado o no, ni por amenazas de ningún tipo. No, simplemente una constatación realista de que ya no queda nada que salvar en Francarabia y probablemente en la mayoría de los países occidentales", explica el administrador, dándoles las gracias de paso "a los inestimables XR y Sr. X".

Más tarde, Réseau libre ha reanudaría esporádicamente sus siniestras actividades. Nuestros colegas de StreetPress llevaron a cabo una investigación en enero. Al parecer, la web se esconde actualmente en los servidores de TVS24, un servicio de alojamiento utilizado por numerosos movimientos de extrema derecha, que pretende proteger a los autores de la censura y de la ley colgando sus servidores en Rusia.

Caja negra

Este artículo incluye extractos de nuestra investigación del 1º de abril de 2019.

Traducción de Miguel López