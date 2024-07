Cuatro años del plan del Mar Menor: los ecologistas acusan a López Miras de torpedear su recuperación

Queda menos de un mes para que comience el momento más crítico del año para el Mar Menor -la segunda quincena de agosto- y los colectivos vecinales de la zona han aprovechado para presionar al presidente de la Región de Murcia para que cumpla con sus obligaciones recogidas en su propia ley autonómica. Medio centenar de organizaciones de toda España, principalmente murcianas, acusan en una carta a Fernando López Miras de no estar comprometido con la recuperación de la mayor laguna salada de Europa, que sufre desde hace décadas el vertido de aguas urbanas y agrícolas que contaminan la balsa. Además de incumplir la ley estatal de recuperación, las asociaciones creen que el barón del PP "bloquea" los proyectos impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene actuaciones en la zona por valor de 670 millones de euros.

Nuria Velázquez, miembro de la plataforma Con Todo Derecho, el colectivo que encabeza la carta, afirma que las consejerías de la Región están ralentizando artificialmente los permisos ambientales que necesitan las obras planificadas por el Gobierno, como la de la construcción de un cinturón verde alrededor de la laguna para filtrar el agua arrastrada por las avenidas. "El Gobierno de Murcia está teniendo una actitud desleal. Por un lado, lanza titulares de que quiere colaborar en la recuperación del Mar Menor, pero a la hora de la verdad está retrasando las obras", denuncia la portavoz. Junto a ellos hay decenas de colectivos firmantes, como asociaciones de vecinos, sindicatos y grupos ecologistas.

El Gobierno de López Miras también incumple desde hace cuatro años el mandato de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada por el propio Gobierno murciano en julio de 2020. En ella se dan tres meses para aprobar el Programa de la Zona Vulnerable por Nitratos del Campo de Cartagena y se dan tres años para redactar un nuevo plan de ordenación del territorio para reestructurar las tierras de cultivo, las principales culpables de la contaminación de la laguna. Ninguna de estas medidas ha sido todavía aprobada, ni se han creado dos órganos de apoyo que recogía la ley: el Consejo del Mar Menor y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor. En marzo de 2023 también se declaró la masa de agua como "zona sensible", pero no se han redactado medidas de protección adicional, como marca la normativa.

El tercer frente que denuncian las organizaciones critican es la intención del Gobierno murciano de rehacer la Ley del Mar Menor que hasta ahora no han cumplido, una exigencia de Vox en su campaña electoral. El pasado mes de mayo PP y Vox votaron a favor de reformar la normativa, que se encuentra ahora en fase de escucha a los diferentes colectivos implicados, un movimiento interpretado por la oposición como un intento de revertir las medidas acordadas hace cuatro años. Sin embargo, el futuro de la norma es ahora incierto tras la ruptura del pacto de Gobierno entre el PP y Vox de la semana pasada debido al choque de ambos partidos a nivel nacional debido a la política migratoria.

Precisamente este martes, días después de la salida de Vox del Gobierno autonómico, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó la Región para reunirse con el el consejero de Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, del PP, y estrechar los lazos entre el Gobierno central y el autonómico. Ambos mandatarios prometieron que la reforma de la Ley del Mar Menor no rebajará su protección, sino que en todo caso la mejorará. "Confiamos en encontrarnos una ley que no solo no retrocede ni un paso en la protección, sino que va más allá", dijo Morán.

El encuentro también sirvió para hacer borrón y cuenta nueva del enfrentamiento público que vivieron el mes pasado López Miras y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La ministra afeó al presidente que haya incumplido buena parte de su propia Ley del Mar Menor mientras el Gobierno central está ya ejecutando su plan de actuaciones en la zona, un programa presentado por el ministerio en 2021. De hecho, este año incluso el Ejecutivo incluso elevó la partida presupuestaria del proyecto de los 484 millones originales hasta los 675, de los cuales ya se han ejecutado 82 millones.

Hugo Morán, sin embargo, obvió este martes el choque y declaró que hay muy buena sintonía entre su ministerio y el Gobierno murciano. "No hay una semana en la que el Consejero y yo no intercambiemos una llamada", afirmó. También aprovechó su visita para comentar el estado del Mar Menor de cara al verano, el momento más crítico para la fauna y la flora por la caída del nivel de oxígeno. "El estado del Mar Menor es… saludable. Digámoslo así, y siempre sin bajar la guardia", dijo, mandando un mensaje de relativa calma.

Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y líder del Grupo de Ecología que asesora al Gobierno murciano sobre el Mar Menor, explica a infoLibre que estos días los niveles químicos de la laguna están más o menos equilibrados, aunque el futuro cercano es incierto. "La situación del Mar Menor demuestra su gran capacidad de autorregulación. Los niveles de clorofila y nutrientes son bajos, pero en realidad las entradas de aguas cargadas de nitratos y fósforos siguen intactas", apunta. El experto ve con buenos ojos las actuaciones que está llevando a cabo Transición Ecológica, pero afirma que es indispensable que junto a las inversiones en barreras naturales y en el cierre de regadíos ilegales, se debe reducir el nivel del acuífero subterráneo. "En este momento el nivel freático del acuífero está unos 15 metros por encima del nivel del mar, por lo que las aguas contaminadas del subsuelo -que durante décadas han recibido fertilizantes y residuos de la agricultura y la ganadería, y fósforos de las ciudades- están brotando sobre el mar menor. Si no se reduce el nivel freático, no conseguiremos nada", resume Ruzafa.

En todo caso, el ecólogo descarta por ahora que este verano vaya a producirse una muerte masiva de peces y moluscos, como las que ocurrieron en 2016, 2019 y 2021, por falta de oxígeno, el proceso conocido como hipoxia. "Ahora mismo estamos a expensas de la climatología, especialmente a si se viven semanas de poco viento y mucho calor. Unas temperaturas muy altas dificultan que el oxígeno del aire se disuelva en el agua, al tiempo que los animales aceleran su metabolismo y consumen mucho más oxígeno, acelerando la posibilidad de una mortalidad elevada", resume.