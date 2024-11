PP y Vox se quedan solos en su intento de acorralar a Ribera por la dana durante su examen europeo

Los eurodiputados españoles del Partido Popular y Vox trataron este martes de convertir el examen de Teresa Ribera para ser nombrada comisaria en un interrogatorio político sobre la gestión de la dana. Dolors Montserrat (PP) y Jorge Buxadé (Vox), llegaron a acusar a la ministra de Transición Ecológica de ser culpable de la muerte de más de 200 personas por la riada, mientras sus compañeros de la Eurocámara trataban de estudiar la valía de Ribera en materia de transición verde, energía y competencia, las tareas que tendrá por delante si es aceptada como integrante del nuevo equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La ministra española trasladó repetidamente que la labor de previsión de la tormenta de la Aemet —dependiente de su ministerio— fue la correcta, y que fue el Gobierno de la Generalitat el que falló a la hora de alertar a la población.

"Insisto en destacar la separación de las competencias. Lo que falló no fueron las alertas meteorológicas, sino la alerta a la población, que no compete al Gobierno central. El Gobierno estaba trabajando desde primera hora de la mañana en la tormenta y muchas instituciones públicas y privadas prestaron atención a estas alertas", defendió Ribera desde Bruselas. "No podemos permitirnos cometer el mismo error dos veces. Los europeos debemos tomarnos en serio las alertas y no socavar las instituciones que dan estas alertas, porque salvan vidas", añadió, en referencia a los ataques que recibió la Aemet de los eurodiputados españoles.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), apuntó directamente a la titular de Transición Ecológica como la culpable de la tragedia en la provincia de València y dejó caer que podría llegar a asumir responsabilidades penales, pese a que a día de hoy, dos semanas después de la dana, sigue siendo Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, el que tiene el mando de la crisis. "Este examen es ya totalmente innecesario. Hace 15 días se enfrentó al examen real en València, y suspendió. Usted es responsable de la prevención, la respuesta y las inversiones en la gestión de los ríos. La historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia", dijo Montserrat. Buxadé habló en los mismos términos: "Usted es responsable de la tragedia porque conocía el riesgo de inundaciones, y no ejecutó las obras hidráulicas que habrían evitado las riadas".

PP y Vox consiguieron convencer a algunos europarlamentarios del PPE y de partidos ultra para unirse a la encerrona a la ministra, y utilizaron su tiempo limitado de preguntas cuestionar su trabajo en la dana. Por ejemplo, Fulvio Martusciello, del partido de extrema derecha Forza Italia, preguntó a Ribera si dimitirá en caso de ser imputada, pese a que no hay ninguna denuncia contra la ministra.

Eurodiputados del PP también aprovecharon para preguntar sobre su relación con la imputación del exministro José Luis Ábalos o con la supuesta persecución de jueces españoles. El terreno había sido preparado previamente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo en contacto con Manfred Weber, presidente del PPE, para convertir la comparecencia en una ofensiva política, según publicó este martes la Agencia EFE.

El veredicto, la semana que viene

Las cerca de tres horas que duró el examen a Ribera permitirán a los eurodiputados decidir si es o no la próxima la vicepresidenta europea para la Transición Justa, Limpia y Competitiva, y también la encargada de la política de Competencia. Los analistas europeos han llegado a calificar ese puesto como la vicepresidencia más poderosa de la historia de la UE, ya que aunaría poderes en múltiples campos. Para defender su currículum, Ribera respondió a decenas de preguntas de tres comisiones distintas del Parlamento, y la semana que viene se conocerá si pasa o no la prueba.

La votación sobre la elección de Ribera y los otros cinco aspirantes a vicepresidentes se esperaba para la noche del martes, pero finalmente tendrá lugar la semana que viene, probablemente entre el lunes y el miércoles. Este retraso también está relacionado con la estrategia del PP español, que logró este martes posponer la deliberación sobre la ministra española hasta que comparezca este miércoles —a petición propia— en el Congreso de los Diputados y hable sobre la gestión de la dana.

La estrategia del PP de ganar tiempo para intentar manchar la imagen de Ribera también ha afectado al resto de aspirantes a vicepresidentes. Como se había acordado que la votación de los seis examinados se hiciese en bloque, los otros cinco candidatos también tendrá que esperar una semana para saber si cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo. "La jugada del PP desde luego no ha gustado en Bruselas. Y a la primera que habrá disgustado es a la propia Von der Leyen [forma parte del PP Europeo] porque es quien ha propuesto a Ribera, y este cambio trastoca los tiempos de su presidencia", afirman desde Transición Ecológica.

El amplio abanico de competencias de Ribera en la nueva Comisión derivó este martes en un aluvión de preguntas de todo tipo. Reindustrialización, Pacto Verde, energías renovables y centrales nucleares, comercio internacional, empresas tecnológicas… Y Ribera dibujó una agenda continuista que garantizará el cumplimiento del pacto Fit for55 —la reducción de las emisiones un 55% en 2030 frente a 1990—, combinado con la defensa de los consumidores y el reforzamiento de la industria europea. El poderío de los fabricantes chinos —dominan el mercado de energías renovables y coches eléctricos— y la victoria de Donald Trump también se trataron durante la audiencia.

"La industria de la Unión Europea no va a ser competitiva si no incluye la descarbonización y las nuevas soluciones energéticas. Nuestros hijos y nietos tendrán una carga mayor si no tomamos estas decisiones. Y esto es con independencia de quien esté en la Casa Blanca", respondió a un eurodiputado este martes.

La UE endurece su retórica contra los migrantes pero es incapaz de diseñar una política común Ver más

Teresa Ribera tendrá un papel clave en la política climática europea de aquí a 2030. En los próximos cinco años la Unión tendrá que desplegar sobre el terreno las normativas aprobadas durante la legislatura que ahora termina, como la Ley de Restauración de la Naturaleza. Al mismo tiempo, tendrá que encargarse del desarrollo del llamado Clean Industrial Deal (Pacto Verde Industrial), un nuevo plan anunciado por Von der Leyen de cara a su nuevo mandato que busca reimpulsar la decadente industria europea sin renunciar a la protección del planeta, un equilibrio que promete ser extremadamente complejo. Los fabricantes europeos se quejan de que son precisamente las normativas ambientales las que impiden que sean competitivos con sus rivales chinos o estadounidenses.

Otros cinco vicepresidentes

Este martes también han comparecido ante el Parlamento los otros cinco aspirantes a vicepresidentes de la nueva Comisión. Han respondido a las preguntas de los parlamentarios Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia y propuesta como alta representante de Asuntos Exteriores de la UE; el francés Stéphane Séjourné, aspirante a vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial; el italiano Raffaele Fitto, candidato a vicepresidente de Cohesión y Reformas; la rumana Roxana Mînzatu, designada como vicepresidenta de Personas, Habilidades y Preparación; y la finlandesa Henna Virkkunen, futura encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

La comparecencia de Fitto era una de las más esperadas del día porque será la cara de la ultraderechista Giorgia Meloni en el Colegio de Comisarios, aunque es considerado como moderado dentro del partido Fratelli d'Italia. El también exdiputado del Partido Popular Europeo (PPE), prometió este martes ante los parlamentarios que respetará los valores fundacionales del bloque y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. "Quiero ser claro: no estoy aquí para representar a un partido político, no estoy aquí para representar un Estado miembro. Estoy aquí para reafirmar mi compromiso con Europa", afirmó.