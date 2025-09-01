Sánchez anuncia una nueva agencia estatal de Protección Civil para actuar frente a catástrofes climáticas

La creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas, el reforzamiento del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección son algunas de las principales medidas en la propuesta del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pacto se plantea "con espíritu de acuerdo, actitud de escucha y con humildad" e irá al próximo Consejo de Ministros, ha dicho el presidente, que ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".

Durante su intervención, Sánchez ha señalado que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente", al analizar las causas de los fuegos que han arrasado España este mes de agosto. Junto a esa prevención deficiente, ha mencionado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

Tras "la peor ola de incendios de nuestra historia reciente", el Gobierno, ha dicho, tiene "tres prioridades claras": "extinguir los incendios aún activos, transferir las ayudas y hacer lo que haga falta para que esta tragedia no vuelva a repetirse".

Sánchez ha señalado que "hay que mirar a largo plazo con respuestas inmediatas" y que por ello el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado". "Aquellos que quieran participar van a tener la ocasión", ha dicho sobre las aportaciones de los distintos sectores, y ha mencionado a los partidos y administraciones, a la comunidad científica y a los grupos ecologistas, entre otros. "Queremos un pacto de Estado que trascienda. No polaricemos con esto, dejemos ese asunto al margen de las disputas", ha pedido el presidente.

Sánchez ha avanzado los puntos sobre los que echará a andar la propuesta de pacto y ha comentado sobre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias que, además del papel esencial de las administraciones locales, la lucha contra el cambio climático funcionará mejor "cuantos más instrumentos de coordinación" estén disponibles.

Varios apartados de la propuesta inciden en la importancia del mundo rural. "Nuestros pueblos deben estar en primera linea de la batalla y necesitan más apoyo", ha afirmado.

32.000 millones, el gasto de no prevenir

En este sentido, las administraciones deben comprometerse, ha destacado Sánchez, a aumentar "los recursos técnicos y humanos frente a los fenómenos extremos", con "equipos estables dotados de maquinaria adecuada". "De nada sirve ahorrarse un euro en prevención si hay que gastar cien en la respuesta y mil en la recuperación", ha añadido.

El presidente ha destacado que el gasto de no prevenir y mitigar estos fenómenos ha obligado al Estado a desembolsar en cinco años "32.000 millones de euros, una cifra que puede parecer abstracta pero que es el presupuesto invertido en educación en ese tiempo". "Además, ha causado la muerte por calor de 20.000 personas, el doble de victimas que por accidentes de tráfico", ha apuntado.

La emergencia, ha advertido, no se limita al fuego en verano, tras recordar que también se deja ver con episodios extremos de otra índole, como las nevadas de Filomena o lluvias torrenciales y danas tan catastróficas como la de València.

Cultura de prevención

Otros puntos del pacto se refieren, ha explicado Sánchez, a un modelo de gestión forestal "adaptado al siglo XXI", a la actualización de los planes hidrológicos, a la creación de refugios climáticos y a la creación de "una cultura cívica de prevención, protección y reacción".

También ha hablado de "exigir a la Unión Europea una mayor acción, porque no puede haber más excusa ni más pausas".

El objetivo, ha indicado, es "movilizarse como sociedad ante un frente común que trasciende las ideologías".

Los ministros llaman a la acción

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha abierto el acto, ha afirmado que el cambio climático puede llevar a España a "un modelo social y económico insostenible" y que las olas de calor y los incendios "no dejan margen de duda" sobre la urgencia de abordar un pacto de Estado contra esta emergencia: "Nos pisa los talones".

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha añadido que los hechos obligan a pasar de "la discusión teórica a la realidad tangible" y ha subrayado que España es un país especialmente vulnerable. Según la ciencia, ha dicho, si persiste la actual tendencia climática de las últimas décadas en 2050 pasará "de un clima mediterráneo típico a estepario".

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha asegurado que "la lucha contra los efectos del cambio climático solo será posible de la mano de agricultores, ganaderos y silvicultores", que conforman un sector que es a la vez "vulnerable, pero estratégico". "La agricultura y la ganadería son esenciales para mantener vivos nuestros pueblos, generar empleo y cuidar el territorio. Protegerlos es proteger la vida en el medio rural y garantizar nuestro futuro, el de todos, el de las zonas rurales, pero también de las urbanas y del conjunto de España", ha señalado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado también al consenso nacional para mejorar "la capacidad de respuesta" del Sistema Nacional de Protección Civil ante la emergencia climática, con el fin de "garantizar la seguridad" de los ciudadanos, porque "los riesgos son ya sistémicos y de gran alcance". En su discurso, el titular de Interior ha destacado que España dispone de "un sistema de protección civil robusto", pero la emergencia climática exige "un paso adelante", con la necesidad de una acción coordinada.