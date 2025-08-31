Feijóo inaugura el curso político acusando al Gobierno de "ponerse de perfil" ante los incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno central ya "está caduco" y "huele a rancio" antes de iniciar el curso político, por lo que considera que este cuatrimestre va a ser "determinante para el futuro de España".

En el acto del partido en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), para inaugurar el curso político, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que el Gobierno se haya puesto "de perfil" ante la oleada de incendios, por lo que ha dicho que no es el Estado es el que está "fallido", sino el Ejecutivo central.

"No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo", ha reprochado, por lo que se ha preguntado "qué pacto de Estado" plantea el Gobierno tras los incendios y cómo puede ser creíble si "no son capaces ni de aprobar unos presupuestos".

Así que Feijóo ha considerado que "no hay que cambiar la arquitectura del Estado", sino "al Gobierno central porque no da más de sí", ha insistido, cargando también contra la política migratoria, la política exterior, la falta de presupuestos estatales o los casos de corrupción.

Por eso, ante este inicio del curso político se ha comprometido a ser él quien se encargue de "limpiar el buen nombre de la política en España" para lo que tiene intención de "derogar muchas leyes" porque no está dispuesto a gestionar lo que considera "los escombros del sanchismo".

"Vamos a reparar y a preparar España", ha proclamado, para "sacarla del bucle de la incompetencia y de la indecencia en la que la tiene sumida este Gobierno", del que cree que solo se dedica a "escapar de sus responsabilidades" y está "en prórroga y en los minutos de descuento".

Planes desactualizados, poco dinero y escaso control: los límites de los ayuntamientos para prevenir incendios Ver más

Entre las cosas que ha dicho que hará si gobierna es tener la "valentía" de "asumir el mando cuando crea que una comunidad no tiene capacidad frente a una catástrofe" y no aplicar la "dejación de funciones" por la que considera que ha optado el Ejecutivo central ante los incendios.

A su juicio, España "no puede reconocerse en esta competición de insolidaridad y egoísmo" y con un Gobierno ante el que la única certeza es "el próximo escándalo, el próximo abuso o la próxima dejación de funciones" por lo que el PP estará preparado para el cambio y "no se va a resignar" solo porque no haya fecha para las elecciones.

"No tenemos ansiedad", ha apostillado Feijóo, quien ha terminado su discurso -ante unas 2.000 personas, según el PP- instando a su partido a no bajar la guardia, ni la cabeza y seguir "mirando a los ojos de la gente porque el Gobierno no puede hacerlo" y al futuro, porque el Ejecutivo central ya es "pasado".