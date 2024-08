Facebook no quiere que desconectes

Compartir en las redes sociales todo lo que publicamos en un periódico es una tarea rutinaria, necesaria para llegar a la gente y cumplir el objetivo final: informar. El pasado viernes 16 de agosto publicamos en Praza.gal el reportaje Desconectando en vacaciones: "Lo que te mantiene conectado es el móvil" y, como siempre, lo difundimos a través de la cuenta X y la de Instagram, el canal de Telegram y la página de Facebook. Todo parecía normal, hasta que desapareció de Facebook sin previo aviso. Horas más tarde volvimos a compartirla por si algo fuera de nuestro control había salido mal, pero entonces apareció la explicación: Facebook había eliminado nuestra publicación por considerarla "engañosa".

Desconocemos el criterio que utiliza la tecnología de Facebook para decidir que un tema con las palabras desconectar y móvil en el título es spam, es decir, contenido no deseado. "No permitimos que las personas utilicen enlaces engañosos o contenidos que induzcan a otros a visitar o permanecer en un sitio web", argumenta la red social propiedad de Mark Zuckerberg y perteneciente a Meta, que también incluye Instagram y WhatsApp.

Por otro lado, Facebook apela a la libertad de expresión: "Queremos que te sientas libre a la hora de compartir contenidos con otros. Sólo suprimimos cosas o aplicamos restricciones a las personas para mantener el respeto y la seguridad en la comunidad”, justifica. El informe lleva una semana desaparecido de la página de Facebook de Praza.gal y no ha habido respuesta al reclamo, cuando la propia red social afirma que tendrá respuesta en cuatro días.

"Sabemos que la dependencia de los medios de comunicación de las redes sociales para llegar a su audiencia es problemática. Lo es para los propios medios de comunicación, por las servidumbres a las que son sometidos para posicionarse y tiene importantes implicaciones para el conjunto de la sociedad, en un momento en el que cada vez más personas acceden a las noticias a través de las redes, o aplicaciones de mensajería y buscadores”, señala la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, Belén Regueira.

Ese enorme poder de las grandes plataformas online como distribuidoras de contenidos implica muchos retos en el ámbito de la regulación en la sociedad actual. “La ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación, aprobada este año, da algunos pasos en esta dirección y, por ejemplo, establece limitaciones a la eliminación de contenidos multimedia por parte de las plataformas. Antes de suspender o restringir la visibilidad de contenidos de los medios, las plataformas deberán explicar sus motivos y dar a los medios la posibilidad de responder en un plazo de 24 horas. La ley indica, en cualquier caso, que las plataformas tienen la obligación de tener en consideración tanto la libertad como el pluralismo de los medios de comunicación”, explica Belén Regueira.

El informático Javier Pedreira , conocido como Wicho en las redes sociales y uno de los creadores de Microsiervos, explica que estamos en manos de los "delirios de algoritmos", que sirven a las empresas para ganar dinero, y de "los deseos más o menos espurios" de sus propietarios, a saber, Mark Zuckerberg y Elon Musk (propietario de X, anteriormente Twitter). Basta recordar el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. "Depende de las conspiraciones que queramos imaginar, pero en este caso Facebook puede haber decidido que desconectar y móvil en la misma frase no le gusta porque lo que le interesa es que estés todo el día conectado, incluso si no podemos saber realmente qué desencadenó ese castigo de suprimir la publicación, por lo que es difícil estar seguro", dice.

Pedreira señala que los algoritmos que deciden los contenidos que vemos a través de las redes sociales no son públicos, una demanda histórica que aún no se ha resuelto porque la legislación aún encuentra muchas barreras para interferir en el 'libre albedrío' de las empresas propietarias de las redes sociales. Pero un apunte, Instagram finalmente no recopilará imágenes de sus usuarios en Europa para alimentar su herramienta de inteligencia artificial porque vieron que podría chocar con las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Por eso "regular no es inútil" , recuerda el coruñés.

"Estamos en manos de grandes corporaciones que pasan de las quejas de los pequeños usuarios", critica Javier Pedreira, quien subraya que la clave es el espíritu crítico: "Necesitamos educación en pensamiento crítico, que no sólo se aplique a internet. Cuando te cuentan algo hay que preguntarse quién, por qué, qué me está contando, qué intereses tiene esa persona o esta institución… Y eso es algo que no solemos aplicar nunca, y menos en las redes sociales". Además, el informático señala que cuando comenzaron los blogs, los enlaces eran un valor añadido en las publicaciones, cuanto más se enlazara el buscador Google premiaba más esa publicación y la mostraba más arriba. Esa tendencia ahora ha cambiado con las redes sociales, cuyo objetivo es evitar que las abandones, por lo que no favorecen el uso de enlaces externos.