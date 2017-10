El PSOE emplaza de nuevo a Puigdemont para que vuelva a la legalidad y evite la aplicación del artículo 155

El PSOE considera “absolutamente inadmisible” la respuesta del presidental requerimiento que le envió la semana pasadapara que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña.Los socialistas son conscientes del difícil e incierto escenario que se abrirá si se aplica el artículo 155 de la Constitución, pero(el jueves a las 10 de la mañana) antes de poner en marcha las previsiones de la Carta Magna.Aún así insisten en dar una oportunidad al diálogo. “Lo que tenemos que decirle al señor Puigdemont es queacudir al Parlamento de España y sentarse en la comisión de reforma constitucional”, subrayó el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente. “La oportunidad la pintan calva, pero para eso hay que volver a la legalidad”, añadió.El artículo 155, explicó Puente, no “es deseable para nadie, pero nos preguntamos si el señor Puigdemont deja otra salida”. En cualquier caso, y a modo de respuesta ante las preguntas de los periodistas que le pidieron que aclarase cómo quiere el PSOE que se aplique, el portavoz socialista se escudó en que se trata de “una pagina en blanco”. No obstante,Si quiere evitarlo, “tiene una salida fácil antes del jueves: reintegrarse a la legalidad y abrir un diálogo. Si no lo hace será enteramente responsable”, advirtió. El camino a seguir, insistió, “es la reforma de la Constitución entre todos los actores posibles. Y lo vamos a seguir defendiendo”.Puente insistió en quey que el señor Puigdemont dé cumplimiento al requerimiento”. Y si no es así, explicó. “la aplicación del 155 será por acuerdo y las medidas y los plazos serán consensuados”.La dirección del PSOE da por seguro que el Gobierno aplicará el citado artículo de forma pactada con los socialistas, lo que a priori favorece, sostienen en privado, una salida limitada que con toda probabilidad conduciría a la convocatoria de elecciones anticipadas.Los socialistas creen que si se interpreta el artículo 155 como una suspensión del autogobierno, las consecuencias políticas y sociales en Cataluña son impensables. Por esa razón, Puente ya empezó a defender este luneses Puigdemont y las autoridades catalanes“Hace tiempo que no gestionan los problemas de la sociedad catalana, la sanidad, los recortes, los problemas sociales y económicos. Si se aplica el 155, y esa es la intención del Partido Socialista de acuerdo con el Gobierno”, razonó su portavoz, “es paraEntendemos el 155 para reconstruir el autogoberno que los gobernantes de Cataluña han suspendido de facto”.En cualquier caso, la respuesta que el president ha enviado al requerimiento de Rajoy es “inadmisible”. “Para el Partido Socialista es evidente que no ha respondido”, y eso esteniendo en cuenta las responsabilidades tanto del que se lo ha enviado como las que él tiene. Puigdemont “es un poder del Estado y también se dirige a otros formulando requerimientos. ¿Se imaginan que esos ciudadanos no respondieran o lo hicieran con evasivas?”, se preguntó Puente.En su respuesta, además, el president “desliza afirmaciones que no podemos aceptar” al hablar “de procedimientos judiciales que“Ese es el problema de ir sobre la vía de los hechos: se ponen en marcha mecanismos que salen del ámbito de la política”, como son “la calle y la justicia” y que “siguen su propio curso y se salen del control de la política”.