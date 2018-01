El Gobierno defiende que es su "obligación legal" presentar el recurso que no avala el Consejo de Estado

Evitar que Puigemont sea investido

El Gobierno sigue adelante con el recurso ante el(TC) contra la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat en contra del criterio del Consejo de Estado. Y el Consejo de Ministros de este viernes así lo acordó, en línea con lo avanzado el Ejecutivo en la noche del día anterior. Lo hace "con todo el respeto" al órgano consultivo, pero "con el máximo compromiso". La intención última es que la semana que viene, el día 30,"El Gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el estado de derecho. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer con decisiones como las de hoy", defendió la vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa.entienden que "una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la GeneralitatA última hora del jueves el Gobierno recibía un nuevo golpe en su estrategia de respuesta al "desafío soberanista" catalán después de que el Consejo de Estado no avalase que Rajoy impugne ante el TC la designación decomo candidato a la Presidencia de laEl Consejo de Estado, según admitían fuentes de la Moncloa, comparte la esencia de "los argumentos jurídicos" del Gobierno. Pero discrepa de que esto se pueda hacer de forma "preventiva". Precisamente lo mismo que pensaba el Gobierno hasta este miércoles.El recurso llegará este mismo viernes al. Su mera admisión a trámite, según establece la Carta Magna, implicará la suspensión del hecho recurrido. Es decir, de la propuesta del expresident como candidato a ese Pleno ya convocado para el próximo martes."Hemos planteado ese recurso como hacemos en numerosísimas ocasiones", subrayó Soraya Sáenz de Santamaría al tiempo que recalcaba que tiene como fin evitar queLa mano derecha de Rajoy en el Gobierno, máxima responsable de la estrategia del Ejecutivo en sus relaciones con Cataluña, defendió que el Gobierno ha cumplido el procedimiento". Y, con ellopara evitar que PuigdemontSantamaría dejó en manos del Parlament la interpretación del reglamento de la Cámara en lo que tiene que ver con laHasta este viernes, desde el Gobierno se señalaba que el presidente del Parlamente, Roger Torrent, tiene, con el reglamento del Parlament en la mano, la obligación de designar a un candidato para que se someta a una sesión de investidura el día 31 de enero como tope. A partir de la primera votación de ese candidato, en la que se requiere de mayoría absoluta,Transcurrido ese plazo, sería disuelto y se convocarían unas nuevas elecciones autonómicas.La semana pasada el Gobierno aseguraba que sí. Ahora prefiere que la respuesta la dé Torrent.El Gobierno anunció este jueves que el presidentehabía solicitado un informe al Consejo de Estado a efectos de interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la propuesta de Carles Puigdemont Se trataba de un cambio de criterio respecto a lo sostenido en público en las últimas horas desde la Moncloa, que no veía margen para recurrir la propuesta Roger Torrent y apostaba por esperar al momento en el que la Mesa del Parlament diese el visto bueno a una investidura telemática. O, incluso, a los instantes posteriores a un eventual pleno de investidura en el supuesto de que no se permitieseLa vicepresidenta del Gobierno fue la encargada de hacer el anuncio en ruede de prensa, como también lo fue este viernes a la hora de dar explicaciones. Y señaló que el presidente del Parlament debería haber tenido en cuenta que el expresidentLa mera admisión a trámite del recurso implicará la suspensión de esta decisión de Torrent, que deberá decidir si propone a otro candidato, que es lo que pretende el Gobierno, o elevar el enfrentamiento con el Estado dejando pasar los plazos legales para la celebración de un pleno de investidura."El fundamento es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible a con su comparecencia presencial en la Cámara", añadióel jueves. "Carece del derecho de libertad deambulatoria", dijoLa vicepresidenta añadió que estos argumentos jurídicos se ponen de manifiesto en la "circunstancia insólita" de que un día antes el presidente del Parlament "tuvo que evacuar consultas con el señor, y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y donde se ha convocado al resto de los diputados, portavoces de los grupos o de los partidos políticos, que es ni más ni menos que la sede del Parlament".Fuentes de la dirección del PSOE informaron poco después de que su secretario general, Pedro Sánchez, apoyaba las iniciativas anunciadas por la mano derecha de Rajoy en el Gobierno. Este viernes, tras conocerse la resolución del Consejo de Estado,Asimismo, el Ejecutivo elevó también al Consejo de Estado unasobre una serie deEl Gobierno quería que el Consejo de Estado se pronunciase sobre si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido, sobre si este hecho podría impugnarse si la Mesa lo permite yEn todas estas cuestiones, el Consejo de Estado sí compartió los criterios del Ejecutivo.