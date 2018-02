El PP no apoya la huelga feminista del 8M por "elitista", "insolidaria" y apostar "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres"

info Libre

Susana Díaz y el desempleo

Mociones en los ayuntamientos

El Partido Popular ha fijado una posición oficial sobre la huelga feminista del 8M. Tras "analizar" la convocatoria, los conservadores han redactado un argumentario para sus cargos públicos y militantes en el que enumeran y explican las razones por las queesta iniciativa. Creen los conservadores que se trata de un gestoy que, además,. La igualdad , subrayan en el citado documento al que ha tenido acceso, "sólo la alcanzaremos desde la unidad y laAntes de desglosar los motivos por los que se desmarcan de la huelga que coincide con el Día Internacional de la Mujer, el PP repasa algunas de las cuestiones que se abordan en la convocatoria. Destacan, por ejemplo, que se cita el propósito "de subvertir el orden del mundo y el discursoy otras frases como "Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal, capitalista, racista y heteronormativa". O "Pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce".La convocatoria de la huelga feminista viene fraguándose desde la primavera de 2017 y tras el éxito que tuvieron en otros países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino Vivas nos queremos contra la violencia de género. El año pasado en España se paró de forma simbólica. Pero ahora, el próximo 8 de marzo, por primera vez en la historia,"La primera huelga feminista, pero en el 2017 fue recuperada esta idea en Argentina", recoge el argumentario.A ojos de los conservadores, "la igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de derecho, garantizado en la Constitución , además de en distintas leyes de ámbito nacional o autonómico". En ese sentido, destacan que mujeres y hombres tienen "los mismos derechos y obligaciones". "Debemos tener acceso a las mismas oportunidades", añaden.El PP considera que "sólo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo", por lo que es "elitista". También la ven "insolidaria con los dos millones de mujeres que aún están en paro". "Por ejemplo,con más de 500.000 mujeres sin empleo?", se preguntan en el argumentario. También es insolidaria, dicen, "con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar", "con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que si ellas no hacen su trabajo nadie lo hará por ellas". En resumen, "una huelga de élites feministas pero no de mujeres reales con problemas cotidianos".La convocatoria , no obstante,además de la laboral.El PP asegura que la huelga pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental" y sostiene que esta sociedad es "la que más ha avanzado en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres". Y considera "una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el, alcanzado hace unos meses". Un acuerdo que los partidos de la oposición ven incompleto mientras no se doteEn este contexto, el PP sostiene que el día 8 de marzo en el PP se celebrarán, al tiempo que se comprometen "a eliminar las barreras que todavía encuentran las mujeres para conseguir la igualdad realcon la creación de empleo, la promoción de la mujer en el ámbito laboral.Además, abogan por "no crear debates absurdos queSe refieren, por ejemplo, al debate sobre las "portavozas", "campañas que en lugar de aportar en la consecución de la igualdad real,Tan femenina es la letra 'a' como cualquier otra letra del abecedario", figura en el argumentario."Falsos debates gramaticales no hacen a las mujeres, considera el PP.La iniciativa del PP para este día pasa por presentar mociones en los ayuntamientos para impulsarcuanto antes, afirmar con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades, no solo la legal".