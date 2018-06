Rajoy deja la política y regresa a una plaza de registrador que ha mantenido 28 años en "servicios especiales"

Publicada el 15/06/2018 a las 20:30 Actualizada el 15/06/2018 a las 21:09

El expresidente del Gobiernoes un gran aficionado al fútbol. Y escogió este viernes, 15 de junio, pocas horas antes de que la selección española se estrenase en el mundial de Rusia, para anunciar que deja la política de forma definitiva. La noticia era esperada en las filas conservadoras desde que hace poco más de una semana, tras la moción de censura del PSOE que le apeó de la Presidencia del Gobierno, decidió dejar el liderazgo del PP. Pero la opinión más extendida era que esperaría a dejar pasar el congreso extraordinario en el que cederá las riendas del partido los días 20 y 21 de julio.Pero no. Fue este viernes. En una breve nota, el PP informó de la renuncia de Rajoy a su escaño por Madrid y de que iba a solicitar su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad. El todavía líder del PP es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) en situación de “servicios especiales” desde el 24 de marzo de 1990. Es decir, durante estos últimos 28 años ha conservado la plaza, pese a que se ha dedicado a la política. Ello es así porque la ley no establece ningún límite temporal para mantenerse en "servicios especiales",

Pérdida de aforamiento

Rajoy rechaza con esta decisión la incorporación al Consejo de Estado. Esta opción, a disposición de los expresidentes del Gobierno en el momento que la soliciten pero incompatible con otro tipo de ingresos, le permitía estar aforado para el supuesto de ser imputado por los tribunales.Así, cuando se haga efectiva su baja como diputado, si tiene algún problema con la Justicia, ya no será elel encargado de instruir la causa. Su forma de recuperar el aforamiento, en caso de que quisiera, sería solicitando ingreso en el órgano consultivo.Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) se fue de la Moncloa tras perder la moción de censura que le había planteado el socialista Pedro Sánchez después de que la sentencia de la Gürtel estableciese que su partido se había beneficiado de los delitos cometidos por esta trama corrupta. Había llegado a la sede de la Presidencia del Gobierno tras las generales de 2011.Puede decirse que Rajoy es un profesional de la política. Lleva subido prácticamente desde el año 1981 en un coche oficial. A él siempre le gusta recordar cuando se reúne con afiliados y militantes que empezó desde la base, "pegando carteles electorales en Pontevedra", que fue concejal, diputado autonómico, ministro, vicepresidente de los Gobiernos de José María Aznar... Luego llegaría a la presidencia del Partido Popular señalado por el dedo de su antecesor ySu primer cargo público fue el de diputado en el Parlamento de Galicia en 1981; el último, presidente del Gobierno (diciembre 2011-junio 2018). Quienes le conocen bien dicen que empezaba a dar muestras de que no iba a presentarse a más elecciones generales, pero que para él ha sido inmensamente triste irse de esta manera, por los escándalos de corrupción que había intentado esquivar,Ahora, al contrario de lo que hizo Aznar, Rajoy ha abierto el proceso para su sucesión sin señalar a nadie. Y destacando que, sea cual sea la decisión que se tome, la acatará como un militante disciplinado, sin incordiar. Su último discurso lo pronunciará en el XIX congreso extraordinario. Será su despedida de los suyos. Yun puesto vacante desde diciembre de 2016 tras la renuncia de Aznar.Es en esta localidad alicantina en la que Rajoy es titular de la plaza. Y es, por tanto, la que se le adjudicará de forma automática en cuanto se completen los trámites. Pero en el partido creen que solicitará otra plaza, por ejemplo en Madrid, donde estudian sus hijos. Varias veces al año salen a concurso los registros –bien de la Propiedad o Mercantiles (a ambos puede optar)– que están sin cubrir por fallecimientos, jubilaciones, excedencias o situaciones de servicios especiales. Si Rajoy quisiera optar a otra plaza, tendría que solicitarlo dentro del periodo de la convocatoria. Se adjudican en función del escalafón, un listado en el que Rajoy, por su antigüedad en el Cuerpo, está muy buen ubicado: entre los cuarenta primeros de la lista. La adjudicación de plazas es automática: se nombra titular del registro a quien tiene mayor antigüedad, no es un concurso de méritos.

La historia del registrador Rajoy

La historia del registrador Mariano Rajoy es un caso único ya que 35 de los 37 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. En esas casi cuatro décadas, sólo trabajó como registrador entre 1987 y 1989. Y, desde marzo de 1990, es titular en servicios especiales del Registro de Santa Pola.desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, Rajoy cobró por partida doble: como político y como registrador . También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador.La historia del registrador Rajoy comenzó el 6 de noviembre de 1978, cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León). Poco después, en marzo de 1980, ganó la plaza de titular del Registro de la Propiedad de Padrón (A Coruña). Allí estaba cuando el 20 de octubre de 1981, RajoyEn aquella época, la ley permitía a Rajoy cobrar como diputado y como registrador. Así lo establecía. Y, pese a ello, Rajoy siempre se negó a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa."¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloaa lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos,en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".En septiembre de 2013, cuandodesveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad.En una reforma legal aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1984, se estableció que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios". El 29 de noviembre de 1985, Rajoy solicitó el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de laPara entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4. Y el año siguiente, 1986, Rajoy ganó la plaza. Estuvo en ese cargo menos de un año porque el 26 de septiembre de 1987, la entonces llamada Alianza Popular perdió la Xunta por una moción de censura y Rajoy dejó de ser vicepresidente.Así que el 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia.Dos años después, Rajoy dio el salto a la política nacional al ser elegido diputado en Cortessolicitó pasar a la situación de “servicios especiales”. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publicó la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quienya entonces titular del Registro de Elche-3. Una situación que se ha mantenido inalterable durante 28 años.Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 37 años, de los que Mariano Rajoysucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola.Al no pedir una excedencia, y mantenerse en servicios especiales,