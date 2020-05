Aznar sale al rescate de Ayuso y denuncia la "campaña" de los "hijos de Chavez" desde el Gobierno

Publicada el 11/05/2020 a las 15:39 Actualizada el 11/05/2020 a las 20:05

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivió la semana pasada una de las más duras de su carrera política. A los cada vez más frecuentes enfrentamientos con Ignacio Aguado (Ciudadanos), su vicepresidente, se sumó la pésima gestión de un episodio que ha puesto en evidencia las serias carencias en la gestión de la crisis del covid-19 en la región que más muertos acumula. También, en la que que el drama de las residencias acapara las peores cifras de fallecidos. Nos referimos al contundente "no" con el que respondió el Ministerio de Sanidad a su solicitud de pasar de la fase 0 a la 1.

En medio de toda la tormenta, Ayuso buscó refugio este lunes en José María Aznar, siendo la protagonista de una sesión extraordinaria online del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). El expresidente del Gobierno ejerce también como presidente del citado instituto. Desde el pasado enero, la presidenta madrileña tiene como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de comunicación de Aznar. En círculos del PP de Madrid llevan tiempo lamentando el exceso de influencia de Rodríguez sobre la presidenta y ven tras él, dicen, la estrategia de confrontación permanente con Sánchez. A tenor del acto de este lunes, Ayuso no tiene ninguna duda de cuál debe seguir siendo su estrategia. Y si la presidenta madrileña buscaba el respaldo de Aznar en sus horas más bajas, éste se lo proporcionó de forma muy generosa. Sin matices.

El también presidente de Faes estableció un paralelismo entre un episidio de su carrera política y el momento que está atravesando ahora la dirigente conservadora. Aznar recordó que el "dictador" Hugo Chávez se dedicó a "insultarle permanentemente", algo que se "hizo famoso" cuando el entonces rey Juan Carlos le espetó el "¿por qué no te callas?". Cuenta el expresidente que por aquellas fechas fue a visitar a Bill Clinton y que este le confesó su "envidia" por ser el foco de los insultos del venezolano. "Hoy en día yo tendría que decirte: no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí", dijo a la presidenta madrileña, en alusión a Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez.

Dijo el expresidente que en esta "historia tremenda" del covid-19 que estamos viviendo habrá quienes escriban "páginas en negro" y otras, entre las que incluyó Ayuso, "páginas en blanco". "Soy de los que cree que la historia tiene muy pocas páginas en blanco y negro, pero algunos van a ocupar páginas en negro y algunas otras personas entre las que estás tú, estás escribiendo buenas páginas en blanco", destacó.

"Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político, unas muy altas cualidades se tienen que representar en términos de preocupación por los demás, en término del bien común, en término de actividad, de energía, de eficiencia, en términos de defensa de la libertad para merecer tanta atención por aquellos que se dedican a sembrar sectarismos, sembrar confrontación, sembrar odio o aquellos simplemente que no son defensores de la libertad. Para nosotros el tenerte esta tarde [por la tarde de este lunes] a ti, que eres una defensora de la libertad y que estás sujeta a una campaña como aquellas que en su momento de alguna manera yo sufría y motivaba la envidia de otros, pues es una gran satisfacción", cerraría el expresidente su intervención.

El turno de la presidenta

En su turno, Ayuso cargó contra el tratamiento que desde el Gobierno central se ha dado, a su juicio, a la Comunidad de Madrid. Llegó a decir que es "despiadado". Que se trata de una "guerra desmedida" por la que "una administración superior se está midiendo con una autonomía".

Sí Aznar había hablado de "campaña" contra Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se quedó atrás y quiso abundar en la idea. Habló de campañas "tan canallas, tan duras". Pero avisó de que ella no se rinde: "No hay que tener miedo al miedo".

Además, aseguró que va a defender "más que nunca" la colaboración "público-privada" y presumió de "transparencia".

A juicio de la presidenta, durante la crisis sanitaria ha habido muchos momentos de "soledad" e "intoxicación constante acerca de la ayuda que prestaban y no prestaban" desde el Ejecutivo. Esto se tradicía, según sostuvo, en unas noticias "pésimas para Madrid constantemente" y, concretamente, por parte de la televisión pública. "Siempre ha estado dirigida por el Gobierno", lanzando "las noticias que han querido" y con "médicos que estaban relacionados con ellos" como portavoces. "Ha habido una coordinación desmedida y despiadada contra una administración inferior", insistió.

El covid-19 y la genética (según Ayuso)

En un momento de su intervención, Ayuso defendió que "genéticamente el covid, por lo visto, tiene algo que nos asemeja en cuanto a la virulencia del mismo en el organismo" refiriéndose a los españoles y a los latinoamericanos. "Es algo curioso que genéticamente nos ha unido mucho", dijo.

El IADG se define como "una institución académica con vocación de fomentar el estudio y el aprendizaje de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones". "Desarrolla desde 2014 una oferta académica de excelencia, amplia y especializada, asentada en la defensa del Estado de Derecho, la democracia liberal y representativa, los derechos humanos, la sociedad abierta, la economía de mercado, los valores atlánticos y el reformismo, y firmemente comprometido con el servicio público y el bien común".

Puesto en marcha por José María Aznar, el Instituto está asesorado por el Consejo Académico y Social, del que forman parte figuras relevantes del ámbito político, académico, económico, cultural y social de Iberoamérica