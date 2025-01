Cuando un juez se transforma en fiscal

La onda expansiva del trumpismo se está dejando notar en el resto del mundo. Si en España el lawfare antes era sutil, más disimulado, ahora es ya sin recato ni pudor y se practica con desinhibición. Que el fiscal general del Estado, García Ortiz, se haya negado a contestar ayer al juez Hurtado es una forma de cuestionar la imparcialidad del instructor y señalar que le considera un juez acusador, más que un juez instructor.

Los pasos de Hurtado parecen conducir a la apertura de un juicio oral, sin necesidad de que Miguel Ángel Rodríguez lo anuncie previamente, como ha venido haciendo al anticipar cada decisión del Supremo como si fuese su altavoz autorizado. Lo más preocupante es que pasemos por alto el surrealismo del magistrado del Supremo defendiendo al novio de Ayuso en un auto.

No tiene pinta de que la instrucción acabe en sobreseimiento. Fuentes del sector que al inicio de la ofensiva consideraban que no tendría mucho recorrido la acusación de filtrar el correo del novio de Ayuso, ya dan por hecho que van a sentar al Fiscal General en el banquillo como acusado. Esta semana, el magistrado del Supremo que parece un personaje de las primeras temporadas de Cuéntame cómo pasó, se ha convertido en defensor de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin caretas, en un auto publicado el lunes, afirmaba que a “Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”. Así que este señor con empresas pantalla en paraísos fiscales igual merece una reparación inmediata.

La perplejidad que han causado sus palabras no estaba en ningún guión posible. Un juez instructor ejerciendo de fiscal, ya que no debe estar satisfecho con que la Fiscalía no cargue con más vehemencia contra su propio jefe. Todo para rechazar las diligencias que la Abogacía del Estado había presentado, como la de posponer la declaración de García Ortiz ayer. Otro dato más de la asimetría que se está produciendo entre el trato al Fiscal General y al novio de Ayuso. Resulta que hay urgencia por que declare el primero pero no hay problema en que González Amador se marche de viaje y se posponga por cuarta vez su declaración.

La jueza Inmaculada Iglesias no ha tenido inconveniente en suspender la declaración del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el próximo 7 de febrero, casualmente, se va por trabajo a México y Estados Unidos. Y como le deben estar saliendo muy caros los honorarios de sus abogados con tanta demanda a diestro y siniestro, hay que dejarlo para más adelante. La instrucción sobre González Amador resulta por contraste un poco pasiva frente a la prisa y la ansiedad que se percibe en la de García Ortiz, quizá para concluir con la apertura de juicio oral lo antes posible y poder colgarse la medalla de objetivo abatido.

El instructor del Supremo imaginamos que será consciente de que si en el juicio oral se demuestra que se han rechazado peticiones de pruebas pertinentes, calificadas por él mismo como no procedentes, una sentencia condenatoria podría dar lugar a un recurso de amparo.

La fase de instrucción, en la que se encuentra el proceso, tiene como objetivo determinar si los indicios de criminalidad que dieron pie a la instrucción se revelan sólidos o hay que sobreseer. Pero los pasos que ha dado el juez parecen anticipar el veredicto. Se ha negado a intervenir el teléfono de MAR para encontrar pruebas del envío de información confidencial a periodistas y lo justifica porque contaba con la autorización de “la persona a la que concierne el secreto”, aunque no existen pruebas que lo sostengan. Es un engorro no tener un Trump en el Gobierno de España, que se cargue de un plumazo a los fiscales y personal de Justicia que no se pliegue a sus deseos. Hasta que suceda, habrá que seguir por este camino.