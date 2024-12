La pedrea del EGM

Llega por fin el frío y de repente, cáspita, marejada. Ya tenemos, ho ho ho, la tercera oleada del EGM, ¡albricias! El martes, día de autos, Barceló y Sastre me endulzaron el café de las ocho con cinco minutos de autosatisfacciones. «La SER aumenta su liderazgo: es la emisora que más sube». ¡Caramba! «Tres millones ochenta mil oyentes eligen el programa que dirige Àngels», decía José Luis, haciendo de Aída Nizar por persona interpuesta. De dieciséis minutos, los cuatro primeros consagrados al todos somos estupendos, ganamos en todas las categorías.

Oye, pues viva. ¿Cómo le habrá ido al resto? ¿Pillaré a algún locutor llorando en directo? Mientras giro el dial, aprovecho para darle un vistazo a los periódicos. Pero… ¿cómo es posible? En El Confidencial titulan: «Onda Cero es la única cadena que crece en 2024». Me froto y los ojos y leo la noticia mientras carga el Excel: nunca se me dieron bien las matemáticas, pero malo será que entre la inteligencia artificial y la hoja de cálculo no logremos resolver el misterio. ¡Creo que ya entiendo! La SER gana en oyentes, pero ha perdido setenta y dos mil. Le sigue la COPE, que también palma (le quedan, eso sí, tres millones y medio) y en Onda Cero celebran el bronce porque su matinal ha ganado ciento sesenta mil oyentes. ¡Arreglado!

Me apuro el café mientras pienso en los pobres camaradas de Radio Nacional: tanto confeti con lo de Broncano y ahora les viene este hachazo. ¡Qué poco dura la felicidad en la casa del pobre! Entro a la web esperando encontrarme con los micrófonos a media asta. Sin embargo, groseramente, me golpea un titular: «RNE es el grupo que más crece en la tercera ola del EGM y acumula casi un millón setecientos mil de oyentes en 2024». ¿¿¡¡Pero cómo!!?? Esto es un sindiós. Miren, solo faltaría que en la radio episcopal también anduviesen de jubileo. «Carlos Herrera cierra el año como referente y ‘Tiempo de Juego’ sigue siendo líder de audiencia». La madre que nos parió.

No sé qué tal conviven las grandes filípicas sobre la objetividad o la manida cruzada contra los bulos con estos ejercicios de orfebrería para buscarle el lado bueno a las cosas

Si me interesasen lo más mínimo los resultados del Estudio General de Medios, podría descargarme los datos y disfrutar de una apasionante tarde de porcentajes y gráficas: seguro que tras unas horitas de trepidante tedio conseguiría resolver esta cuadratura del círculo y desenmascarar las triquiñuelas retóricas que los adalides del cuarto poder hacen para poder salir guapos en la foto del minuto y resultado. Pero chico, la vida es corta y la muerte acecha en cada esquina, y ya sería mala suerte que me pillase mirando cuántos oyentes se han pasado de PRISA a Atresmedia o calibrando si es mejor ser la radio más escuchada o la más influyente. Incluso, si vale más seguir siendo líder o ser el que más crece.

No sé qué tal conviven las grandes filípicas sobre la objetividad o la manida cruzada contra los bulos con estos ejercicios de orfebrería para buscarle el lado bueno a las cosas. El escrutinio de las audiencias se parece sospechosamente a una noche electoral: pase lo que pase, aquí todos vencedores. ¡Hay miríadas de oyentes saliendo de debajo de las piedras! En dos telediarios nos enteraremos de que, como en los mejores tiempos de nuestra patria, hay muertos votando al magazín escuchado; que, por supuesto, es justo el de la cadena que da la noticia.