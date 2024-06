"Tras su visita que nadie se extrañe si Milei dice que los argentinos se van a morir igual", la semana en memes

El último partido de fútbol de la selección española en la Eurocopa ha dominado la conversación en X, y no por el resultado -ganó 1-0 a Italia, sino por los comentarios racistas vertidos contra algunos de los jugadores que forman el equipo. La red social no ha tardado en responder a estos ataques mofándose de los autores a golpe de memes y ridiculizando su actitud xenófoba. Willy Bárcenas, hijo del expolítico del PP Luis Bárcenas y cantante del grupo Taburete, puso uno de los tuits más polémicos de la noche: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, ¡vamos España!". El aluvión de respuestas al post ha sido épico: "Para negro el dinero que tu padre se llevaba a Suiza", le responde @Llourinho, "Pero tener un rey nacido en Roma con apellido francés y casado con una griega no te parecía tan mal", ironiza @Alissonofabitch, "Vaya afición tenéis en tu familia a querer blanquear", contesta @Tweeterricola, "Tu padre hacía mejores convocatorias", se mofa @Juan_Carlos_MA junto a una foto de los papeles de Bárcenas, "Media España está deseando que no cantes tu y la otra media tu padre, empate supongo", se ríe @mandidonramon

La visita de Milei a Madrid para recibir de manos de Ayuso la Medalla Internacional de la Comunidad es otro de los temas candentes en X. "Después de su visita a Madrid, que nadie se extrañe si Milei dice que los argentinos se van a morir igual", tuitea @BenderOfuscado, "El viernes Ayuso otorgará a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por su aporte al fascismo y ella recibirá el ataúd de oro", escribe @AndaluciaSinVOX, "Ojalá un capítulo de El Ministerio del Tiempo en el que Hitler viaje al Madrid actual para recibir una medalla de manos de Ayuso", desea @prendente1.

Además, Mbappé llamando a los franceses a no votar a la ultraderecha y el X aniversario de Felipe VI en el trono también tienen su hueco en este tuitómetro.

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el tuitómetro del viernes que viene, prometemos que te ayudará a reírte de la actualidad o al menos a empezar el fin de semana con una sonrisa.