Monasterio advierte a Ayuso de que si Milei se entera de su despilfarro entrará en Sol "con una motosierra"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido en el Pleno de este jueves de que si el presidente de Argentina, Javier Milei, se entera "de su aumento de gasto público", entrará en la Real Casa de Correos -donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo recibirá este viernes- "con una motosierra", según ha recogido Europa Press.

Monasterio ha ironizado así con el lema -la "motosierra" para recortar el gasto público- del mandatario argentino, con el que la presidenta madrileña se reunirá y le impondrá la Medalla Internacional de la Comunidad. De esta forma ha atacado la portavoz de Vox a Díaz Ayuso por su política de gasto público, en este caso por la revisión de las tarifas del Canal de Isabel II.

En su pregunta de control al Gobierno durante la sesión plenaria en la Cámara de Vallecas, Rocío Monasterio ha afeado el incremento tarifario para determinados consumos a pesar de que "tener dinero" para gastar en "publicidad institucional".

Frente a estas críticas, Díaz Ayuso ha negado las acusaciones sobre subida de tarifas y ha explicado que se trata de una medida para "hacer sostenible" el suministro ante una previsión de un incremento de población en la Comunidad de más de un millón de habitantes para los próximos años y ante la sucesión de periodos de sequía, fomentando "un uso comedido del agua".

En cualquier caso, ha subrayado que "para el 60% de los consumidores", las tarifas no van a variar, recordando, además, que en Madrid llevan "diez años congeladas".

Ayuso considera un honor recibir a Milei

En respuesta al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, Ayuso ha considerado un "honor" recibir a Milei, "elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo", y dice no tener la culpa de que este realice visitas institucionales a gobierno diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente" no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

Ayuso también ha sostenido que Milei también visitará el sábado al canciller alemán, Olaf Scholz. "¿Les suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz? ¿Cómo funciona esto?", ha preguntado a continuación y ha defendido que "si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo", ellos no tienen "la culpa".

Según ha trasladado, para el Gobierno regional es "un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina". "Tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares; que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey, y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos", ha sostenido.

Esto mientras, según ha expuesto la presidenta, les "quitan infraestructuras y proyectos a Madrid". "Y ustedes, los socialistas madrileños, se callan, mientras tienen a un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha lanzado, para a renglón seguido sostener que el Ejecutivo está "borrando delitos" provocando que los españoles no sean "iguales ante la ley".

En este punto, ha preguntado "qué lealtades" y de "qué instituciones" les hablan mientras "traen a inmigrantes solamente para intentar repartir favores y los tratan como a fardos dejándolos en el aeropuerto y los traen por miles a los ayuntamientos" gobernados "por el PP". "Deslealtad es lo que hacen ustedes y lo que hace usted cada día, porque le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos algún día si va a poder defender tanto el honor como la poltrona", ha espetado.

Asimismo, ha instado a los socialistas madrileños a pronunciarse cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelva "a robarle a los madrileños su propiedad para sacar impuestos", "para pagar a los independentistas". Para la jefa del Ejecutivo regional, "es muy difícil de justificar cómo puede ser que la comunidad más solidaria" tengan que aguantar que les sigan "atacando". "Son ustedes todos cómplices de ello. Y me habla a mí de la lealtad. Hundieron la Argentina ustedes. Uno de cada dos argentinos son pobres precisamente por esas políticas. Ustedes sabrán dónde se quieren poner, si con el honor o con la poltrona, aunque me temo que en los segundo", ha concluido.