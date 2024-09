Los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han revolucionado X. Que la inmigración sea la mayor preocupación de los españoles, escalando en cien días del noveno al primer puesto, no ha pasado inadvertido. Para los usuarios de la red social de Elon Musk tampoco que, una vez más, han echado mano del sarcasmo para criticar la situación. "Ya está. Ya lo han conseguido. De la novena preocupación de los españoles a la primera en apenas tres meses. Qué gran invento eso de la “prensa libre”. Es alucinante", se queja @Nega_Maiz, "Aún recuerdo cuando los inmigrantes me subieron el alquiler, desahuciaron a mi vecina con dos hijos y quitaron personal del centro de salud de mi barrio", ironiza @bicicletagris, "Los inmigrantes me han subido el alquiler y luego me han cerrado el ambulatorio", dice @diazibao.

Otro de los temas que ha servido como polvorín para los memes en X es el relacionado con el cierre de un club financiero asociado a Alvise. Los creadores de contenido han dado rienda a su imaginación para reírse del agitador ultra "Pues ahora sí se acabó la fiesta", escribe @monicagc1, "Lágrimas de ardillers por toda la península", se ríe @Gataluna21, "Ofrecían un 53 % y lo patrocinaba Alvise. ¿Qué más advertencia querían? ¿Una pancarta tamaño edificio que dijera "CUIDADO, ESTO ES UN TIMO"?", dice @Tyrexito.

No te pierdas los mejores memes de la semana en este tuitómetro.

