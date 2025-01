"Nos ha dado el meme del Benidorm Fest", un fallo en la actuación de Melody protagoniza el tuitómetro

El Benidorm Fest 2025 y sus dos semifinales han sido los temas calientes en redes durante la semana. Este sábado Kuve, Lachispa, Lucas Bun, Daniela Blasco, Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot, los ocho participantes que han pasado a la final, volverán a poner sobre el escenario sus propuestas para participar ganar el micrófono de bronce que les llevará a Eurovisión. Los usuarios de X no han perdido detalle de lo que ha sucedido en cada gala, convirtiendo en mofa los fallos de sonido y otorgando a Melody el meme por excelencia de esta edición del concurso. ¿El motivo? Un momento de su actuación que ha dejado a cuadros a los Eurofans que no saben si fue a propósito o fue un fallo. "Este momento no ha tenido ningún sentido, ¡qué horror!", escribe @andreeess6, "Cuando se me va el bus en la cara y me toca esperar al siguiente", bromea @Gemmaefron junto al vídeo de Melody. Otra actuación muy comentada en redes ha sido la de Deteresa por su inesperada puesta en escena:

Pregunta: ¿Cuánta España quieres en la puesta en escena?

De teresa: SI

Se ríe @R0bleSnidget acompañando el post de una galería de fotos de la actuación

Además, el decreto omnibus sigue trayendo cola con el cambio de voto del PP y su forma de explicar el viraje del partido que hace tan sólo una semana votó en contra. "¿Está Pedro Sánchez? Que se ponga. Que vamos a votar que sí a lo de las pensiones. Sí, aunque la otra vez votáramos que no. Es que había pactado con Junts. Ya, ahora votamos que sí aunque haya pactado con Junts. Mira, no sé, yo es que no soy presidente. Porque no quiero, exacto", bromea ‪@benderofuscado.bsky.social‬ imaginando una conversación entre Feijóo y Sánchez.

El PP votó en contra del Real Decreto Ley por: 1. Los desahucios. 2. El palacete. 3. La subida del IVA de los alimentos. 1 y 2 siguen en el nuevo Real Decreto Ley. La 3 era mentira. Ahora van a votar que sí. 😶‍🌫️ Bienvenidos sean. — Javier Padilla (@javierpadillab.bsky.social) 29 de enero de 2025, 14:35

-Está Pedro Sánchez? Que se ponga. Que vamos a votar que sí a lo de las pensiones. Sí, aunque la otra vez votáramos que no. Es que había pactado con Junts. Ya, ahora votamos que sí aunque haya pactado con Junts. Mira, no sé, yo es que no soy presidente. Porque no quiero, exacto.



[image or embed] — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 29 de enero de 2025, 15:50

-¿Quieres comer espaguetis con salsa de tomate, hijo? -No. -¿Y salsa de tomate con espaguetis? -Vale. Mi pequeño Feijóo. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 29 de enero de 2025, 14:49

La llegada de la inteligencia artificial DeepSeek tampoco ha pasado inadvertida para los creadores de memes que han dado rienda suelta a su creatividad para mofarse de la situación caótica que ha traído consigo: "Quién nos iba a decir que Chatgpt iba a ser el primero en perder el trabajo por culpa de una IA", ironiza @deremhestraven.bsky.social‬.

Quién nos iba a decir que Chatgpt iba a ser el primero en perder el trabajo por culpa de una IA. — Estraven (@deremhestraven.bsky.social) 28 de enero de 2025, 12:22

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.