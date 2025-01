El PP dividido, el PNV riéndose y los 'antiokupas' indignados: Feijóo paga el coste del decreto ómnibus

A Alberto Núñez Feijóo le preocupan los titulares, hasta el punto de que este jueves se vio obligado a dar explicaciones sobre el volantazo del Partido Popular respecto al nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts, un asunto que ha generado división interna en el propio partido. "Al PSOE le encantaría que el PP le regalase un titular de que nos oponemos a las pensiones y como eso es mentira no lo vamos a hacer. No acepto ninguna sola lección del PSOE", argumentó el conservador en un acto sobre vivienda, en el que también criticó a Vox.

Antes de finalizar su intervención el líder del PP quiso "aclarar" a los medios de comunicación su postura: "Votaremos en conciencia, en favor de los pensionistas, de València y de los usuarios del transporte público. Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos lo contrario, votaremos para no hacerle el juego a su demagogia", justificó. Medidas que ya venían recogidas en el decreto inicial, tumbado por el PP, Vox y Junts la semana pasada, al igual que otras como el traspaso por parte del Ejecutivo central al PNV de la que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio en París, que los conservadores utilizaron como excusa para oponerse inicialmente al decreto.

Es más, su rechazo frontal a que el Gobierno le devolviera el edificio al PNV tuvo una consecuencia directa: la ruptura total entre ambas formaciones pese a que, en el pasado, tanto los diferentes Ejecutivos del PP sí contaron con el apoyo de los jeztales y mantuvieron una relación más o menos fluida. En esta ocasión, en cambio, los conservadores han cerrado esa puerta al plantear una ofensiva judicial para invalidar el traspaso y tras acusar al PNV de ser un "partido aprovechategui" y "miserable" que únicamente busca "hacer caja" con lo público.

El PNV siempre se ha vanagloriado de guardar las formas parlamentarias y no bajar al barro. Pero en los últimos días las pullas contra la formación de Feijóo han sido constantes, tanto en entrevistas como en declaraciones y, especialmente, en redes sociales. La última se produjo este miércoles después de que el PP confirmara su sí en un post de X, al que la cuenta oficial del partido respondió en clave humorística tras asegurarse finalmente el palacete parisino.

El edificio Marceau en París fue arrebatado a los nacionalistas vascos durante la ocupación nazi de Francia y luego quedó en manos del franquismo. Hasta ahora, pertenecía al Gobierno español, que ubicó allí una sede del Instituto Cervantes . Desde el PNV aseguran que la negociación para el traspaso ya avanzó tanto con el Gobierno de José María Aznar como con el de Mariano Rajoy. La oposición del PP de Feijóo ha dejado, no obstante, las relaciones entre ambos partidos en punto muerto para lo que queda de legislatura, o eso afirman los jetzales, aunque finalmente vayan a votar a favor del decreto.

Las medidas antidesahucios abren otro frente al PP con las asociaciones

Desde el equipo de Feijóo reconocen ahora que cuestiones como el "palacete del PNV se olvidan", pero "las pensiones no" ya que entre los doce millones de beneficiados por la revalorización hay un grueso importante de votantes del PP. No querían, por tanto, perder "posición política" ni verse "arrastrados" en el momento en el que Sánchez ya tenía los números para sacar adelante el decreto tras asegurarse el sí del partido de Carles Puigdemont. El argumento que dan ahora los conservadores contrasta con la tesis de que en sus encuestas los votantes del PP apoyaban su no al decreto y daban un espaldarazo a su estrategia.

Añaden, además, que han conseguido "forzar" que Sánchez tramite la moción de confianza de Junts —aunque lo cierto es que fue un acuerdo al que se llegó con la formación independentista— pero eso no significa que el presidente del Gobierno se vaya a presentar a esa moción. Es más, ha descartado ya hacerlo. Desde Génova también presumen de haber logrado "trocear" el decreto pese a que, además de que también formó parte de las negociaciones con los de Puigdemont, se mantienen las supuestas líneas rojas del PP, incluidas las medidas antidesahucios para personas vulnerables calificadas por Feijóo como medidas "que favorecen la inquiokupación".

Precisamente el 'sí' del PP al decreto ómnibus llevó a la plataforma de afectados por la okupación e 'inquiokupación' a anunciar, en un primer momento, que iba a dar plantón a Feijóo en el acto organizado este jueves. "Tras conocer la intención de voto del PP en el decreto antidesahucios, [la plataforma] declina asistir a cualquier acto de vivienda organizado por el partido", explicaron en un post de X. Sin embargo, según trasladó una de sus portavoces a Servimedia este jueves, finalmente sí estuvieron presentes en el acto.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tuvo que salir del paso ante las críticas y aseguro que la plataforma conoce "perfectamente" que su posición es que "al okupa no se le protege, se le desaloja". La número dos de Feijóo añadió que su partido seguirá "peleando" para derogar la paralización de desahucios, aunque, al igual que en esta ocasión, votaron a favor en el pasado.

División interna y sin los adelantos para las comunidades autónomas

De inaceptable a aceptable en 24 horas y algún bulo de por medio: el volantazo del PP con el decreto ómnibus Ver más

En Génova tampoco ocultan que su posición respecto al decreto generó debate en el seno del partido y que había voces del comité de dirección que preferían la abstención, pero niegan que los barones presionaran en un sentido u otro. Sin embargo, como contó infoLibre, sí que influyó, además del voto de los pensionistas o de los afectados por la dana, el hecho de que las comunidades presididas por la formación conservadora tuvieran que asumir el coste de prorrogar las ayudas del transporte que también decayeron con la norma. Mientras algunas como Madrid anunciaron que mantendrían el descuento del 60% hasta junio, otras como Andalucía solo aplican ahora los descuentos que dependían de su administración.

Los barones del PP, no obstante, hubieran preferido que se aprobara el decreto inicial porque el nuevo texto pactado con Junts no lleva los anticipos por la financiación autonómica. Estas entregas a cuenta son los recursos que el Estado reparte con antelación a las comunidades autónomas, una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros, en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Los autonomías más perjudicadas son Cataluña (1.190 millones menos), Andalucía (1.820 millones) y Madrid (1.280 millones), seguidas de Comunitat Valenciana y Galicia, es decir, cuatro gobernadas por el PP.

Conscientes del malestar interno, en los últimos días Génova había tratado de llevar la iniciativa anunciando proposiciones de ley en el Congreso, recogida de firmas por internet e impulsando una moción en el Senado para exigir al Gobierno la subida de las pensiones, los bonos al transporte y las ayudas a los afectados por la dana que quedó completamente deslucida después de que el propio Sánchez anunciara los detalles del acuerdo con Junts.