El PP da marcha atrás y votará 'sí' al decreto ómnibus del Gobierno tras la presión de sus barones

El acuerdo alcanzado el martes entre el Gobierno y Junts para aprobar gran parte del decreto ómnibus que decayó la semana pasada dejó descolocado al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, tras días arremetiendo contra el Ejecutivo por su derrota. Veinticuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en La Moncloa para anunciar la aprobación de un nuevo decreto con 29 medidas como la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, las subvenciones para los transportes o los incrementos del salario mínimo y del ingreso mínimo vital, entre otras medidas, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que votará a favor del decreto en un hilo publicado en X.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos 'sí' a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", señala la cuenta oficial del partido. "Ya han caído medidas de las que pretendían colar. Y seguiremos. Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos", argumentan. Con los votos de Carles Puigdemont asegurados, el Gobierno ya no necesitaba el voto del PP.

La semana pasada el PP utilizó como excusa para tumbar todo el decreto ómnibus la cesión a los jeltzales del edificio en París que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio —un edificio que le fue incautado por la Gestapo y del que se apropió la dictadura franquista— y la moratoria a los desahucios, que el propio Feijóo aseguró que "daban alas a la inquiokupación", el neologismo creado por Vox e institucionalizado por los conservadores, pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado y lo justificó diciendo que no quería poner en riesgo "algunas medidas positivas".

Dentro del PP se había generado un debate interno sobre si apoyar o no este nuevo decreto con la presión de fondo de los barones autonómicos del partido, que se inclinaban por el voto a favor o la abstención, ya que las comunidades presididas por la formación conservadora han tenido que asumir el coste de prorrogar las ayudas del transporte que también decayeron con la norma. Con todo y pese al voto afirmativo, desde la cuenta del PP cargan también contra el Ejecutivo de Sánchez: "España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, anticipó en un desayuno de Fórum Europa que su partido no va a apoyar "nada de este Gobierno". Millán señaló que "hay que plantearse si se quiere ser oposición o no". "Si somos oposición lo somos para todo y nosotros no podemos permitir que el Gobierno se mantenga en el poder", destacó, y acusó al Ejecutivo de "someter a un permanente chantaje político a todos los partidos para que la oposición le legitime".