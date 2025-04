Conde-Pumpido: "Cuestionar al TC es cuestionar la Constitución y el sistema democrático"

Semanas después de que remitieran las advertencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen "carta blanca" en sus resoluciones y pueden ser juzgados por el alto tribunal por prevaricación, y a la espera de que la Audiencia de Sevilla presente finalmente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la rebaja por el órgano de garantías de las sentencias del caso ERE, el presidente de esta última institución, Cándido Conde-Pumpido, se ha sometido este lunes a las preguntas de tres periodistas -el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, y el columnista de Abc Pedro García Cuartango- y ha explicado las presiones a las que este tribunal hace frente. Durante el diálogo, Conde-Pumpido ha anunciado una novedad: que la primera sentencia sobre la ley de amnistía, la correspondiente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podría estar lista antes del verano.

Ante una pregunta sobre cuándo emitiría el tribunal su primera sentencia sobre la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha recordado en primer lugar que el Constitucional no tiene un solo proceso sobre esa norma, sino 30: 16 recursos de inconstitucionalidad del PP y organismos controlados por ese partido, seis cuestiones planteadas por el Supremo y otros tribunales ordinarios y varios recursos de amparos de ciudadanos que consideran que la ley debería habérseles aplicado. "Para resolver todos esos recursos primero habrá que decidir si la ley es o no constitucional", ha afirmado el presidente. "Tenemos un procedimiento de cabecera que luego se extrapolará a los demás procedimientos. Este primer estudio está muy avanzado y desearíamos poder resolverlo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, antes del verano".

El presidente del órgano de garantías, ante una pregunta del columnista de Abc Pedro García Cuartango, también se ha referido a la cuestión prejudicial anunciada por la Audiencia de Sevilla contra los fallos del Constitucional que rebajaron las sentencias contra los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como las de otros altos cargos socialistas de la Junta. Conde-Pumpido ha explicado que ha propuesto un debate interno dentro del tribunal para forzar una deliberación ante "un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción". El presidente del órgano ha recordado que en 40 años de pertenencia española a la UE, este tipo de cuestiones siempre se han planteado "antes de la primera sentencia para que el TJUE establezca la interpretación correcta, pero nunca como un recurso al final del procedimiento cuando el Constitucional ya se ha pronunciado", ha dicho. Después ha recordado que, según la Constitución, las resoluciones del Constitucional tienen "efecto de cosa juzgada". El jurista ha rechazado cualquier opción de paralizar la iniciativa del tribunal sevillano y ha abogado por iniciar "un diálogo entre tribunales para ver si existe algún tipo de conflicto".

Ha sido a preguntas del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, cuando Conde-Pumpido ha defendido el trabajo del Constitucional y de sus magistrados. Cuando Maraña le ha preguntado por los ataques a la legitimidad del órgano de garantías no solo desde la política sino también desde la judicatura, Conde-Pumpido ha sido taxativo: "Cuestionar al Tribunal Constiticional es cuestionar la Constitución", ha afirmado. "Cuestionar su legitimidad para dictar sentencias que sometan al resto de poderes públicos a la Constitución es cuestionar el sistema democrático", ha añadido tras afirmar que la dureza de las últimas críticas, que atribuye a la "polarización", le preocupan "muchísimo". Y ha recordado que ningún otro poder del Estado, "ni el Gobierno, ni el Legislativo ni el Tribunal Supremo dejan de estar sometidos a las decisiones del TC, al derecho y a la Constitución".

Sobre las advertencias de la Sala de lo Penal del Supremo acerca de la posibilidad de actuar contra magistrados del Constitucional por prevaricación, el presidente alabó el "buen criterio" del alto tribunal al haber abandonado esa vía en sus últimas resoluciones de inadmisión ante querellas presentadas contra miembros del órgano de garantías. "El delito de prevaricación no puede ser utilizado contra los magistrados del Tribunal Constitucional", ha subrayado Conde-Pumpido, que ha recordado que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que ninguna resolución del TC puede ser examinada por ningún órgano jurisdiccional ordinario. También ha recordado que esa misma norma establece la inmunidad de los miembros del tribunal que no pueden ser perseguidos por sus decisiones. Por último, ha asegurado que el delito de prevaricación judicial solo está previsto contra "la administración de justicia", de la que el tribunal de garantías no forma parte.

Al magistrado también le han preguntado sobre la politización de la Justicia en general y la del Constitucional. El presidente ha asegurado que "la imparcialidad del Tribunal Constitucional está garantizada" y que esas críticas se deben en gran parte al "desconocimiento" sobre este tipo de órganos. "Afortunadamente, los magistrados son personas que tienen otra experiencia. Cinco de los 12 miembros del tribunal han sido vocales del Poder Judicial, otros han ocupado otros cargos en órganos de Gobierno y en el Parlamento". Conde-Pumpido ha recordado que en el Tribunal Constitucional francés se sientan dos ex primeros ministros, que el presidente del italiano "ha sido ministro media docena de veces" y que el del alemán fue diputado de la democristiana CDU. "En todos los tribunales constitucionales hay juristas con experiencia política y eso mejora el tribunal."

