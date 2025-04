Desde hace tres semanas, Israel libra una guerra cada vez más intensa contra la Franja de Gaza. Hombres, mujeres, niños, ancianos, periodistas, sanitarios... nadie está a salvo, nadie se salva. La sucesión de bombardeos, día y noche, y las órdenes de desplazamiento forzoso, son aterradoras.

En la mañana del lunes 7 de abril, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza contabilizó 1.391 personas muertas y 3.434 heridas desde el 17 de marzo, con lo que el número total de muertes directamente relacionadas con la guerra asciende a 50.752 desde el 8 de octubre de 2023.

Al mismo tiempo, aumentan los ataques contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental por parte de colonos y soldados israelíes. Asaltan pueblos, destruyen cosechas, golpean, hieren, detienen y matan a hombres, mujeres y niños.

Las reacciones de los Estados occidentales son débiles y oscilan entre la indiferencia, el silencio y el apoyo continuo a Israel. Estados Unidos apoya ruidosamente a Israel en su guerra y le proporciona cada vez más armas, mientras persigue a quienes se manifiestan contra las acciones genocidas en curso. Hungría recibe al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y Viktor Orbán retira a su país de la CPI. Bélgica ha anunciado que no detendrá a Benjamín Netanyahu si visita su territorio. El derecho internacional parece haber perdido el rumbo.

Quienes lo defienden son violentamente atacados por los partidarios de la guerra del gobierno de Netanyahu. Una de ellas es Francesca Albanese, abogada internacional. Nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados el 1 de mayo de 2022, advirtió muy pronto, después del 7 de octubre, del riesgo de limpieza étnica y luego de genocidio. En su último informe, publicado en octubre de 2024, pretendía ya demostrar la intención genocida.

Las posiciones que ha adoptado y las declaraciones públicas que ha hecho le han valido a Francesca Albanese violentos ataques de grupos influyentes que apoyan la actual política israelí. Se la acusa de juicios tendenciosos contra Israel, incluso de antisemitismo, de apoyar a Hamás e incluso de pertenecer a él. La renovación de su mandato, el 4 de abril, fue la ocasión de una campaña de violencia sin precedentes contra su persona y contra las Naciones Unidas, campaña que fracasó, ya que Francesca Albanese vio renovado su mandato por tres años.

Mediapart habló con Francesca Albanese el sábado 5 de abril en la Assises de la Palestine organizada por la Plataforma de ONG francesas por Palestina.

Mediapart: La violencia empleada por el Ejército israelí contra la población de la Franja de Gaza es de una magnitud sin precedentes desde que Israel rompió el alto el fuego. ¿Cómo describiría lo que está ocurriendo hoy?

Francesca Albanese: Es un genocidio. No cabe la menor duda. ¿Sabe?, el 14 de octubre de 2023, una semana después del horror y la brutalidad del 7 de octubre y del comienzo de la guerra contra Gaza, denuncié el riesgo de limpieza étnica. Porque analizo los discursos y sé que Israel puede aprovechar la oportunidad de la espesura de la guerra para expulsar a los palestinos, destruir todo lo que han dejado atrás y no permitirles volver jamás.

Para mí era evidente que el Gobierno israelí iba a utilizar la rabia de sus ciudadanos tras las masacres del 7 de octubre para justificar un enfrentamiento total y definitivo con los palestinos. Sobre todo porque Gaza siempre ha sido una amenaza para Israel, de la que ha intentado deshacerse por todos los medios posibles, primero apoyando la emigración voluntaria en los años cincuenta y sesenta y, en los últimos veinte años, aislándola cada vez más.

Hoy, la única pregunta es: ¿cuánto falta para que intervengamos [...]? De esta respuesta depende el número de personas que se salvarán

Creo que, en los últimos dieciséis meses, Israel ha hecho todo lo posible por despoblar la Franja de Gaza. Pero ha fracasado. Los palestinos –me refiero al pueblo, no a Hamás– han demostrado que no quieren abandonar la Franja de Gaza. Podrían haberlo hecho, si hubieran querido. Por ejemplo, en mayo de 2024, cuando Israel atacó Rafah, podrían haberse precipitado contra el paso fronterizo. En lugar de eso, se dirigieron al norte, hacia la ciudad de Gaza. No me sorprendió, porque cuando pedía a gritos corredores humanitarios en noviembre de 2023, varias personas me llamaron desde Gaza y me dijeron que parara porque los corredores humanitarios se habrían utilizado para ahuyentarlos.

¿Cómo valora hoy la situación?

Hoy sólo hay una pregunta: ¿Cuánto falta para que intervengamos, o incluso para que intervengamos? La respuesta depende de cuántas personas consigamos salvar. En eso estamos. La situación no deja de empeorar. Israel ha demostrado en los últimos meses que nadie le obliga a respetar la vida de los palestinos, así que está acelerando de nuevo. Israel nunca ha respetado el alto el fuego, durante el cual murieron un centenar de personas. Pero desde entonces ha intensificado sus actos asesinos contra los palestinos.

Cuando Israel rompió el alto el fuego, yo acababa de llegar a Londres y pasé la noche viendo las noticias, y en una noche mataron a cientos de personas. En veinticuatro horas, mataron a quinientas personas, incluidos doscientos niños. Hubo muy pocas condenas.

Lo que está teniendo lugar es un genocidio a una escala sin precedentes, porque los medios de combate no tienen precedentes. Israel está probando nuevas armas contra los palestinos. Cuadricópteros, por ejemplo. Espero finalizar una investigación sobre el uso de cuadricópteros teledirigidos. Pero también hay armas letales autónomas, robots asesinos. Son máquinas homicidas que se lanzan al espacio y siguen rastros. Ni siquiera están controladas por seres humanos. Los niños suelen ser las víctimas de estos cuadricópteros autónomos, porque les resulta más difícil esconderse y son más lentos para encontrar escondites que los adultos. Por lo tanto, son más fácilmente alcanzados.

Su mandato abarca todos los territorios palestinos ocupados. ¿Qué está ocurriendo en Cisjordania?

Veo un riesgo masivo de despoblación para los palestinos y palestinas de Cisjordania, quizá no tan inminente como para los de la Franja de Gaza, pero de la misma naturaleza. Las amenazas de anexión siguen ahí. De hecho, la anexión ya se ha formalizado. Un acuerdo alcanzado en el seno de la coalición gubernamental israelí en febrero de 2023, es decir, antes del 7 de octubre, ya permitía la anexión de una gran parte de Cisjordania, y escribí al Secretario General de la ONU sobre este tema -que nunca me respondió, por cierto- señalándole la gravedad de esta decisión. Le dije que había que hacer algo. Pero existe una tolerancia abrumadora hacia la violación del derecho internacional por parte de Israel.

Pido que se aplique el derecho internacional, que Israel deje de ser tratado como un socio comercial, que cese la cooperación

En lo que respecta a Gaza, aunque Israel dejara de bombardear ahora, a la población le resultaría difícil permanecer allí porque absolutamente todo ha sido destruido. En cualquier caso, no podrían permanecer en las mismas condiciones que antes de octubre de 2023. Es absolutamente necesario levantar el bloqueo. El bloqueo se ha convertido en la línea divisoria entre la vida y la muerte.

¿Tiene la sensación de que los Estados occidentales reaccionan con más lentitud que antes a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza?

Fíjese en el ataque a los cooperantes médicos, dieciséis de los cuales murieron. Desde el principio hemos sabido que fue Israel quien cometió este crimen, incluso antes de encontrar el vídeo en el teléfono de una de las víctimas. Después de todo, ¿quién si no tiene la capacidad de cavar hoyos de varios metros de profundidad y enterrar no sólo los cadáveres, sino también las ambulancias de la Media Luna Roja? Así que todo el mundo lo sabe. ¿Y qué hace la diplomacia francesa? Expresa su "emoción", ¡como si esas personas, esos sanitarios, hubieran muerto de un infarto durante una operación israelí! En los ministerios, en el gobierno, ni siquiera tienen el valor de decir que Israel los mató a ellos y a cientos de personas más. La hipocresía está alcanzando nuevas cotas.

¿Se pregunta cuánto tardará el mundo en reaccionar? ¿Qué tipo de intervención pide?

Cuando hablo de intervención, no pido que se utilice la fuerza militar, sino que se aplique el derecho internacional, que Israel deje de ser tratado como un socio comercial, que se deje de cooperar e investigar, que Israel deje de ser tratado como si fuera un Estado normal, cuando en realidad es un Estado de apartheid que ahora está cometiendo crímenes, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Y creo que hay una posibilidad de salvar esta tierra y a las personas que viven en ella, y es abrir los ojos a los israelíes y hacerles ver lo que se ha hecho ante sus ojos, aunque estuvieran mirando hacia otro lado.

¿Cómo hacerlo cuando no se ha aplicado ninguna de las recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia? Benjamín Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención, está de visita en Hungría, país firmante del Estatuto de Roma. Da la impresión de que incluso los tribunales son impotentes.

El Tribunal Penal es impotente porque ha sido secuestrado por los Estados. Siempre he dicho que el derecho internacional es tan fuerte como la voluntad de los Estados de aplicarlo. Y nunca ha estado en peor situación en los últimos ochenta años que hoy. Desde hace dieciséis meses está perfectamente claro que los Estados están dispuestos a violarlo para proteger el sistema occidental. Occidente es cómplice de lo que está ocurriendo. ¿Pero realmente podemos esperar que otros Estados sigan soportándolo? Es una locura.

¿No tiene la sensación de estar gritando en el desierto?

No, porque de hecho los Estados miembros de la ONU me escuchan. No les gusta lo que digo, pero me escuchan. Si no lo hicieran, no estarían tan enfadados conmigo, con Amnistía Internacional y con todos los demás testigos. Sobre todo, lo que más temen es que su sociedad civil me escuche, que los jóvenes me escuchen. Las Naciones Unidas me han dado un mandato dedicado enteramente a Palestina. Esa es la voluntad de las Naciones Unidas, no la mía. Los Estados seguirán escuchándome durante los próximos tres años, porque no tengo intención de cambiar ni mi enfoque ni la intensidad de mi mensaje.

Su mandato fue renovado por tres años el viernes 4 de abril. Antes de esta decisión, había sido objeto de una campaña muy violenta en su contra, incluso por parte de diputados franceses que le acusaban de connivencia con Hamás.

Durante la semana que precedió a la decisión, intenté no seguir lo que se decía en los medios de comunicación. Me concentré en Gaza, en Cisjordania, en lo que ocurría en las Naciones Unidas en relación con Palestina y en nada más. Ya he pasado por campañas como esta antes. Lo que dicen de mí ya no me duele. Claro que sufro, porque mi reputación está completamente comprometida. Pero lo que más me duele es que haya niños asesinados día tras día y que se les ignore. Tengo una voz y tengo que usarla.

Estoy segura de que estos diputados franceses ni siquiera saben quién soy, ni lo que digo. Si no, no se atreverían a firmar una carta tan vergonzosa y difamatoria.

La campaña contra mí es un signo de los tiempos que vivimos. Incluso hoy, decir la verdad es un acto revolucionario, como dijo George Orwell.

¿Y usted es una revolucionaria?

A pesar mío. Esa no era mi intención, se lo aseguro.