Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha denunciado públicamente que Instagram ha cerrado su cuenta "por hablar lo que pienso" tras unos vídeos en los que criticaba duramente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid a la que acusa de censurarle.

En uno de los últimos vídeos, Duato criticaba a la presidenta madrileña por la contratación de Hakuna "esa gente del Opus Dei, para que cante en la Puerta del Sol, que es la Puerta de todos, cristianos o no", decía el bailarín que acusa a Ayuso de ser la "menos cristiana de todos, no le importan los mayores en las residencias y roba como nadie, hágaselo mirar".

A Nacho Duato le concedieron la distinción de Caballero de las Artes y las Letras.

Tal vez hubiera sido más acorde en consonancia con su talla humana haberle distinguido con la Medalla al energúmeno principal de la casta artística del sanchismo... pic.twitter.com/EuEInsuHr3 — Sujiel (@Sujiel1) December 30, 2025

"Qué vergüenza, realmente es execrable lo que usted está haciendo con Madrid", ha rematado el bailarín que, en otras ocasiones ha acusado de censura a la Comunidad: "Me han cancelado más de siete espectáculos desde que me meto con Ayuso. Y luego dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que la política no tiene nada que ver con el arte. Cinco espectáculos en Madrid, dos en Murcia y dos en Castellón".

El bailarín, hace poco más de un mes, a iba a comparecer en la Comisión de Cultura de la Asamblea madrileña pero el PP vetó su presencia. "Hemos hecho cinco peticiones y las cinco me las han denegado", aseguraba en Late Xou.

En un vídeo, Duato explicaba que, a raíz de que Marisa Escalante, diputada de Más Madrid preguntase en la Asamblea por la censura al bailarín y coreógrafo, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, se había puesto en contacto con él y que será la diputada de Más Madrid, quien actuará de mediadora entre ambos "porque yo no quiero hablar con él", decía Duato que sólo conversaría con De Paco "si es para hablar de contratos y de espectáculos".

Nacho Duato tiene de los nervios a los ultras del gobierno de Ayuso.

Está poniendo el cuerpo por los demás.



Pero han dado en hueso porque no se va a callar, ni se va a vender.

Está demostrando lo que es el gobierno de la libertad de Ayuso, una panda de neofascistas.

Dales duro… pic.twitter.com/uNeSaXcK0v — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) January 1, 2026

El coreógrafo, en Late Xou, explicaba a Marc Giró cómo empezaron sus desavenencias con la líder del PP en Madrid: "Yo puse un Instagram diciendo que la ultraderecha a mí me recordaban esos animales que están entre la basura que por las mañanas se levantan, salen de la cloaca y huelen a ver dónde hay un poco de mierda. Después de comer se la comen y no saben si se la comen o la vomitan y van en busca de un sitio, en una tertulia o de un micrófono o de un artículo, para vomitar todo lo que han comido.Y en ese momento yo tenía que bailar en el Teatro del Canal. Entonces su consejero de Cultura me llamó y me dijo "si no te retractas públicamente de lo que has dicho, te cancelamos" y dije "¿qué? ¿estamos aquí censurando en estos momentos en España a un bailarín?" En mi espectáculo no hablo mal de ella ni es nada político, es danza, belleza y búsqueda de la verdad y del movimiento... Pues me lo cancelaron y entonces me puse nervioso y cada semana le dedico un Instagram".

Esta denuncia y amenaza por parte de la Comunidad de Madrid llegaba poco después de sus críticas a raíz de las protestas durante la última edición de La Vuelta.

"Estoy dando una vuelta por aquí, por Madrid, y no puedo aguantarme decir lo siguiente: acabo de ver en televisión a la señora Ayuso diciendo que España está dando muy mala imagen por boicotear la Vuelta ciclista en Asturias, en el País Vasco, que pobre ciclistas, que quizá vamos a acabar con sus carreras deportivas", expresó en otro vídeo publicado en sus redes sociales.

El coreógrafo continuó criticando a la presidenta madrileña: "¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted, que cuando se va a Nueva York, en lugar de ser una política como dios manda y hacerse una foto enfrente de la estatua de la libertad, del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable".

Ahora, el bailarín y coreógrafo se ha visto obligado a crear una nueva cuenta de Instagram para poder seguir en contacto con todos sus seguidores.