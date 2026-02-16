El PSOE niega que Cabezón tenga acciones en una sociedad mercantil extranjera

El PSOE niega que el secretario adjunto de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón, tenga algún tipo de acción o participación "directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera": "Su ámbito siempre ha sido España".

"Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", señalan fuentes de Ferraz después de que El Confidencial haya publicado que Cabezón controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

Según esta información, Cabezón habría utilizado durante años una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para evadir impuestos con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica que ocultaban su identidad.

Desde el PSOE niegan que tenga algún tipo de acción o participación en una sociedad mercantil extranjera. Cabezón es ahora mismo uno de los dirigentes más fuertes del partido desde que Pedro Sánchez lo integró en un puesto clave en la Comisión Ejecutiva Federal en la remodelación que hizo en julio del año pasado para reestructurar el equipo de Ferraz tras el caso Cerdán.

Cabezón es una de las manos derechas de la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró. Antes de ocupar este puesto en la dirección, el socialista madrileño ha sido consejero delegado de ENISA, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global del Gobierno de España, director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España y diputado en la Asamblea de Madrid.