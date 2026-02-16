Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación

Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio

ACO, CTXT y la Fundación Contexto y Acción impulsan junto a Público, infoLibre, Canal Red, Luzes, El Plural, El Salto, Pandemia Digital, Spanish Revolution, Crític, La Marea y Sin Permiso medidas contra las redes coordinadas para intimidar a las voces progresistas.

El miedo es la antesala del silencio y muchas voces públicas sienten miedo hoy en el Estado español. No podemos tolerarlo. Las y los abajo firmantes –periodistas, escritores, juristas, activistas, profesores, sindicalistas, artistas, ciudadanía y organizaciones sociales– pedimos a la sociedad civil y a las instituciones que protejan el espacio público y con él a sus agentes democráticos, que son un dique necesario frente al acoso, las amenazas y la impunidad de la extrema derecha trumpista y su industria del odio.

La historia enseña que el fin último del autoritarismo es silenciar todo relato diferente al suyo. Y esa historia está de vuelta otra vez. Las fórmulas nos suenan desgraciadamente familiares. Mentiras, insultos, machismo, homofobia, racismo, desinformación y violencia coordinada, en las redes sociales, los medios o las calles, con el objetivo de amedrentar a las voces comprometidas con la democracia que resultan incómodas a los ultras.

Los casos son tantos que no se pueden achacar a coincidencias. Una periodista es señalada por un partido neofascista por su activismo contra la violencia machista. Un diario de gran audiencia miente sobre el salario de una informadora de la televisión pública. Tres neonazis agreden y graban en la calle a un reportero, sin detenciones. Una comentarista racializada es amenazada con la deportación. Un cómico, acusado falsamente de reírse de las víctimas de un accidente fatal. Tras las mentiras llegan las amenazas y el desgaste emocional que hace que nada merezca la pena.

En las últimas semanas, el nombre de una analista de izquierdas ha aparecido escrito en el centro de una diana dibujada junto a las tumbas vandalizadas de luchadoras antifascistas de otro tiempo. Y la trabajadora de un pequeño medio digital ha tenido que darse de baja tras sufrir amenazas de muerte en redes. Su crimen: haber contado cómo se financian los acosadores disfrazados de periodistas.

Son las voces atacadas de una democracia en riesgo.

Los medios, personas y organizaciones abajo firmantes pedimos a la sociedad civil y a las instituciones que se impliquen a fondo en esta lucha, porque en la libertad de expresión no cabe ni la libertad de mentir ni los discursos de odio, y porque es preciso perder el miedo a señalar y denunciar a los autores de esos ataques y extorsiones.

Reclamamos por tanto al Gobierno y a los grupos parlamentarios progresistas que tomen nota de esta gravísima situación y adopten medidas para frenarla. Creemos que son necesarias reformas legales que permitan sancionar y negar toda financiación pública a las redes organizadas para esparcir desinformación y odio de forma intencionada con el propósito de estigmatizar o difamar a personas y colectivos vulnerables.

La fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad deben contar con más medios y formación especializada para proteger con mayor eficacia a las víctimas de odio, amenazas y persecución.

Es urgente defender la democracia frente a ese imperio de la manipulación sufragado con los impuestos de todas y todos, cuyo objetivo es destruir la convivencia mediante mentiras e intimidación.

La violencia institucional de corte racista que vemos estos días en las calles de Estados Unidos es el final de un camino que algunos pretenden empezar a recorrer en nuestro país. No podemos permitirlo.

Llamamos a las y los ciudadanos demócratas a levantarse contra el monocultivo del miedo. Frente al autoritarismo, todas somos la misma cosa. También aquí, si atacan a una nos atacan a todas.

Primeras firmas

Yayo Herrero, presidenta de la Fundación Contexto y Acción

Pastora Filigrana, directora de Acción Contra el Odio (ACO)

Vanesa Jiménez, directora de CTXT

Manuel Rico, director de Público

Xosé Manuel Pereiro, codirector de Luzes

Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre

Sara Plaza Casares, periodista de El Salto

Magda Bandera, directora de La Marea

Julián Macías, Pandemia Digital

Chema Garrido, director de El Plural

Julio Martínez-Cava, Revista Sin Permiso

Javier F. Ferrero, Spanish Revolution

Pablo Iglesias, director de Canal Red

Gerardo Tecé, periodista

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo

Mónica Oltra, abogada

Miguel Mora, periodista

Ana Pardo de Vera, periodista

Soledad Gallego-Díaz, periodista

Jesús Ceberio, periodista

Samantha Hudson, artista y activista

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre

Danilo Albín, periodista

Mónica Andrade, periodista

Irma Ferrer, abogada

Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1 de mayo

Nieves Concostrina, periodista

Jordi Évole, periodista

Olga Rodríguez, periodista

Maruja Torres, periodista

Germán Labrador, profesor

Sarah Santaolalla, analista política

Aitana Sánchez-Gijón, actriz

Antonio Turiel, científico

Belén Barreiro, socióloga

Pilar del Río, periodista

Lorena Vallejo, gerente

Álex Blasco Gamero, periodista

Ángeles García, periodista

Manuel Rivas, escritor

Marina Lobo, cómica

Carmen de la Ossa, profesora

Joaquín Estefanía, periodista

Alvaro Guzmán, periodista

Antonio de la Torre, actor

Mercedes de Pablos, periodista

Pierluigi Morena, abogado

Paco Cano, gestor cultural

Juan Bordera, activista

Ignacio Echevarría, editor

Sebastiaan Faber, profesor

Gonzalo Torné, escritor

Diego Delgado, periodista

Guillem Martínez, periodista

Raquel Prado, abogada

Alberto San Juan, actor

Joaquín Urías, profesor

Antonio Tena, profesor

Marina Sáenz, catedrática

Paco Audije, periodista

Juan Carlos Ortiz, periodista

Pablo Oliveira, periodista

Sato Díaz, periodista

Pablo Romero, periodista.

Víctor López, periodista

Alicia G. Criado, periodista

Begoña P. Ramírez, periodista

Erly Quizhpe, periodista

Jose Carmona, periodista

Emilio de la Peña, periodista

Marga Espino, funcionaria UE

Javier Valenzuela, periodista

Andrea Momoitio, periodista

Pablo Beramendi, profesor

Marina Fortuño, periodista

Mariano Muniesa, periodista y consejero de RTVE

Ricardo Robledo, historiador

Alejandra Martínez, periodista

Laura Arroyo, periodista

Irene Zugasti, periodista

Raúl Sánchez Cedillo, analista

Manuel Levin, periodista

Rubén Sánchez, periodista

Marta Carrasco, periodista

Carmen Otero, periodista

Lourdes Gómez, periodista

Carlos Arenas, catedrático

Emilio Abejón, economista

Lola Cintado, periodista

Ana Mercedes Cano, periodista

Mohamed Haidour, activista por los Derechos Humanos

Marta Sanz, escritora

Fernando Valladares, científico

Fernando Moraño, cómico

José Cabrera, cómico

Pilar Ruiz, guionista y escritora

Carlos Sánchez-Mato, profesor

Aurora F. Polanco, profesora

Pablo Elorduy, periodista

Aurora Báez, periodista

Susana Albarrán, periodista

Patricia Reguero Ríos, periodista

Yago Álvarez, periodista

Álvaro Minguito, fotógrafo

Olmo González, social media manager

Jose Durán Rodríguez, periodista

Queralt Castillo Cerezuela, periodista

Javier H. Rodríguez, periodista

Susana Ye, periodista

Cristina Peñamarín, profesora

Víctor Alonso Rocafort, profesor



Carlos Aristu, secretario general CCOO Sevilla

Ana Jiménez, cooperativista y activista

Gorka Castillo, periodista

Félix Andrada, editor de arte

Francesc Relea, periodista

Roberto Uriarte, profesor EHU

Carlos Molinero, guionista

Víctor Sampedro, catedrático

Tomás Rodríguez, editor

Luis García Montero, poeta

Miren Gorrotxategi, profesora EHU

Carmen Cortés, bailaora

Carlos Enrique Bayo, periodista

Carlos Berzosa, catedrático jubilado

Atxe, ilustradora

Ana Veiga, periodista

Xandru Fernández, profesor y escritor

Belén Jaráiz, jubilada

Javier Navarro, profesor y arquitecto

Bárbara Celis, periodista

Carlos Hernández de Frutos, periodista

Juan Cabello, arquitecto y profesor

Olga Ruiz, jurista

Alain-Paul Mallard, escritor

Ritama Muñoz-Rojas, periodista

Pedro Olalla, escritor

Steven Forti, historiador

Jorge Urdánoz, filósofo

Celia Montoya Montoya, actriz y activista

Pedripol, viñetista

Carlos Prieto, ingeniero jubilado

Dolors Comas d'Argemir, antropóloga

Francisco Jurado, jurista

Marjorie Eljach, escritora

Juan Francisco Casas, artista plástico

Andrés Villena, economista

Javier Divisa, escritor

Enric Bonet, periodista

Ramón J. Campo, periodista

Eduardo Gómez Cuadrado, abogado

Silvina M. Romano, investigadora

Alberto González Pulido, jurista

Georgina Cisquella, periodista

Helena Sardà Grau, periodista

Jaime Conde, periodista

Paco Sarria, periodista

Ana Liste, periodista

Juan Oliver, periodista

Lluís Pardo, periodista

Suso Iglesias, periodista

Gemma del Valle, directora de comunicación

Luis María González, periodista

José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor

Asier Mensuro, historiador

Tomás Grau, profesor de la UAB

Cristina Santamarina, socióloga

Eva Lootz, artista

Elena Benarroch Vila, socióloga

José Carlos Ruiz, guionista

Diana Lafuente, conservadora de museos

Lucas Platero, profesor de la URJC

Avelino Sala, artista plástico

Carlos Pascual, economista

Isabel Camacho, periodista

Rosa María Artal, periodista

Yolanda Virseda, profesora

Cláudia Morán, periodista

Sonia Vizoso, periodista

Marcos Sanluis, periodista

Ana Cermeño, guionista

Lois Pérez Díaz, escritor

Javier Hernández, profesor y escritor

Clàudia Munné, periodista

Amelie Aranguren, activista cultural

Jesús Dionisio, arquitecto

Isolina Dosal, diseñadora gráfica

Felipe Nieto, historiador

Luisa Aleñar, periodista jubilada

Silvia Alcoba, artista visual, docente

Jacqueline Pingarrón, diseñadora de moda

Isabel Martinez Reverte, periodista

Antonia Moya, bailaora de flamenco

Juan Aranzadi, antropólogo

Celia Montolío, traductora

Carlos Garzón, realizador de TV

Rafael Díaz Arias, profesor y periodista

Luisa Aleñar, periodista jubilada

Jose Candón Mena, catedrático

Joan Busquet, periodista

Juan Manuel Rodríguez, informático

Daniel Granados, consultor cultural

Ferràn Peracho, galerista

Pepa Moreno, editora de arte

Sergio Riesco, profesor en la UCM

Mónica López Pineda, psicóloga

Luis López de la Peña, ayudante parlamentario

Lola Fernández Palenzuela, periodista

Rafa Esteve, periodista

Marta Lage de la Rosa, profesora UCM

Luisa Martín-Rojo, profesora

Lola Gómez de Aranda, editora de arte

Ricardo Robledo, profesor

Juan Tortosa, periodista

Héctor Grado, profesor

Agustín Martínez, periodista

Elisabeth Anglarill, periodista

Belén Fernández Suárez, profesora de universidad

Luis Mengs, realizador y productor

Fernando Berlín, periodista

Isabel Jubert, productora

Jordi Serrano, editor de Memoria del Futuro

Susana Hernández, actriz

Miguel de Casas, productor audiovisual

Juan Ramón Mora, viñetista

Paloma Farré, traductora

Organizaciones

Facua

La Fragua Projects

Al Descubierto, Centro de Estudios Contra el Odio y la Desinformación

Asociación de Víctimas y Afectados por Noticias Falsas (AVANF)

Asociación Repensar el Sistema

Federación de Asociaciones de Estudiantes Solidarios Aragoneses (FAESA)

Asociación Redes para la Transformación Social

Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (FADEA)

Federación de Alumnos Plataforma de Asociaciones de Estudiantes (FAPAE)

Fundación de Acción Laica

Asociación INTEGRA

Voluntariado Joven

Asociación Magenta

Colectivo LGTB de Aragón

Asociación Mujeres Libres

Asociación Juvenil Movimiento por los Derechos del Alumnado (MOVIDA)

Asociación Contra el Cambio Climático del Planeta

No dejemos que la extrema derecha nos expulse del espacio público.