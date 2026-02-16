Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación

Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio
ACO, CTXT y la Fundación Contexto y Acción impulsan junto a Público, infoLibre, Canal Red, Luzes, El Plural, El Salto, Pandemia Digital, Spanish Revolution, Crític, La Marea y Sin Permiso medidas contra las redes coordinadas para intimidar a las voces progresistas.
El miedo es la antesala del silencio y muchas voces públicas sienten miedo hoy en el Estado español. No podemos tolerarlo. Las y los abajo firmantes –periodistas, escritores, juristas, activistas, profesores, sindicalistas, artistas, ciudadanía y organizaciones sociales– pedimos a la sociedad civil y a las instituciones que protejan el espacio público y con él a sus agentes democráticos, que son un dique necesario frente al acoso, las amenazas y la impunidad de la extrema derecha trumpista y su industria del odio.
La historia enseña que el fin último del autoritarismo es silenciar todo relato diferente al suyo. Y esa historia está de vuelta otra vez. Las fórmulas nos suenan desgraciadamente familiares. Mentiras, insultos, machismo, homofobia, racismo, desinformación y violencia coordinada, en las redes sociales, los medios o las calles, con el objetivo de amedrentar a las voces comprometidas con la democracia que resultan incómodas a los ultras.
Los casos son tantos que no se pueden achacar a coincidencias. Una periodista es señalada por un partido neofascista por su activismo contra la violencia machista. Un diario de gran audiencia miente sobre el salario de una informadora de la televisión pública. Tres neonazis agreden y graban en la calle a un reportero, sin detenciones. Una comentarista racializada es amenazada con la deportación. Un cómico, acusado falsamente de reírse de las víctimas de un accidente fatal. Tras las mentiras llegan las amenazas y el desgaste emocional que hace que nada merezca la pena.
En las últimas semanas, el nombre de una analista de izquierdas ha aparecido escrito en el centro de una diana dibujada junto a las tumbas vandalizadas de luchadoras antifascistas de otro tiempo. Y la trabajadora de un pequeño medio digital ha tenido que darse de baja tras sufrir amenazas de muerte en redes. Su crimen: haber contado cómo se financian los acosadores disfrazados de periodistas.
Son las voces atacadas de una democracia en riesgo.
Los medios, personas y organizaciones abajo firmantes pedimos a la sociedad civil y a las instituciones que se impliquen a fondo en esta lucha, porque en la libertad de expresión no cabe ni la libertad de mentir ni los discursos de odio, y porque es preciso perder el miedo a señalar y denunciar a los autores de esos ataques y extorsiones.
Reclamamos por tanto al Gobierno y a los grupos parlamentarios progresistas que tomen nota de esta gravísima situación y adopten medidas para frenarla. Creemos que son necesarias reformas legales que permitan sancionar y negar toda financiación pública a las redes organizadas para esparcir desinformación y odio de forma intencionada con el propósito de estigmatizar o difamar a personas y colectivos vulnerables.
La fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad deben contar con más medios y formación especializada para proteger con mayor eficacia a las víctimas de odio, amenazas y persecución.
Es urgente defender la democracia frente a ese imperio de la manipulación sufragado con los impuestos de todas y todos, cuyo objetivo es destruir la convivencia mediante mentiras e intimidación.
La violencia institucional de corte racista que vemos estos días en las calles de Estados Unidos es el final de un camino que algunos pretenden empezar a recorrer en nuestro país. No podemos permitirlo.
Llamamos a las y los ciudadanos demócratas a levantarse contra el monocultivo del miedo. Frente al autoritarismo, todas somos la misma cosa. También aquí, si atacan a una nos atacan a todas.
Primeras firmas
Yayo Herrero, presidenta de la Fundación Contexto y Acción
Pastora Filigrana, directora de Acción Contra el Odio (ACO)
Vanesa Jiménez, directora de CTXT
Manuel Rico, director de Público
Xosé Manuel Pereiro, codirector de Luzes
Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre
Sara Plaza Casares, periodista de El Salto
Magda Bandera, directora de La Marea
Julián Macías, Pandemia Digital
Chema Garrido, director de El Plural
Julio Martínez-Cava, Revista Sin Permiso
Javier F. Ferrero, Spanish Revolution
Pablo Iglesias, director de Canal Red
Gerardo Tecé, periodista
Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo
Mónica Oltra, abogada
Miguel Mora, periodista
Ana Pardo de Vera, periodista
Soledad Gallego-Díaz, periodista
Jesús Ceberio, periodista
Samantha Hudson, artista y activista
Jesús Maraña, director editorial de infoLibre
Danilo Albín, periodista
Mónica Andrade, periodista
Irma Ferrer, abogada
Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1 de mayo
Nieves Concostrina, periodista
Jordi Évole, periodista
Olga Rodríguez, periodista
Maruja Torres, periodista
Germán Labrador, profesor
Sarah Santaolalla, analista política
Aitana Sánchez-Gijón, actriz
Antonio Turiel, científico
Belén Barreiro, socióloga
Pilar del Río, periodista
Lorena Vallejo, gerente
Álex Blasco Gamero, periodista
Ángeles García, periodista
Manuel Rivas, escritor
Marina Lobo, cómica
Carmen de la Ossa, profesora
Joaquín Estefanía, periodista
Alvaro Guzmán, periodista
Antonio de la Torre, actor
Mercedes de Pablos, periodista
Pierluigi Morena, abogado
Paco Cano, gestor cultural
Juan Bordera, activista
Ignacio Echevarría, editor
Sebastiaan Faber, profesor
Gonzalo Torné, escritor
Diego Delgado, periodista
Guillem Martínez, periodista
Raquel Prado, abogada
Alberto San Juan, actor
Joaquín Urías, profesor
Antonio Tena, profesor
Marina Sáenz, catedrática
Paco Audije, periodista
Juan Carlos Ortiz, periodista
Pablo Oliveira, periodista
Sato Díaz, periodista
Pablo Romero, periodista.
Víctor López, periodista
Alicia G. Criado, periodista
Begoña P. Ramírez, periodista
Erly Quizhpe, periodista
Jose Carmona, periodista
Emilio de la Peña, periodista
Marga Espino, funcionaria UE
Javier Valenzuela, periodista
Andrea Momoitio, periodista
Pablo Beramendi, profesor
Marina Fortuño, periodista
Mariano Muniesa, periodista y consejero de RTVE
Ricardo Robledo, historiador
Alejandra Martínez, periodista
Laura Arroyo, periodista
Irene Zugasti, periodista
Raúl Sánchez Cedillo, analista
Manuel Levin, periodista
Rubén Sánchez, periodista
Marta Carrasco, periodista
Carmen Otero, periodista
Lourdes Gómez, periodista
Carlos Arenas, catedrático
Emilio Abejón, economista
Lola Cintado, periodista
Ana Mercedes Cano, periodista
Mohamed Haidour, activista por los Derechos Humanos
Marta Sanz, escritora
Fernando Valladares, científico
Fernando Moraño, cómico
José Cabrera, cómico
Pilar Ruiz, guionista y escritora
Carlos Sánchez-Mato, profesor
Aurora F. Polanco, profesora
Pablo Elorduy, periodista
Aurora Báez, periodista
Susana Albarrán, periodista
Patricia Reguero Ríos, periodista
Yago Álvarez, periodista
Álvaro Minguito, fotógrafo
Olmo González, social media manager
Jose Durán Rodríguez, periodista
Queralt Castillo Cerezuela, periodista
Javier H. Rodríguez, periodista
Susana Ye, periodista
Cristina Peñamarín, profesora
Víctor Alonso Rocafort, profesor
Carlos Aristu, secretario general CCOO Sevilla
Ana Jiménez, cooperativista y activista
Gorka Castillo, periodista
Félix Andrada, editor de arte
Francesc Relea, periodista
Roberto Uriarte, profesor EHU
Carlos Molinero, guionista
Víctor Sampedro, catedrático
Tomás Rodríguez, editor
Luis García Montero, poeta
Miren Gorrotxategi, profesora EHU
Carmen Cortés, bailaora
Carlos Enrique Bayo, periodista
Carlos Berzosa, catedrático jubilado
Atxe, ilustradora
Ana Veiga, periodista
Xandru Fernández, profesor y escritor
Belén Jaráiz, jubilada
Javier Navarro, profesor y arquitecto
Bárbara Celis, periodista
Carlos Hernández de Frutos, periodista
Juan Cabello, arquitecto y profesor
Olga Ruiz, jurista
Alain-Paul Mallard, escritor
Ritama Muñoz-Rojas, periodista
Pedro Olalla, escritor
Steven Forti, historiador
Jorge Urdánoz, filósofo
Celia Montoya Montoya, actriz y activista
Pedripol, viñetista
Carlos Prieto, ingeniero jubilado
Dolors Comas d'Argemir, antropóloga
Francisco Jurado, jurista
Marjorie Eljach, escritora
Juan Francisco Casas, artista plástico
Andrés Villena, economista
Javier Divisa, escritor
Enric Bonet, periodista
Ramón J. Campo, periodista
Eduardo Gómez Cuadrado, abogado
Silvina M. Romano, investigadora
Alberto González Pulido, jurista
Georgina Cisquella, periodista
Helena Sardà Grau, periodista
Jaime Conde, periodista
Paco Sarria, periodista
Ana Liste, periodista
Juan Oliver, periodista
Lluís Pardo, periodista
Suso Iglesias, periodista
Gemma del Valle, directora de comunicación
Luis María González, periodista
José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor
Asier Mensuro, historiador
Tomás Grau, profesor de la UAB
Cristina Santamarina, socióloga
Eva Lootz, artista
Elena Benarroch Vila, socióloga
José Carlos Ruiz, guionista
Diana Lafuente, conservadora de museos
Lucas Platero, profesor de la URJC
Avelino Sala, artista plástico
Carlos Pascual, economista
Isabel Camacho, periodista
Rosa María Artal, periodista
Yolanda Virseda, profesora
Cláudia Morán, periodista
Sonia Vizoso, periodista
Marcos Sanluis, periodista
Ana Cermeño, guionista
Lois Pérez Díaz, escritor
Javier Hernández, profesor y escritor
Clàudia Munné, periodista
Amelie Aranguren, activista cultural
Jesús Dionisio, arquitecto
Isolina Dosal, diseñadora gráfica
Felipe Nieto, historiador
Luisa Aleñar, periodista jubilada
Silvia Alcoba, artista visual, docente
Jacqueline Pingarrón, diseñadora de moda
Isabel Martinez Reverte, periodista
Antonia Moya, bailaora de flamenco
Juan Aranzadi, antropólogo
Celia Montolío, traductora
Carlos Garzón, realizador de TV
Rafael Díaz Arias, profesor y periodista
Luisa Aleñar, periodista jubilada
Jose Candón Mena, catedrático
Joan Busquet, periodista
Juan Manuel Rodríguez, informático
Daniel Granados, consultor cultural
Ferràn Peracho, galerista
Pepa Moreno, editora de arte
Sergio Riesco, profesor en la UCM
Mónica López Pineda, psicóloga
Luis López de la Peña, ayudante parlamentario
Lola Fernández Palenzuela, periodista
Rafa Esteve, periodista
Marta Lage de la Rosa, profesora UCM
Luisa Martín-Rojo, profesora
Lola Gómez de Aranda, editora de arte
Ricardo Robledo, profesor
Juan Tortosa, periodista
Héctor Grado, profesor
Agustín Martínez, periodista
Elisabeth Anglarill, periodista
Belén Fernández Suárez, profesora de universidad
Luis Mengs, realizador y productor
Fernando Berlín, periodista
Isabel Jubert, productora
Jordi Serrano, editor de Memoria del Futuro
Susana Hernández, actriz
Miguel de Casas, productor audiovisual
Juan Ramón Mora, viñetista
Paloma Farré, traductora
Organizaciones
Facua
La Fragua Projects
Al Descubierto, Centro de Estudios Contra el Odio y la Desinformación
Asociación de Víctimas y Afectados por Noticias Falsas (AVANF)
Asociación Repensar el Sistema
Federación de Asociaciones de Estudiantes Solidarios Aragoneses (FAESA)
Asociación Redes para la Transformación Social
Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (FADEA)
Federación de Alumnos Plataforma de Asociaciones de Estudiantes (FAPAE)
Fundación de Acción Laica
Asociación INTEGRA
Voluntariado Joven
Asociación Magenta
Colectivo LGTB de Aragón
Asociación Mujeres Libres
Asociación Juvenil Movimiento por los Derechos del Alumnado (MOVIDA)
Asociación Contra el Cambio Climático del Planeta
No dejemos que la extrema derecha nos expulse del espacio público.