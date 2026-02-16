El CIS eleva a 9,7 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP y Vox iguala su mejor resultado

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, casi diez puntos por encima del PP, que se queda en una estimación del 22,9%, según recoge EFE. Vox, con un 18,9% de los sufragios, iguala su mejor resultado, alcanzado en julio de 2025, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio del CIS publicado este lunes se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón, que revelaron un fuerte empuje de Vox en esta comunidad que ahora se ratificaría en toda España.

Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7% de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9% al subir cuatro décimas en este último muestreo. El anterior barómetro del CIS, publicado el pasado 16 de enero, dio un 31,7% de los votos al PSOE, un 23% al PP, un 17,7% a Vox, un 7,2% a Sumar y un 3,5% a Podemos.

De este modo, las mayores subidas detectadas en febrero corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas; y Se Acabó la Fiesta, que escala seis décimas hasta alcanzar el 2,4% de los votos.

ERC pierde una décima y se queda con el 2,5% de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2%; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1%, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8%, y CC y UPN, con el 0,1.

Un mes más, ningún político aprueba

El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3%) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2% y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9%.

Eso sí, también una cuarta parte de los entrevistados (25,3%) dice que no tiene ningún favorito entre los dirigentes de las principales formaciones políticas para ocupar la Moncloa. Además, un barómetro más suspenden todos los líderes políticos al ser evaluados por los ciudadanos ya que ninguno alcanza el aprobado.

Sánchez sigue en primera posición, con 4,23 puntos de media, seguido de la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (3,97), con Feijóo en tercer lugar (3,45) y Santiago Abascal el último (2,97).

La vivienda continúa como principal preocupación

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8% de los encuestados, dos décimas más que en el anterior barómetro.

La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3%, por delante de la crisis económica (18,1%), el Gobierno y los partidos políticos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

Una mayoría (55,4%) cree que la situación económica del país es "mala o muy mala" pero las respuestas se invierten cuando se pregunta al ciudadano por su situación económica personal. La mayoría (63,5 %) dice que es "buena o muy buena" y quienes dicen que es mala o muy mala bajan al 26,2%.

Más del 84% de los españoles ve necesaria alguna reforma de la Constitución, según el CIS

El 84,3% de los españoles cree que la Constitución necesita en estos momentos de alguna reforma, por un 12,5% que no lo ve necesario cuando la Carta Magna se convierte en la más longeva de la historia de España. De los que contestan afirmativamente a esa pregunta, dos de cada tres (66,5%) consideran que la Constitución de 1978 necesita reformas "importantes" y el 32,1% que "pequeñas".

Preguntados con más detalle -en este caso solo los partidarios de la reforma- en qué aspecto o cuestión concreta habría que introducir modificaciones -"importantes" o "pequeñas"-, más de un tercio (36,7%) señala en primera o segunda posición que en derechos sociales, económicos y laborales; un 16,6% que en el modelo de Estado (monarquía o república) y un 16,3% que en cuestiones territoriales.

Un 13,3% piensa que en transparencia y control de la actividad política; un 12,5% que en materia de justicia, defensa y seguridad; un 11,5% que en el sistema electoral, los procedimientos para elegir gobierno y en la participación política de los ciudadanos; y un 11,3% que en materia de derechos y libertades de los ciudadanos.

Otros aspectos mencionados en menor medida son migración y extranjería (5,1%), igualdad entre hombres y mujeres (3,9%), garantizar la separación de poderes (3,2%), igualdad ante la ley (1,1%), obligaciones de la ciudadanía (1,0 %), nuevas tecnologías (0,9%) y economía (0,7%). El 58% confía poco o nada en que la Constitución ayude a resolver los problemas actuales

La encuesta del CIS, realizada del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, revela que el 58,1% de los españoles tiene poca (41,1%) o ninguna (17,0%) confianza en que la Constitución pueda ayudar a resolver los problemas actuales de los españoles, por un 37,3% que tiene bastante (25,0%) o mucha (12,3%) confianza en que sí tiene esa capacidad.

El 43,4% de los encuestados tiene ahora peor opinión sobre la Constitución que hace 10 años, el 20,3% mejor y el 27% la misma.

El CIS confirma el giro estructural del tablero político Ver más

El 82,3% considera que ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en España -por un 15,2 que piensa lo contrario-; el 71,6% que ha ayudado a que el país tenga un papel más destacado en Europa y el mundo -un 24,7% lo rechaza-; y el 65,3% cree que ha contribuido a la prosperidad económica y a las mejoras de los empleos -un 20,9 entiende que no-.

Que garantiza la libertad es lo más importante y significativo de la Constitución para el 31,8% de los encuestados, que permite resolver los conflictos por medios pacíficos para el 21,2%, que se aprobó por acuerdo de casi todos/as para un 15,6%, que limita los poderes del Gobierno para un 10,0%, que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones para el 8,3% y que restauró la monarquía para el 4%.

Según el CIS, casi la mitad de los españoles, el 49,2% sabe que la Constitución de 1978 se ha convertido este mes de febrero en la más longeva de la historia de España, mientras el 50,3% lo ignora.