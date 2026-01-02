La sede del PSOE de Leganés amanece vandalizada con símbolos fascistas e insultos

La sede del PSOE de Leganés ha sufrido un nuevo ataque vandálico durante la noche de Fin de Año, con pintadas de símbolos fascistas e insultos en la fachada.

Se trata de la segunda agresión en apenas seis meses contra un espacio que "representa la convivencia democrática, la participación ciudadana y la libertad política" en la ciudad de Leganés, tras el último incidente que tuvo lugar el pasado 3 de julio de 2025, precisa en un comunicado la formación este jueves.

Los socialistas consideran que estos actos "no son aislados" y alertan sobre un clima de "intolerancia y violencia alentado por quienes desprecian la democracia y los valores constitucionales".

Mientras que hoy celebrábamos el Año Nuevo, otros se dedicaban a hacer pintadas nazis y fascistas en nuestra agrupación.

Empiezan el año con odio y reivindicando una etapa negra para el Mundo.



📢 El nazismo no es opinión, es crimen, y sabemos que #Leganés no es así 📢 pic.twitter.com/dUJ0byhyV0 — PSOE Leganés/ ❤️ (@psoedeleganes) January 1, 2026

El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha condenado de forma rotunda el suceso. "Quien ataca la sede de cualquier partido democrático ataca la libertad política y la convivencia de todos", ha aseverado.

Para el dirigente socialista, estas pintadas representan un "odio organizado" que busca "intimidar y silenciar" a la militancia.

Recuenco ha subrayado la gravedad de la reincidencia y ha advertido de que el partido no va a "normalizar" la violencia política, ni va a "mirar para otro lado".

"El fascismo y el odio no tienen cabida en Leganés ni en una sociedad democrática", ha añadido el secretario general, quien ha reafirmado el compromiso de su agrupación con la ciudadanía frente a quienes "quieren imponer el miedo".

El PSOE de Leganés ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades para que se investiguen y no queden impunes, a la vez que ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas por parte de vecinos y entidades locales tras conocerse el ataque.