De inaceptable a aceptable en 24 horas y algún bulo de por medio: el volantazo del PP con el decreto ómnibus

Solo ha pasado una semana desde que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo votó en contra del decreto ómnibus en el Congreso que incluía la revalorización de las pensiones de 12 millones de jubilados, la prórroga de las bonificaciones al transporte públicas y las algunas ayudas a los afectados por la dana o el volcán de La Palma, entre otras cuestiones. Y solo veinticuatro horas desde que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificara de "humillación" el acuerdo del Gobierno con Junts y se mostrara "radicalmente en contra" de que Sánchez le diera "un palacete a un partido político para seguir manteniéndose en el poder".

El traspaso al PNV del "palacete", un edificio que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio en París, fue el principal argumento del PP para votar en contra de aquel decreto, aunque según pasaron los días fueron añadieron más motivos recurriendo, incluso, a bulos al aludir a medidas que no estaban en el decreto como que el Gobierno "quería colar" la subida "del IVA de los alimentos" y e "incrementar la factura de la luz". Un argumento defendido por el propio Feijóo y el resto de los miembros de su dirección, pero también por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pese a que en ninguna de las 140 páginas del texto que el PP tumbó, con el apoyo de Vox y Junts, había mención a esos supuestos incrementos del IVA, que entraron en vigor el 1 de enero de 2025.

La sorpresa llegó este miércoles, cuando el PP anunció que votará a favor del nuevo decreto, pese a que ya no necesita los votos de los conservadores para salir adelante tras el acuerdo del Gobierno con el partido de Carles Puigdemont. No fue el líder del PP el encargado de anunciarlo ni tampoco Borja Sémper, pese a que hacía pocos minutos había dado declaraciones a los medios y previamente en una entrevista en la que dejó en el aire el sentido del voto, sino la cuenta oficial del partido. Según el partido de Feijóo, finalmente han decidido que apoyarán el texto "por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte". "No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos 'sí' a esta rectificación", señala el hilo difundido en X.

Aunque desde el PP aseguran que "ya han caído medidas" que el Gobierno "pretendía colar" en el texto anterior, tanto la devolución del palacete al PNV como las disposiciones antidesahucio, que supuestamente "dan alas a los okupas" en palabras de Feijóo, siguen vigentes en el nuevo decreto que se votará en el Congreso. El portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, llegó a acusar a los nacionalistas vascos de ser el partido "aprovechategui" que se beneficia de la debilidad de Sánchez "para hacer caja" en beneficio no del País Vasco sino del propio PNV y el líder del PP lo tildó como un parrido "satélite más del PSOE".

En esa misma publicación la formación conservadora admite, de manera implícita, que estaba acusando la factura entre su propio electorado de votar en contra de la revalorización de las pensiones o de las ayudas del transporte después de que el Gobierno les situara como los culpables de que el decreto decayera. "Su objetivo siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la dana de Valencia", señala el PP. Aunque desde la dirección del PP llevaban días defendiendo su estrategia e incluso afirmaban tener encuestas en las que sus votantes apoyaban su no al decreto, finalmente Feijóo ha dado un volantazo rectificando su postura inicial tras el debate interno generado también en el seno del partido.

De la recogida de firmas en internet a la moción deslucida del Senado

Este viraje se explica también por la presión de fondo de los barones autonómicos del partido, que se inclinaban por el voto a favor o la abstención, ya que las comunidades presididas por la formación conservadora han tenido que asumir el coste de prorrogar las ayudas del transporte que también decayeron con la norma, evidenciando también la falta de un criterio único por parte de las autonomías PP. Mientras algunas regiones como Madrid anunciaban que iban a mantener el descuento del 60% hasta junio, otras como Andalucía recalcaban que solo mantendrían los descuentos que dependían de su administración.

Conscientes del malestar interno, en los últimos días Génova había tratado de llevar la iniciativa anunciando proposiciones de ley en el Congreso, recogida de firmas por internet e impulsando una moción en el Senado para exigir al Gobierno la subida de las pensiones, los bonos al transporte y las ayudas a los afectados por la dana que quedó completamente deslucida después de que el propio Sánchez anunciara los detalles del acuerdo con Junts. En ese debate la portavoz popular, Alicia García, volvió a insistir en su rechazo al Palacete del PNV y las medidas "a favor de la inquiokupación" para defender el voto en contra de su partido. Aunque el PP ganó la votación gracias a su mayoría absoluta, no se sintió precisamente como una victoria. El PNV se vengó este miércoles del PP con un tuit en su cuenta oficial en clave humorística tras asegurarse finalmente el palacete parisino.

El camino elegido por el líder del PP para cercar al Gobierno sigue la misma hoja de ruta desde que llegó a la presidencia del partido: priorizar la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los intereses, incluso, de algunas de sus autonomías. A lo largo de la legislatura los pactos entre ambos partidos han sido la excepción y la formación de Feijoo no ha dado su visto bueno a normas clave como la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo, ambas beneficiosas para las autonomías del PP. Aunque el líder conservador presume de manera frecuente de que el PP es un partido "de Estado" —de hecho, sostiene que es el único que hay en nuestro país— ha desdeñado cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez presionado, a su vez, por Vox.

Sin anticipos para las autonomías (lo que perjudica sobre todo al PP)

De 'mena' a 'inquiokupa', los neologismos ultras de los que se apropia el PP para criminalizar a colectivos vulnerables Ver más

Es lo que les ha vuelto a ocurrir ahora a las comunidades del PP ya que, a diferencia de lo que ocurría con el anterior decreto, el nuevo texto pactado con Junts no lleva los anticipos por la financiación autonómica. Estas entregas a cuenta son los recursos que el Estado reparte con antelación a las comunidades autónomas, una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros, en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Los autonomías más perjudicadas serían Cataluña (1.190 millones menos), Andalucía (1.820 millones) y Madrid (1.280 millones), seguidas de Comunitat Valenciana y Galicia, estando cuatro de las cinco gobernadas por el partido de Feijóo.

El presidente murciano, Fernando López Miras, se quejó este miércoles de que el nuevo decreto no incluya esas entregas y dijo que su región se ha quedado sin 655 millones de euros de adelanto. Unas entregas que "ya se introdujeron en un decreto que no se convalidó", en referencia a la votación de la semana pasada que el Congreso tumbó gracias a los votos del PP y "la Región de Murcia necesita esos 655 millones de euros que le corresponden", añadió. Junts acordó con el Gobierno mantener la mayoría de las medidas del escudo social pero dejar fuera las económicas que incluían ayudas a empresas electrointensivas, otras dirigidas a suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos y también las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.

Por su parte Vox, avanzó por la tarde en X que votará en contra del nuevo decreto y criticó que el PP vaya a votar a favor. Solicitó además una próxima comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para explicar la devolución del Estado al PNV del "palacete" del Instituto Cervantes en París. "No a pagar con los impuestos de los españoles el alquiler de los okupas. No a regalar un palacete, patrimonio de todos los españoles, al PNV. No a vuestra estafa. No a apuntalar a Sánchez y a sus socios. Sí a los españoles. Sí a hacer oposición hasta echarlos a todos", ha escrito Vox como respuesta al PP.