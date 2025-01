Trump también incomoda al PP: Génova no respalda a Pons y se queda sin discurso frente a Vox

Hace ocho años, cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, apenas contaba con aliados fuera de sus fronteras y tanto su discurso como sus políticas eran tachados de "populistas" a derecha e izquierda del tablero. También en España, gobernada por entonces por Mariano Rajoy, cuyo ministro de exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a calificar de "peligrosas" las "políticas divisorias" defendidas por el magnate. En esa línea se pronunciaba también el entonces portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. "Nos equivocamos cuando intentamos copiar el discurso de los populistas, cuando queremos ser más populistas que ellos, cuando aceptamos aunque sea implícitamente que los populistas tienen razón, porque aceptar sus razones es aceptar su discurso y aceptar su discurso es acabar aceptando su método", afirmó durante un acto de Nuevas Generaciones del PP celebrado en octubre de 2016.

Pons, aparentemente, no ha cambiado de opinión, pero sí su partido. El ahora vicesecretario de Internacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y vicepresidente de la Eurocámara, publicó este domingo en el diario Las Provincias una tribuna en la que arremetió con dureza contra el presidente norteamericano, al que se refirió como "macho alfa de una manada de gorilas" y "ogro naranja". Para Pons la victoria de Trump simbolizó el "entierro de los valores democráticos" de Occidente, una critica que la dirección nacional del PP, a la que él pertenece, encuadra en una "opinión personal" de la que se desmarcan.

En esa misma tribuna, titulada 'Una obispa así quiero yo', el dirigente del PP alababa a la obispa de la Iglesia anglicana, Mariann Budde, por plantar cara a Trump "frente a cuatro tanques en la plaza de Tiananmén" y decirle "la verdad a la cara ante todo Washington en el oficio religioso de la coronación". Aunque Pons reivindica que los Estados Unidos "son nuestro mejor aliado" insiste en que "así no" y clama contra el "vergonzoso silencio general": "Sólo hay que decirlo, como la obispa Budde, o se nos hará tarde. Y déjenme añadir que mujeres como ella, ordenadas en la Iglesia Católica, también le hacen falta al mundo".

Aunque Pons es la principal voz autorizada dentro de la dirección de Feijóo en lo que respecta a la política exterior, nadie replica sus palabras. En Génova están incómodos con las críticas al magnate, atrapados por el sector duro del PP que reclama un acercamiento a los postulados de Trump, y la presión de Vox. Su líder, Santiago Abascal, anunció este lunes que su grupo pedirá en el Parlamento Europeo la reprobación de Pons, que es vicepresidente de la institución y acusó al eurodiputado del PP de "ir de la mano con el autócrata Sánchez en la oposición a Trump".

Abascal lleva años tratando de mimar sus vínculos con el trumpismo y otras extremas derechas que ahora están en el poder, convencido de que obtendrá sus mismos réditos. Ahora buscará su demostrar su influencia en Bruselas como como líder de Patriots, el grupo parlamentario europeo que reúne en Bruselas a las formaciones de Viktor Orbán y Marine Le Pen, a los que reunirá en febrero en una cumbre ultra que se celebrará en Madrid bajo el lema 'Hacer Europa Grande Otra Vez', una copia del MAGA de Trump.

El PP de Feijóo se desmarca de su hombre fuerte en política exterior

Pero las críticas no solo llegan por parte de Vox. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que la semana pasada aseguró que está "muy de acuerdo" con las políticas que quiere implementar el presidente norteamericano a excepción de los aranceles, ha cargado contra él: "Le he puesto un mensaje diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias y Monedero'. Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente", ha afirmado en declaraciones a La Sexta.

También la alcaldesa de Torrelodones y exdiputada del PP de Madrid, Almudena Negro, ha criticado al hombre de Feijóo en Bruselas: "Totalmente en desacuerdo con González Pons. La Iglesia Católica que ordene sacerdote y obispo a quien quiera. Meterse en la institución católica no es signo de progreso, sino de no entender nada de nada. Además de que no sé a qué viene esto. Era completamente innecesario. Y no me podía callar", ha escrito en X.

Lo cierto es que, hasta la fecha, Feijóo ha tratado de mantener las distancias con Trump y durante la campaña evitó mojarse por ninguno de los candidatos, si bien dejó caer que apoyaría a Harris mientras que figuras como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticaban a la candidata demócrata. Tras su victoria el líder del PP ha evitado confrontar con él como sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos días admitió por primera vez que "algunas declaraciones" de Trump le parecían "innecesarias" y otras “desafortunadas", pero exigió al Ejecutivo de Sánchez mantener una relación "fructífera" con la nueva administración.

A Génova no parece preocuparle en exceso que la 'tecnocasta' haya tomado las riendas de Washington junto a una administración que ha declarado la guerra a los inmigrantes, a la lucha contra el cambio climático, a las feministas y a la comunidad LGTBI. Es más, lo que repiten los portavoces de Feijóo es que están más preocupados por Sánchez que por el presidente de Estados Unidos. En esa línea Ayuso avaló el 'error' cometido por Trump en su primera rueda de prensa desde el Despacho Oval sobre los BRICS, una organización de países constituida como bloque alternativo al G7, donde el republicano situó a España. La madrileña aseguró que se se iba a encargar "personalmente de demostrar" que "no somos parte de los BRICS ni queremos serlo" y culpó a Sánchez de la equivocación.

Por su parte FAES, la fundación de José María Aznar, que tras la victoria de Trump emitió una dura nota contra su "populismo adobado de planteamientos proteccionistas" ahora guarda silencio. En un comunicado publicado tras la victoria de Trump el pasado noviembre, el think tank sostuvo que no era "una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto" la victoria del magnate e incluso se llegó referir a las "actitudes intemperantes" del líder republicano que en su momento "llegaron al abierto desafío institucional" como al asalto de la turba al Capitolio en enero de 2021. Algunas opiniones publicadas por el think thank en los últimos días sí que han planteado interrogantes sobre el futuro del multimillonario en la Casa Blanca.

La derecha mediática arremete contra Pons: "No es fácil hacer tanto el ridículo"

Desde la derecha mediática también han arremetido contra Pons, empezando por Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical. "El último en unirse al festival del caos ha sido González Pons. No es fácil hacer tanto el ridículo (...) atacar al presidente electo de Estados Unidos cuando tu hijo ha trabajado al dictador, asesino y genocida de Rusia, es muy feo. Esto lo dices después de que Ayuso felicitara a Trump y te pones a la cabeza, como Casado y Teodoro, a hacer el paripé a la izquierda. El colmo es que lo ha hecho para elogiar a una tía petarda que solo verla da grima", ha dicho al inicio de su programa este lunes el presentador de Esradio, en referencia a la obispa Mariann Bude.

"Al votante de derechas (...) le molesta que el representante de un partido con base socialcristiana y católica determine con soberbia lo que debe hacer la Iglesia Católica respecto a los nombramientos internos", señala también en una reciente columna de opinión publicada en okdiario, el medio de Eduardo Inda. "Ya saben aquello de que si buscas contentar a quienes nunca te van a votar, acabas perdiendo a los que siempre te han votado", añade el autor, que se muestra crítico tanto con Pons como con el propio Feijóo por "defender que el Estado se haga cargo de los impagos a propietarios en caso de okupación o morosidad inquilina".

Por su parte el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos, ha tirado de ironía en X para criticar al vicesecretario del PP: "Muy bueno este artículo de Irene Montero, aunque se lo hayan atribuido por error a González Pons". También se ha mostrado duro Manuel Llamas, exviceconsejero de Economía del Gobierno de Ayuso y presidente del think tank Instituto Juan de Mariana: "Está claro que muchos en el PP se empeñan en seguir perdiendo las elecciones frente a Sánchez. No saben ni por dónde sopla el viento. Vergonzoso".