"Trump sacando papelitos de un sombrero a ver a qué país invade": los memes de la semana

"El canal de Panamá es vital para nuestro país. Y está siendo operado por China. Tendremos que hacer algo". En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida (EEUU), Trump fue preguntado directamente si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal y de Groenlandia (Dinamarca). El presidente electo respondió: "No". "No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: lo necesitamos para nuestra seguridad económica". También está en su punto de mira Canadá, de la que ha dicho que debería ser otro estado más de EEUU. Las ansias colonialistas del magnate se han convertido en un polvorín para las redes sociales, que se han hecho eco de estas palabras tanto para mofarse de ellas como para criticarlas abiertamente: "Trump quiere anexionarse Groenlandia y Canadá. Alguien le ha dicho que allí hace menos sol y que, por tanto, él tendría que darse más UVA y estaría aún más naranja? Yo creo que no ha caído en eso", se ríe @benderofuscado.bsky.social‬. "Trump sacando papelitos de un sombrero a ver a qué país invade y de otro para decidir por qué", ironiza ‪@lorzagirl.bsky.social‬.

Otro de los temas candentes en redes sociales ha sido el vídeo en el que Mark Zuckerberg anuncia la decisión de eliminar el programa de verificación de datos en Meta que será sustituido, por el momento solo en Estados Unidos, por un sistema de notas de la comunidad similar al de X. "Ni Zuckerberg ni Musk quieren libertad de expresión. Quieren discurso de odio para dividir y así perpetuar en el poder quienes defiendan sus intereses. Las guillotinas tienen hambre", critica @iMauricioCorrea.

