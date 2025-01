Gaza, la ayuda humanitaria y Mazón

Mientras el mundo entero contiene el aliento ante el anuncio de alto el fuego en la franja de Gaza, el presidente de la Generalitat Valenciana y el Partido Popular hacen gala de la miseria moral más grande que se puede tener.

Cuando el ansiado alto al fuego ha llegado, mucho más tarde de lo que hubiéramos querido pero al fin ya está aquí y lo que se está necesitando es un acceso humanitario rápido, sin trabas ni interrupciones para responder al terrible sufrimiento de un pueblo al que han asesinado a más de 46.700 personas y continúa cercado por el hambre, el frío y las enfermedades, el PP y Mazón hacen gala de la peor cara de la política.

Lo decimos a menudo, pero parece que hay que insistir: en política no vale todo. La ignorancia o la mala fe en políticas de Estado como es la política de Cooperación y de Ayuda Humanitaria no exime para que en sede parlamentaria o en redes sociales se utilice el dolor de un pueblo como el gazatí para hacer populismo del más burdo y ruin.

Y a un partido como el Popular que aspira gobernar este país no se le pueden permitir el racismo y el bulo, la mentira en toda su dimensión. No vale todo para seguir acercándote a tu adversario situado a tu derecha. La xenofobia y la insolidaridad les devora y el oportunismo electoral les acerca a una extrema derecha a la que validan en sus narrativas paralelas contra los derechos y las libertades.

Las exaltaciones y las bajas pasiones con algo tan serio como los dramas humanitarios internacionales no deberían tener cabida en una sociedad como la española que en todas las encuestas aparece como una de las más solidarias de Europa.

Por supuesto que las proporciones y los números en ayudas económicas en Valencia y en Gaza no avalan la zafia tesis de Mazón y del PP, tampoco en la velocidad de concesión y llegada a la población afectada, o la coordinación con la Unión Europea. Solo hay que comparar más de 16.000 millones frente a 24 millones en esta fase del conflicto, pero no radica ahí la cuestión. Eso no les importa y mienten sin complejos. Los datos oficiales no les sirven.

Ya estamos acostumbrados con Vox y ahora el PP se suma porque cree que le dará réditos políticos y tapará su nefasta gestión de la dana

La cuestión radica en utilizar una política de Ayuda Humanitaria y Cooperación de las más reconocidas en el mundo y de la que la población española se siente orgullosa, para convertirla en el peor de los populismos, en una islamofobia de libro. Ya estamos acostumbrados con Vox y ahora el PP se suma porque cree que le dará réditos políticos y tapará su nefasta gestión de la dana. También es cierto que Mazón habla desde una Comunidad que tiene condenados y en prisión a altos cargos de su partido por desvío de fondos de las ayudas de Cooperación, así que el poco respeto por esta política de Estado quizá le venga de ahí.

El discurso de Mazón y del PP sobre la ayuda a Gaza es desnortado e indecente. Usar el genocidio en Gaza, la muerte de miles de niñas y niños, el asesinato de cientos de trabajadores humanitarios y de periodistas, los ataques a hospitales y escuelas y contraponerlo al drama de miles de personas en Valencia es el mismo, el mismísimo que usa Vox cada semana en el Parlamento español para pedir que se suprima la Comisión de Cooperación del Congreso o que el dinero público de la cooperación española sea destinado a “los españoles de bien”. Enfrentar a vulnerables mintiendo es miserable.

¿Los populares y Mazón no saben que el compromiso de España en Palestina viene de hace mucho tiempo y es sólido y permanente? Y un orgullo que debemos sentir. Hemos sido uno de los países que ha liderado en Europa la petición del alto el fuego permanente, la liberación de los secuestrados, el reconocimiento de los dos Estados y por supuesto la apertura de corredores humanitarios y el mantenimiento de la Ayuda Humanitaria a Palestina desde Europa. También a Europa ha solicitado el Gobierno de España ayudas para Valencia. Tenemos a ONGs trabajando en Valencia y arriesgando la vida en Gaza.

Mezclar Valencia con Gaza es simplemente miserable. Una barbaridad y una falta de respeto a todas las víctimas y al esfuerzo de los trabajadores humanitarios en condiciones extremadamente difíciles.

Desgraciadamente la acción humanitaria seguirá siendo necesaria en este mundo tan convulso y desigual en el que vivimos y al que España lleva dando lo mejor de su ciudadanía comprometida más de treinta años aunando esfuerzos de Gobierno, Comunidades Autónomas y entes locales con una eficaz política de Estado. Y eso no resta ni un ápice a atender a nuestras propias necesidades internas.

Es indigno y sonrojante jugar con los miles de muertos en Gaza y las muertes en Valencia

Es indigno y sonrojante jugar con los miles de muertos en Gaza y las muertes en Valencia. Hacer discursos mentirosos internacionales para tapar las vergüenzas autonómicas. Mazón y el PP han perdido el sentido de Estado y, lo que es más triste, cualquier atisbo de humanidad. Nos merecemos, las víctimas se merecen, otra cosa.

María Guijarro es portavoz del PSOE por la Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria en el Congreso.