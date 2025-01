Para hacer rabiar a la derecha pro-franquista en Alemania y España

A la españolísima derecha franquista, para-franquista y post-franquista y a sus portavoces mediáticos no les ha hecho ninguna gracia el plan del Gobierno de dedicar este año a conmemorar el 50 aniversario (número redondo) de la bajada de Franco a los infiernos (porque es impensable que haya podido ascender a los cielos). Tampoco, por eso del azar, le hará mucha gracia el que se avecina el año próximo, también redondo, del estallido de la guerra civil, guerra de España, Alzamiento Nacional, sublevación militar o cualquier otra denominación que los amables lectores puedan evocar. Es una cuestión de calendario que no se repetirá fácilmente. La discusión en torno a su denominación, sí.

Se nos avecina una multitud de títulos en España. Ya han tomado carrerilla en el extranjero. Acaba de llegarme el libro de un amigo mío de los tiempos heroicos en los que buscar papeles en los archivos españoles era como buscar un oasis en el Sahara meridional, pero sin mapas.

Es un libro corto, muy bien escrito en alemán, en la prestigiosa editorial Kohlhammer. La portada afirma que se trata de una edición ampliada y actualizada de otro anterior. Es técnicamente cierto, pero constituye un ejemplo fiable de uno de los mejores hispanistas del momento en Alemania, catedrático de historia en la prestigiosa Universidad de Marburg donde, en tiempos remotos, estudió don José Ortega y Gasset. Se llama Carlos Collado Seidel y es autor de varias obras sobre los tiempos pre y franquistas y las relaciones hispano-germanas que hacen autoridad. No es desdeñable en una sociedad en la que proliferan argumentos sobre Franco como demócrata "ultratumba", o que fue un socialista revolucionario o el de su férrea voluntad de mantenerse neutral durante la SGM. O que su dictadura, al ser la de un país románico en el que se vive con mayor ligereza, no tiene punto de comparación con la de Hitler o la de Stalin, e incluso con la de Mussolini. Por cierto la Memoria Democrática evoca algo pero Franco sigue siendo considerado como un dictador de menor categoría.

Collado Seidel enfoca el recorrido de Franco en la historia bajo tres subtítulos: general-dictador-mitos

Collado Seidel enfoca el recorrido de Franco en la historia bajo tres subtítulos: general-dictador-mitos. Con ellos lleva al conocimiento del público y de los lectores una visión moderna, actualizada y competente, que debería ser un antídoto contra las biografías dulzonas, derechistas, que solían presentar en Alemania al general como la barrera contra las asechanzas comunistas. Algo que se vendía bien, dado que los alemanes occidentales tenían a sus puertas la sedicente República Democrática Alemana.

Nuestro autor no deja de lado ninguno de los avances que la historiografía española y otra extranjera han hecho sobre las supuestas virtudes del biografiado (Joaquín Arrarás, Ricardo de la Cierva, Brian Crozier, Hellmuth Günther Dahms, Luis Suárez Fernández, recientemente fallecido) y muchos otros. De notar es que dos biógrafos de super extrema derecha solo reciben una mención en el prólogo. (Servidor en cambio casi nunca ha citado a uno de los dos y cuando lo ha hecho ha sido por necesidades imperiosas del guion).

No me da la impresión de que el futuro vaya a ser más bondadoso con la memoria de Franco. Salvo, naturalmente, que al timón del Gobierno español se pongan los mandamases del PP y Vox y sus equipos de sedicentes historiadores. Pero para que tal combinación pudiera tener algún éxito serían imprescindibles varios requisitos previos: cerrar los archivos ya abiertos; no abrir ninguno de los que, contra toda lógica y por razones nunca confesadas, siguen protegidos contra la curiosidad de los malvados historiadores; implantar por la vía de los hechos una derogación al principio de libertad de investigación y publicación y, ahora que la derecha norteamericana se acerca al sistema postsoviético, reconocer el principio fundamental de respeto absoluto a los hechos alternativos.

Y ¿en Alemania? Aunque como es ya notorio en este país el conocimiento abrumador de su pasado (el nazi, el comunista) no es, como ya se ha comprobado, un valladar inexpugnable a los cantos de sirena de su Alternativa, hay que esperar que no sigan el camino de su vecina Austria, en la que, como es obvio, circulan mitos como que Mozart fue austríaco, un tal Adolfo era alemán y el país se vio invadido por fuerzas extranjeras en 1938 (en realidad recibidas con flores y el entusiasmo delirante de una grandísima parte de la población).

Es decir, que también en España podríamos llegar a una situación en la que la historia fuese lo que el gobierno de turno (de derechas, por supuesto) quisiera. Como en los tiempos (heroicos) de la periclitada dictadura y también de la extinta Unión Soviética.

El próximo libro de Angel Viñas está escrito con Guillem Martínez Molinos y versará sobre las leyendas y realidades de los suministros de petróleo a Franco que le permitieron ganar su guerra.