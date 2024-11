El periodismo no puede permanecer neutral ante el "salvajismo político"

Gracias, de todo corazón.

Me gustaría compartir este Premio infoLibre Almudena Grandes con todo el equipo de Mediapart. Porque lo que estáis premiando esta noche no es la aventura individual de un periodista solitario. Siempre he defendido la idea de que nuestra profesión es un esfuerzo colectivo. Si estoy hoy ante ustedes es sin duda porque he permanecido fiel a este ideal, a pesar de las adversidades.

Mediapart e infoLibre comparten el ideal que inspira esta lucha. Una prensa libre al servicio del interés público. Un periodismo independiente de todo poder. Una información de calidad que se niega a socavar la democracia.

Cuando vi por primera vez a Jesús Maraña, ambos nos dimos cuenta de que hablábamos la misma lengua, a pesar de que él no hablaba francés ni yo castellano. Esta noche, podrán comprobar por mi espantoso acento que todavía no he aprendido.

Sí, hablamos el mismo idioma: el del periodismo. El periodismo como compromiso, como responsabilidad democrática al servicio del público.

Desde entonces, infoLibre y Mediapart caminan juntos, mano a mano. Como diría Antonio Machado en su poema: Caminante, no hay camino / Se hace camino al andar... Un camino de resistencia, de rechazo al destino y a la resignación. Un camino de esperanza que se crea andando.

Pensemos en los demás, en todos los demás. Todos, con los mismos derechos. Independientemente de su origen, condición, apariencia, religión, sexo o género. El periodismo que nos reúne aquí está al servicio de este ideal sin fronteras: la igualdad de derechos

Lo necesitamos. Porque las sombras amenazan y la noche gana terreno en todo el mundo. Desde la destrucción por Israel de Palestina en Gaza –masacres, crímenes contra la humanidad, genocidio– hasta la llegada de una Presidencia neofascista en Estados Unidos, sin olvidar la invasión de Ucrania por el nuevo imperialismo ruso. El salvajismo político ha vuelto. Nuestro continente, Europa, no se ha librado: en todas partes, la extrema derecha, heredera de los viejos fascismos, está a la ofensiva.

Sí, ha vuelto el salvajismo político: la violencia nihilista producida por la ceguera del poder, el odio a la alteridad nacido de la ilusión de supremacía, la barbarie de las civilizaciones que se creen superiores a las demás.

El periodismo no puede permanecer neutral ante esta catástrofe, que no sólo promueve la mentira sino que destruye nuestra razón de ser: la verdad, la búsqueda de la verdad, la defensa de la verdad. Podría seguir hablando eternamente de este tema y hablarles en particular de Elon Musk, este defensor del apartheid que es el más poderoso de nuestros enemigos, pero me dije a mí mismo que podría arruinar la fiesta y deprimirnos.

No tenemos más remedio que levantarnos y decir no, con todas nuestras fuerzas. Todos juntos.

Ya he citado a un poeta, y me gustaría terminar con otro de estos buscadores de sueños, aunque sólo sea para saludar a la mujer cuyo nombre lleva este premio, nuestra querida Almudena Grandes, que murió demasiado pronto, y cuya obra y vida inspiraron a un poeta, su compañero y nuestro amigo, Luis García Montero.

"Tocar la piel del día": nadie resumió mejor el deber de nuestra profesión que Luis García Montero, en su poema Conversación con un periodista.

El periodismo, tal como lo entendemos aquí, está al servicio de esa política sensible de los poetas, al nivel de la humanidad, lo más cerca posible de la vida. La política que salva la esperanza en la oscuridad de la noche, incluso cuando la humanidad está destruida, incluso cuando la vida está destrozada.

Esta política fue cantada por el inmenso Mahmoud Darwich, el poeta universal que Palestina dio al mundo. Uno de sus poemas se titula Piensa en los demás. Lo cito :

Cuando hagas tus guerras, piensa en los demás.

(No olvides a los que piden la paz).

Sí, pensemos en los demás. En todos los demás. Todos, con los mismos derechos. Independientemente de su origen, condición, apariencia, religión, sexo o género.

El periodismo que nos reúne aquí está al servicio de este ideal sin fronteras: la igualdad de derechos.

Muchas gracias.

______________________

Edwy Plenel es periodista, cofundador de Mediapart, ganador del Premio infoLibre 2024 Almudena Grandes. Mediapart es socio editorial de infoLibre