La dana, el ser humano y los políticos

Todavía hay miles de personas desamparadas, desesperadas y atónitas ante lo que ha ocurrido en muchas zonas de la provincia de Valencia en donde viven. También hay muchos fallecidos y desaparecidos. La situación es muy trágica.

Es el momento de volcarse en su ayuda, ahora eso es lo más importante. Sin embargo, los videos, los memes, los mensajes en whatsapp vuelan con el objeto de lo que algunos consideran su oportunidad para sacar un rédito político de la situación, olvidándose de que lo más importante ahora es la ayuda y la solidaridad con esas personas. Está claro que se está utilizando el dolor y la rabia para fines que nada tienen que ver con lo que debería ser un apoyo conjunto y sin fisuras a esas personas.

Pero esto no es nuevo. En la historia se han visto tragedias en las que se ha podido ver lo peor y lo mejor (lo que más) del ser humano. No es nuevo el que algunos utilicen estos males para inventarse maneras de obtener un beneficio, que puede ser material o simplemente político.

En la pandemia hubo quien, utilizando malas artes, muchas veces de forma ilegal, pudo enriquecerse mediante la adquisición en ciertos mercados y la venta posterior en nuestro país –a precios mucho mayores– de mascarillas que por otra parte no reunían los requisitos técnicos mínimos. Estos son una especie de carroñeros que utilizan el mal social para su propio beneficio.

En el caso de los atentados del 11-M, algunos hicieron correr inmediatamente los bulos sobre que ese atentado había sido propiciado por ETA con la connivencia del propio PSOE. Muy próximas las elecciones, se dejó a un lado el apoyo a las víctimas para meterse en un fango del que podrían sacar un beneficio electoral, ante el estupor de las propias víctimas y de la ciudadanía en general, a los que se añadió más dolor.

Todos vimos la frialdad del Sr. Aznar, que nunca reconoció ese engaño, ni tampoco que su obsesión por poner sus pies en la mesa del amo del imperio, introduciéndonos en una guerra en la que no se nos había perdido nada, había sido el origen de esos atentados. Nuevamente el lado más oscuro del ser humano quedó patente en esos momentos tan trágicos.

En el caso actual de la dana de Valencia, hemos visto a los vecinos y a personas provenientes de otras zonas volcarse en la ayuda de esas personas, sin límites y sin preguntas. El resto de España creo que está teniendo una actitud semejante con apoyos económicos ante el enorme esfuerzo que va a ser necesario para recuperar mínimamente esas poblaciones, viviendas, negocios, etc.

Sin embargo, en el otro lado, la parte negativa del ser humano surge implacable, con algunos, muy pocos, intentando aprovecharse de la situación para desvalijar, no por comida, bienes que les servirían para enriquecerse. Afortunadamente son pocos.

Y también los ha habido que no buscaban bienes materiales, sino otro tipo de bienes. El viaje inmediato de Feijóo a Valencia, queriendo erigirse en el salvador de la situación y asegurando su continuo contacto con el presidente de la Comunidad, por lo que asume así sus errores, ha buscado el enriquecimiento, en este caso político.

Ya digo, los carroñeros acechan a sus presas para hincar el diente y sacar lo que puedan. Su mensaje a los medios fue digno de grabarlo para tiempos futuros. Creo que ha sido un error de sus asesores el haberle quitado las gafas, porque en su discurso se ve mucho mejor el rictus melifluo en su cara y el temblequeo de labios cuando pronunciaba esas palabras.

Porque no, no era el momento de buscar culpables ni de hacer reproches. Otros no lo han hecho, aunque hay motivos para que los hubiesen sacado a la luz, pero eso es algo que hay que dejar para más adelante, cuando la situación esté más controlada. Entonces habrá que deslindar actitudes y responsabilidades.

Todos confiamos en que la Justicia en su momento hará su trabajo y aclarará responsabilidades, si bien, visto lo visto, todo dependerá del juez al que se le asigne el caso, porque todos sabemos que la Verdad muchas veces está matizada en nuestro país por razones de índole distinta al de la propia justicia. En esos momentos nos echaremos a temblar.

Error también ha sido el querer pasearse los reyes por los lugares del horror, buscando una foto en la que se reflejase el apoyo de la Monarquía en estos momentos y, como consecuencia, el apoyo de la ciudadanía a esta. Pues no, no era el momento, porque los nervios están muy encendidos y las víctimas lo que buscan es solución de problemas, y no disponen de la suficiente información para decidir, así en frío, quiénes son los responsables de estas situaciones. Y entonces todos entran en el mismo saco. Además, ya sabemos que a ese desconocimiento y rabia se ha unido una nueva campaña de la ultraderecha para caldear el ambiente, y eso se sabía que iba a suceder antes del viaje. Craso error.

Lo que se ha visto ha sido algo que esos asesores no se esperaban y desde luego que tendrán que guardarse en un cajón las fotos de la reina embarrada. Desconozco quienes son los asesores de este monarca, pero han metido la pata hasta el fondo. Y también han metido la pata los asesores de Pedro Sánchez, cayendo en la trampa de involucrarse en esta visita que no venía a cuento en estos momentos.

En fin, lo que hemos visto son errores y ganas de aprovechar una situación para fines ajenos a la tragedia. No sé qué resorte se les dispara a algunos cuando huelen carnaza para alimentar sus objetivos, olvidándose del interés de la gente.

Esperemos que algún día la Historia coloque a estos personajes en el lugar que se merecen.

_________________________

Ángel Viviente Core es miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre.