Abogado de Manos Limpias, asesor del PP y experto para Inda: así compatibiliza el trabajo Víctor Soriano

¿Es compatible dirigir la causa judicial de un pseudosindicato contra el Fiscal General del Estado y ser, al mismo tiempo, asesor del Partido Popular con un sueldo a cargo del erario público? Formalmente sí. Es, de hecho, el caso de Víctor Soriano que cobra 56.937 euros anuales desde enero del pasado año como personal eventual adscrito a la secretaria primera, Eva Ortiz, del grupo parlamentario del PP y, al mismo tiempo, representa a la organización ultra en la causa que investiga si desde la Fiscalía se filtró un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La clave para que el Senado reconozca la compatibilidad de Soriano como asesor y abogado está en el puesto que desempeña Eva Ortiz al ser miembro de la Mesa de la Cámara Alta. Así, cualquier "personal eventual miembro de Mesa" puede compatibilizar su "actividad pública principal" con actividades privadas como la docencia y la abogacía. En cambio, los asistentes y asesores del resto de senadores solo pueden hacerlo con la docencia.

Soriano, de hecho, se ha dedicado a ambas mientras ejercía como asesor del PP en el Senado. Además de dirigir el despacho 'Soriano i Piqueras' desde septiembre de 2023, también fue profesor ayudante de Derecho Administrativo en la Universidad Europea de Valencia, tal y como él mismo desgrana en su perfil de LinkedIn, hasta septiembre del pasado año. Un perfil en el que también detalla que actualmente también es administrador de Metrópolis Abogados y "tertuliano de actualidad" en el programa El Faro de la cadena autonómica valenciana 'La 8 Mediterráneo'.

Ese trabajo en televisión no es compatible, según el Senado, con su puesto como personal eventual de la Cámara por lo que, teóricamente, no debería percibir remuneración alguna ya que no está ejerciendo su "actividad privada" como abogado sino como "tertuliano". Pero no es la única labor que desempeña en los medios, ya desde la derecha mediática —Libertad Digital y Okdiario, entre otros—, le consultan como "experto en derecho" o simplemente "abogado", obviando su condición de asesor y militante del PP, sobre cuestiones de actualidad.

Sin ir más lejos este mismo jueves Soriano ha participado en unas jornadas jurídicas organizadas por el medio de Eduardo Inda en Marbella en las que también han estado —en otro panel distinto— los jueces Eloy Velasco, Enrique López y Manuel García-Castellón, a los que se les ha ofrecido una remuneración que ronda los 1.000 euros, según adelantó Canal Red.

De los insultos machistas a una diputada de Compromís a las ofensivas judiciales contra el entorno de Ximo Puig

Desde el Partido Popular se han tratado de desvincular del nombramiento de su asesor. "No es un asesor del grupo parlamentario del Senado", arguyó el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en rueda de prensa. "Es un asesor de una persona que cumple funciones de secretaria primera". Una explicación similar a la que dieron desde un primer momento fuentes de la Cámara Alta, que confirmaron a infoLibre que la intención de Ortiz era mantenerlo en el cargo. En Génova aseguran que no conocen a Soriano, que ha desarrollado su trayectoria política en el PP valenciano y lleva militando en la formación de Feijóo desde hace 18 años, tal y como él mismo ha reconocido.

Si hay alguien que lo conoce bien es el vicesecretario de Acción Institucional del PP y hombre de confianza de Feijóo, Esteban González Pons, que en en 2011 tuvo que salir del paso y pedirle perdón a la entonces diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà, tras los insultos recibidos por parte de Soriano, militante en esa época de Nuevas Generaciones y exportavoz de una entidad universitaria afín al sector cristiano liderado por Juan Cotino. Soriano se dirigió a Mollà como "sra di puta da" en redes y Pons lo condenó y se solidarizó con ella.

"Es un asistente de un miembro de la Mesa" insistió Tellado, obviando los vínculos con el PP valenciano y que la contratación de los asesores es discrecional, es decir, deben contar con el aval del grupo parlamentario. No tienen por qué tener una titulación concreta, pero lo que más suelen proliferar son perfiles con la carrera de derecho, ciencias políticas o periodismo. Dentro de esta categoría hay puestos de lo más diverso: asistentes, secretarios, coordinadores de grupo, directores de asuntos jurídicos, directores de comunicación o asesores especializados. Soriano pertenece a la categoría más alta, la A, que cobra el doble que un asistente.

No es la primera vez, sin embargo, que Soriano ejerce como asesor y abogado al mismo tiempo. Ya lo hizo durante 2019 hasta en 2022 en Les Corts, donde ejerció como responsable de asesoría jurídica del PP y trabajó al mismo tiempo en el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Desde ese cargo, pagado también con dinero público, dirigió las ofensivas judiciales del PP de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. Hace pocos días el despacho del que es fundador lanzó un programa dirigido a "perseguir la corrupción del adversario".

Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que por su parte no hay "ningún problema" en que compatibilice ambos trabajos e insisten en que no han tenido acceso a información privilegiada en la causa contra el Fiscal General, mientras que el asesor de la formación conservadora asegura que ha "rechazado tres cargos públicos" por, precisamente, no ser compatibles con el "ejercicio de su profesión" y ofrecer "salarios bajos".

El PP señala, Manos Limpias ejecuta

No es la primera vez que los conservadores apuntan y Manos Limpias ejecuta. Es lo que sucedió con el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que Feijóo situó en la diana el pasado año tras la publicación de algunas informaciones en prensa. "Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido", amenazó desde el Congreso, "habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también, si es necesario". Semanas más tarde el pseudosindicato denunció a Gómez en un recopilatorio de noticias sobre ella, algunas completamente falsas y las otras sin carácter probatorio de ningún delito.

De un tiempo a esta parte la organización ultra ha conseguido recuperar gracias a su ofensiva judicial contra el entorno de Pedro Sánchez un foco mediático que había perdido en los últimos años. Tras lo peor de la pandemia, Manos Limpias engrasó su maquinaria y volvió a la carga con querellas de alto voltaje dirigidas contra responsables políticos. Eso sí, apuntando siempre hacia el mismo sitio: la izquierda o el independentismo. Todas ellas se estrellaron, sin embargo, contra el Supremo. Denuncias con mucha repercusión mediática, pero nulo éxito jurídico.

Aunque Soriano defiende que no tiene por qué coincidir con la ideología de sus clientes y presume de haber asesorado también al PSOE y a Compromís, sí defiende abiertamente las demandas del colectivo ultra en redes sociales, donde es abiertamente hostil contra el Gobierno. Después de que eldiario.es destapara su caso y desde el PSOE y el Gobierno lo calificaran de escándalo, escribió en X: "Nunca pensé que un ministro de Justicia justificaría su ataque al Estado de Derecho hablando de mí. Sería un halago de no ser un peligro. Ahora entiendo por qué algo que lleva un año en prensa está hoy en una portada a cinco columnas. Todo orquestado".