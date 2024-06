Tacones, alcohol, condones y osos: Madrid despliega su cartel del orgullo sin bandera ni siglas LGTBI

Con la celebración del Orgullo LGTBI este viernes, el Ayuntamiento de Madrid ha colgado este fin de semana por las calles de la capital el cartel institucional que ha desatado la polémica en redes sociales y entre los partidos del consistorio. Bajo el lema Madrid Orgullo 2024 , está protagonizado por unas tacones rojos, un clavel, una copa de cóctel y varios condones que están distribuidos por el panfleto.

Unos elementos que no han tardado en ser criticados en las redes sociales por "homófobos" y que, según algunos usuarios, buscan eliminar los elementos representativos del colectivo LGTBI. Entre estos mensajes, se encuentra el de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha criticado el cartel por sus "clichés y prejuicios" y ha señalado que "queda mucho por avanzar".

Las criticas también han llegado desde la oposición al Gobierno de Almeida. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido la retirada del cartel "feo, cutre e irrespetuoso" del Orgullo y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "pida perdón". La edil, en rueda de prensa, ha subrayado que el Orgullo "es la mayor fiesta, manifestación y reivindicación de Madrid pero no cuenta ni con el entusiasmo ni con el respeto del PP". "Le he visto hacer de todo en estos cinco años de alcalde y cuatro en la oposición, desde pegar balonazos, jugar al tenis, tomar cañas, ir a muchas manifestaciones entre Colón y Felipe II, pero nunca le he visto acudir a un solo evento relacionado con el Orgullo", ha constatado Maestre.

La jefa de la oposición ha insistido en que el PP "es un partido que está incómodo con la celebración del Orgullo", a pesar de ser "una de las mejores cartas de presentación de la ciudad". "Y como se avergüenza y como castigo" llegan estos carteles, "feos, cutres e irrespetuosos". Cree Maestre que lo que busca Almeida es "caricaturizar e invisibilizar" el Orgullo, "como ya trató de hacer Ana Botella (PP) pero no consiguió". Lo que ha hecho el actual alcalde es promover que se convierta en "un evento vacío", donde prime "la perspectiva comercial y turística".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha exigido al ayuntamiento que retire la campaña institucional de Orgullo para apuntar que "alcohol, fuegos artificiales, sexo y taconeo" es un claro caso de "LGTBIfobia institucional" y "estigmatiza a un colectivo" .

En rueda de prensa, Maroto ha cargado contra el "patético mensaje" que transmite esta campaña al mundo, cargada de "tópicos y prejuicios". La edil ha enviado ya una carta al delegado del área social, José Fernández, en la que le solicita la convocatoria urgente del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia.

Almeida critica que la izquierda "banalice" los delitos de odio al tildar de "LGTBIfobia" el cartel

Ante las criticas recibidas, el alcalde de Madrid ha criticado este lunes que la izquierda "banalice" los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI al tildar de "LGTBIgobia" el cartel municipal por el Orgullo 2024. "Yo puedo entender las discrepancias que haya sobre el cartel, lo que no puedo entender es que se diga que esto es LGTBIfobia porque esto es banalizar los delitos de odio en el ámbito del colectivo LGTBI", ha valorado el alcalde ante los periodistas desde la sede del Ayuntamiento de la capital.

Así, y en relación a algunos de los símbolos que aparecen en el cartel, ha justificado que las copas simbolizan "una fiesta", mientras que ha aludido al Ministerio de Sanidad para asegurar que los condones son los que "ha acordado para las fiestas del Orgullo durante varios años para prevenir las enfermedades de transmisión sexual". También y sobre los tacones, ha señalado que la carrera de tacones en Chueca es "uno de los elementos principalísimos del Orgullo" y una de las jornadas en las que el Orgullo "más luce". "No sé qué problema puede haber en que haya los tacones en el cartel", ha apostillado.

"Hay algunos que se han precipitado, hay algunos que se han lanzado a criticar sin saber, es el día de la marmota para decir que este Gobierno es homófobo y lo que hay es una campaña festiva de celebración del Orgullo acordada, por cierto, con los comerciantes de Chueca, no es una campaña unilateral del Ayuntamiento", ha explicado Martínez-Almeida.

En este caso, ha subrayado que la campaña se va a centrar en el colectivo de mayores de 65 años y ha afirmado que quien diga que esto contribuye a la homofobia lo que está haciendo es "banalizar" estos comportamientos. Considera el regidor, de la misma forma, que la izquierda debería "dejar de patrimonializar" al colectivo LGTBI y cree que algunas personas no "representan necesariamente a todo el conjunto del colectivo".

"Yo también le puedo decir que hay muchas personas del colectivo que no han mostrado su disconformidad con este cártel y creo que es legítimo mostrar la discrepancia, lo que creo que no es legítimo es decir que esto es homofobia o que esto quiere decir que queremos acabar con el Orgullo", ha defendido.

En la misma línea, Almeida ha insistido no hay "humillación ni intención de humillar" con esta campaña sino una "intención de aprovechamiento por parte de determinados partidos políticos". "El Orgullo nace con José María Álvarez del Manzano, crece con Alberto Ruiz Gallardón y el World Pride Guy lo trae Ana Botella a la ciudad de Madrid. Y con este alcalde se lleva celebrando con total normalidad y sin ningún tipo de incidente durante cinco años, y así va a ser, se lo garantizo, durante mi mandato", ha reivindicado.