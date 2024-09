Alvise marca distancia con Vox y PP por los toros: "Es un espectáculo de crueldad y tortura"

"Se acabó financiar shows privados con dinero público, menos si es para tratar así a un animal". Así resumió este jueves el eurodiputado Luis Alvise Pérez, líder de la plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF), su postura de esta semana en el Parlamento Europeo en contra de otorgar subvenciones europeas al toro de lidia.

Según explica el propio Alvise Pérez en un vídeo publicado en sus redes sociales no se debe destinar dinero público a un espectáculo de "brutalidad, crueldad y tortura" como las corridas de toros en las que se trata así a estas animales "por mero placer". Confirma así su voto a favor de quitar subvenciones públicas en la Comisión de Agricultura.

Alvise Pérez también explica que su posición es distinta de la de PP y Vox y que estaría recibiendo ataques de cargos de Feijóo y Abascal, "algo que asumo con tranquilidad". "Se puede ser anti-izquierdista y proteger a los animales a la vez. La solidaridad de las ardillas se extiende a todo el reino animal", asegura en un vídeo.

Frente a los que le avisan de la influencia del toro de lidia en la cultura española y en la ganadería, el líder de Se Acabó La Fiesta insiste en que no va a apoyar "que se apuñale a un animal que sufre de una manera brutal hasta morir".

"Con mi voto no vais a contar para maltratar animales de ninguna forma. Queréis dinero público específicamente para un espectáculo de brutalidad, crueldad, abuso, tortura, violencia y malos tratos contra un animal por mero ocio y no me da la gana", concluye Alvise Pérez.