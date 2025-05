El apagón eclipsa el congreso del PP europeo pero salva a Mazón del escarnio por la dana

En política, la actualidad manda. Una noticia nueva tapa otra anterior, un acontecimiento reciente es informativamente más relevante que uno ocurrido hace meses, aunque la magnitud del segundo sea mayor. Y eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos días con el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se preveía complicado para un cuestionado Carlos Mazón, anfitrión involuntario y fugaz del evento, en el momento en el que se cumplía medio año tras la dana que dejó 227 muertes a su paso y miles de damnificados en cinco comarcas valencianas que todavía no han recuperado la normalidad. Sin embargo, finalmente fue el apagón masivo y no el jefe del Consell el que acaparó las conversaciones del evento.

En la dirección del PP español, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, asumían con resignación que el cónclave giraría en torno a Mazón pese a que, teóricamente, el protagonista era el alemán Manfred Weber, reelegido como líder de los populares europeos con el 89% de los votos, y su nueva secretaria general, Dolos Montserrat. La manifestación convocada el pasado lunes y las protestas anunciadas a las puertas de la Fira de València hacían prever que el foco informativo se desplazara hacia el valenciano, como ha ocurrido en los últimos meses. Pero a Mazón le salvó el apagón, ya que la manifestación se trasladó al martes —y su afluencia fue mucho más baja que en citas anteriores— y las protestas frente al congreso se diluyeron.

Mazón acaparó más focos que Feijóo, Aznar y Weber juntos

El president se borró de la foto el martes escudándose en la crisis provocada por el apagón tras solicitar la declaración de emergencia nacional, que la propia Generalitat pidió al Ministerio del Interior, a diferencia de lo que ocurrió los días posteriores a la dana. Tras rebajar el nivel de alerta, sí acudió este miércoles pero su presencia fue fugaz —no estuvo ni dos horas— aunque sí acaparó más focos que Feijóo, Weber y el expresidente José María Aznar juntos. El líder del PP no pudo esquivar la foto con Mazón, con el que no se le había vuelto a ver en público desde el pasado mes de enero, pero evitó prodigarse con él más de lo necesario.

La presencia del valenciano en el cónclave no constaba en su agenda institucional y tampoco en las previsiones del PP. A su llegada intercambió un breve saludo con Weber y Von der Leyen, realizó declaraciones a la prensa, se paseó por el recinto y se fue. No se quedó a la foto final de la familia europea y, aunque desde su equipo lo justificaron por el viaje a Estados Unidos por la crisis de los aranceles, también sirvió al PP para librarse del que sigue siendo su dirigente más problemático, hasta el punto de que tanto el presidente andaluz Juanma Moreno como el murciano Fernando López Miras evitaron la foto con él a su llegada a a la Fira de València.

La riada también pasó desapercibida incluso en el propio cónclave europeo, con breves referencias por parte de los dirigentes españoles y olvidada totalmente en el caso de otros, como Weber, Merz y la presidenta de la Comisión Europea que no la citó en ningún momento en su discurso del martes, pese a que las víctimas le llevan reclamando insistentemente una reunión, que se celebrará el próximo 13 de mayo en Bruselas. "Iba a ser el congreso de Mazón y ha sido el del apagón", resumían, ufanos, desde el entorno del presidente popular.

Un congreso descafeinado

Con todo, el apagón también eclipsó el propio congreso de los conservadores europeos, que no lograron colocar ni uno de sus mensajes incluyendo al propio Feijóo, que buscaba exhibir su influencia en Europa pero que solo logró embarrar al disparar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición le acusó de ocultar la verdad sobre lo ocurrido el lunes y lo hizo ante sus colegas de partido, que, sin embargo, evitaron hacer seguidismo de los ataques del PP español contra el Ejecutivo.

El propio Feijóo fue el que dijo desde la tribuna, el martes, que entre sus compañeros la pregunta más repetida era qué había pasado el día anterior en España. "Me gustaría daros respuestas, pero no puedo hacerlo porque la información no es clarificadora ni contrastada" señaló el conservador, para añadir que, al final, "todo se sabrá" pero que Bruselas deberá interceder para "saber la verdad". Al expresidente de la Xunta de Galicia no le parecieron suficientes ni satisfactorias las dos comparecencias del socialista a lo largo de ese lunes, una por la tarde y otra por la noche, ni tampoco la llamada que le realizó el día posterior.

La presencia de Aznar este miércoles tampoco ayudó a darle más protagonismo al congreso. El expresidente cargó contra Sánchez, tachándolo de "incompetente" y "sectario". Al igual que el día anterior Feijóo, reclamó a la Comisión Europea su intermediación pero, en este caso, para poner coto al socialista por "estar degradando el Estado de Derecho", "quebrando la independencia judicial" y "gobernando sin el Parlamento" por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado. El PP lleva años tratando de que Bruselas se sume a su guerra contra el presidente del Gobierno español pero hasta la fecha no ha tenido éxito.