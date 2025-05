Carlos Mazón, el 'fugaz' anfitrión del congreso del PP europeo que se olvida de la dana seis meses después

El presidente valenciano Carlos Mazón fue el gran ausente de la primera jornada del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en València. El jefe del Consell se borró de la foto escudándose en la crisis provocada por el apagón del pasado lunes tras solicitar la declaración de emergencia nacional, que la propia Generalitat pidió al Ministerio del Interior, a diferencia de lo que ocurrió los días posteriores a la riada. Él debía de ejercer de anfitrión del evento junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero lo cierto es que su presencia generaba incomodidad entre las filas conservadoras y Génova trató de cambiar de localización el evento, sin éxito, y finalmente se mantuvo en la capital valenciana.

El martes no estuvo presente pero este miércoles sí acudió al recinto donde se organiza el evento, a las afueras de la capital del Turia, donde acaparó todos los focos, especialmente el momento de su abrazo con Feijóo, con el que no se le había vuelto a ver en público desde su encuentro en enero en la feria de Fitur (Madrid). Desde entonces el líder del PP había evitado fotografiarse de nuevo con el president de la Generalitat, tras convertirse en un "elemento tóxico" —en palabras de miembros de la dirección del PP— tras sus evidentes contradicciones y negligencias, a las que se sumaron los contundentes autos de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

La presencia de Mazón fue, en todo caso, muy fugaz. Llegó al recinto sobre las 09:15 horas acompañado por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y menos de dos horas después se marchó. Su presencia en el cónclave no constaba en su agenda institucional y tampoco en las previsiones del PP valenciano. A su llegada intercambió un breve saludo con el líder de los populares europeos, Manfred Weber, reelegido con el 89% de los votos, y señaló en declaraciones a la prensa que en la cena los dirigentes europeos aseguraron que estaban contentos con la organización del congreso en València, pese al apagón eléctrico que tuvo lugar el lunes y que provocó algunos retrasos e incidencias. Ese encuentro tampoco constaba en la agenda del valenciano.

El apagón, en realidad, ha servido a darle aire a Mazón, ya que en los días previos todas las miradas se dirigían hacia él y en el propio PP estaban inquietos por lo que pudiera ocurrir. "Iba a ser el congreso de Mazón y ha sido el congreso del apagón", resumían este miércoles fuentes cercas al líder del PP. El jefe del Consell lleva ya medio año cuestionado por propios y abucheado por ajenos —hasta el punto de verse obligado a limitar su presencia en las calles en todas las fiestas populares y eventos—por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre, una jornada en la que desde el mediodía Mazón estuvo desaparecido hasta pasadas las 20 horas.

El jefe del Consell no se quedó a la foto final de la familia europea y, aunque desde su equipo lo justificaron por el viaje a Estados Unidos por la crisis de los aranceles, también sirvió al PP para librarse del que sigue siendo, en la actualidad, su dirigente más problemático, hasta el punto de que tanto el presidente andaluz Juanma Moreno como el murciano Fernando López Miras han evitado la foto con él a su llegada a Feria Valencia.

La riada también ha pasado desapercibida incluso en el propio cónclave europeo, con breves referencias por parte de los dirigentes españoles y olvidada totalmente en el caso de otros, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que no la citó en ningún momento en su discurso del martes, pese a que las víctimas le han reclamado insistentemente una reunión, que se celebrará el próximo 13 de mayo en Bruselas.

Desde el entorno de Mazón también insistieron en que las protestas "no les afectan" e incluso las despreciaron al decir que están "politizadas" y que no le sirven como ejercicio de "presión". Sobre la acción judicial, estas mismas fuentes recalcaron que Mazón no va a comparecer voluntariamente y también incidieron en que el presidente de la Generalitat no tiene "ningún cálculo político" y que su objetivo es "la reconstrucción".