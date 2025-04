Dana no, apagón sí: Mazón reclamó la emergencia nacional enmendándose a sí mismo seis meses después

Hace seis meses se produjo la mayor catástrofe natural sucedida en España con 227 muertos, 300.000 personas afectadas y daños valorados en más de 17.000 millones de euros. La riada afectó a cinco comarcas valencianas que a día de hoy siguen sin recuperar la normalidad, con centros educativos sin fecha de reapertura, coches amontonados, negocios que todavía no han podido retomar la actividad y ayudas que llegan muy poco a poco. Las localidades más afectadas estuvieron varios días sin luz, como ocurrió este lunes durante gran parte del día en toda la península por un apagón masivo del que se conocen las causas.

Pese a la magnitud de la catástrofe provocada por la dana, el presidente valenciano, Carlos Mazón, no pidió la declaración de emergencia nacional ni ese martes 29 de octubre ni en los días posteriores frente al criterio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La Generalitat lo justificó asegurando que “los propios técnicos decretaron el nivel de emergencia que consideraron oportuno” y que “nadie lo planteó”, según señaló la vicepresidenta Susana Camarero hace escasas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, tampoco tomó el mando único, pero sí puso a disposición de Mazón los recursos del Estado.

Medio año después, Mazón ha solicitado elevar el nivel de alerta para que el Ejecutivo central se haga cargo de la gestión de la crisis tras el apagón eléctrico que afectó a toda la península. El jefe del Consell, junto con otras seis comunidades autónomas del PP —y una del PSOE— pidieron activar el nivel 3 de alerta ante la situación de “emergencia nacional”. Concretamente lo solicitaron Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Interior se lo concedió rápidamente. "Ante la situación que afecta a todas las comunidades autónomas y para garantizar la mejor coordinación entre todas", justificó el propio Mazón en la red social.

Preguntado sobre el hecho de que Mazón sí haya pedido ahora la emergencia nacional al contrario de lo que sucedió tras la dana, Feijóo respondía así en Espejo Público: "Ayer toda la Comunidad Valenciana estaba afectada, no solamente una zona muy importante de la provincia Valencia, sino también Alicante y Castellón", señaló este martes. “Lo que hemos aprendido después de la dana es que el presidente del Gobierno no declara la emergencia nacional", añadió, culpando a Sánchez de no tomar la iniciativa pese a que son las comunidades autónomas las que lo solicitan y Mazón rehusó hacerlo hace seis meses.

Ayuso marca el camino al resto de los presidentes del PP

Luces en mitad del apagón Ver más

La primera en pedir la declaración de emergencia fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al filo del mediodía exigió a Sánchez movilizar incluso al Ejército para garantizar la seguridad, una petición a la que el jefe del Ejecutivo hizo referencia en su rueda de prensa desde la Moncloa. La reclamación de la madrileña encontró pronto su eco en otros dirigentes autonómicos. Le siguieron rápidamente el andaluz Juanma Moreno, la extremeña María Guardiola y el murciano Fernando López Miras.

Tal y como está configurado el nivel de alertas, una vez activado el protocolo, se pueden decretar varias situaciones operativas. En la emergencia dos, la dirección operativa la ejerce la autoridad autonómica, que activa los medios personales y materiales autonómicos necesarios. En esta situación operativa, la autoridad competente en Protección Civil puede, en función de la gravedad de la emergencia y la disponibilidad de medios, solicitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), del Ministerio del Interior, la activación de medios extraordinarios del Estado, como por ejemplo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la emergencia tres se considera que está en juego el interés nacional y es declarada por el ministro del Interior, bien por iniciativa propia o a instancias de las comunidades autónomas afectadas o de los delegados del Gobierno. El director de la emergencia es el propio ministro del Interior y la UME asume la coordinación operativa de la emergencia bajo la dirección del ministro. Excepcionalmente, cuando los medios estatales no son suficientes para hacer frente a una emergencia, el Gobierno puede solicitar al Mecanismo Europeo de Protección Civil la apertura de una emergencia y solicitar el apoyo de medios de otros países.