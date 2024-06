Armengol defiende que está claro por qué el Senado la ha citado a tres días del 9J: "Es muy burdo y no es adecuado"

El portavoz del PP en la comisión del Senado sobre el caso Koldo ha arrancado este viernes su interrogatorio a la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, preguntándole por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo que ha llevado a la también expresidenta de Baleares a destacar que de esa forma los conservadores dejan claro por qué la han citado a comparecer justo a tres días de que se celebren las elecciones europeas del domingo, según recoge Europa Press.

De hecho, Armengol se ha quejado en varias ocasiones durante su comparecencia de haber sido convocada ante la Cámara Alta el día antes del día de reflexión, fecha que también se ha elegido para la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento balear, unas conclusiones, ha resaltado, que serán "de PP y Vox". "Aunque estemos cerrando la campaña un placer estar aquí", ha deslizado nada más empezar la sesión.

Santamaría, el último en interrogar a Armengol, ha dicho entender que la trama de las mascarillas es un "asunto incómodo" porque empezó con Koldo García y José Luis Ábalos y "ahora alcanza a los turbios asuntos de la mujer del presidente del Gobierno, con sus famosas cartas de recomendación y el tráfico de influencias que éstas llevan implícitas, las patentes de software aparte y las cátedras extraordinarias, másteres aparte". El portavoz del PP ha optado por empezar preguntándole por Gómez "para quitar este tema de medio" y le ha emplazado a desvelar si podía decir "sin temor a equivocarse que Begoña Gómez no envió ninguna carta de recomendación a su gobierno".

"Me gusta" y "se da cuenta toda España"

"Usted mismo en su intervención denota exactamente el porqué me llaman a declarar y el porqué esta comisión de investigación. Y me parece que esta forma de hacer política, señor Santamaría, es muy burda y no es adecuada", le ha replicado Armengol, antes de asegurar que su gobierno "jamás" recibió ninguna carta de ese tipo de Gómez.

"¿Puede usted asegurarnos que jamás su gobierno colaboró ni directa ni a través de las empresas de las entidades del sector público con el Instituto de Empresa y con Begoña Gómez?", ha proseguido Santamaría. "No, claro que no", ha respondido para a renglón seguido recordar al PP que la han citado en su condición de expresidenta regional para "hablar de la contratación de materiales de terceros" y confesar que en el fondo le gusta que le pregunten por Gómez.

"Me gusta que haga esto porque se nota mucho por qué me llaman hoy, que es el día antes de la reflexión para las elecciones europeas. Me doy cuenta yo y se da cuenta toda España, señor Santamaría", le ha soltado.

El representante del PP también ha querido saber si el Gobierno balear "facilitó algún tipo de ayuda o subvención pública a las empresas del señor Carlos Barrabés" y ella ha contestado que no que ella "sepa". En sus intervenciones anteriores, Armengol había denunciado que el PP y Vox está utilizando "un bulo" para crear una "sombra de duda" sobre ella y su gobierno porque es la presidenta del Congreso y han activado la "máquina del fango", porque pese a no estar "metida en ningún caso de corrupción" la "quieren inhabilitar" como máxima responsable de la Cámara Baja.

Además, ha indicado que, desde su punto de vista, la investigación del Senado va ser "muy sesgada" si sólo citan a declarar a los comparecientes que les interesa para apuntalar un determinado relato, idea sobre la que ha abundado después el portavoz socialista, Alfonso Gil. "Es curioso que no quieran ver lo que ha pasado en las otras comisiones de investigación, porque claro, si solo llaman a según qué personas, será muy sesgada esta comisión de investigación", ha dicho, en una de sus respuestas a la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

El senador Ángel Pelayo Gordillo de Vox ha interpretado estos comentarios como un cuestionamiento de la labor de la comisión del Senado, ante lo que Armengol se ha reafirmado en sus críticas a los grupos de la derecha.

El fango y el lodo

La mención al "lodo" ha provocado un tenso debate entre la compareciente y Gordillo, que ha tachado su gestión de "negligente" y le ha invitado a "pedir perdón" a los ciudadanos. Armengol ha replicado recalcando que al PP y Vox en realidad no les interesa qué pasó con las mascarillas y sólo le piden cuentas por ocupar el cargo que ocupa.

Caballero le ha preguntado si sabía que se ha presentado contra ella una denuncia en la Fiscalía General del Estado por incurrir en "falso testimonio" durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso. La denuncia la anunció Harteoír.org aunque Caballero no ha citado a esta entidad. "Yo no soy consciente, pero últimamente pasan unas cosas que no soy consciente pero a lo mejor usted sí", ha contestado.

Joan Josep Queral, de ERC, ha dicho lamentar el "baño" que Vox ha dado, a su juicio, a la compareciente, con acusaciones directas a su persona como si la comisión tuviera que dirimir responsabilidades más allá de las políticas. La presidenta del Congreso ha admitido que para ella que le acusen de algo que "detesta terriblemente" como la corrupción es "muy desagradable".

Niega que el certificado de Baleares avalara a la empresa de la trama

Ante preguntas de la senadora de UPN, Armengol ha negado que el certificado que realizó la Administración balear a la empresa vinculada a la trama Koldo por la compra de mascarillas sirviera como aval para que otros organismos como Puertos del Estado o ADIF contrataran con esta sociedad. Además, ha precisado que el certificado se realizó en el mes de agosto del año 2020, mientras que los contratos de esta empresa con Puertos del Estado, ADIF, Interior y Canarias son anteriores a agosto.

La expresidenta balear ha calificado como "lógico" realizar este tipo de certificados cuando una empresa lo pide. Sin embargo, ha aclarado que esto "solo quiere decir que se han recibido el número de mascarillas, o sea, la cantidad, el bulto y el tiempo".

"No dice nada más de si la mascarilla está bien o no. Ese no es el objetivo de este certificado, que es un certificado técnico que se tiene en todas las administraciones públicas. Es absolutamente falso que eso sirva de aval para las otras compras porque este certificado se hace en agosto y las compras de Puertos del Estado, de Adif, del Ministerio del Interior, de Canarias son anteriores a agosto", ha sostenido Armengol.

Asimismo, Armengol ha descartado que este certificado sirviera como aval para otros contratos posteriores con Ferrovial: "Ferrovial no necesita ningún aval de nadie, porque es una empresa que tiene todos los avales del mundo".

Como hiciera en sus comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y Baleares, Armengol ha relatado el proceso de compra de las mascarillas, la posterior reclamación y su grado de conocimiento del exasesor ministerial Koldo García. En este contexto, ha defendido que las mascarillas adquiridas con la empresa vinculada a la trama Koldo se compraron para "uso civil para la desescalada". En ese momento, su administración las mandó a analizar al Institucio Nacional de Seguridad en el Trabajo, que les precisa que este material no filtra como una FFP2, "pero eso no quiere decir que sea una mascarilla 'fake' ni que no sirva". "Es una mascarilla que sirve más que una quirúrgica y por eso la empleamos como stock de seguridad", ha añadido.

A partir de ahí, según ha explicado, el equipo de Salud decide "con criterio técnico" que se podría reclamar el precio a la empresa, aunque ha insistido en que las mascarillas se guardaron de stock porque se podían utilizar.

Al ser preguntada por UPN si se siente responsable por haber facilitado desde su Gobierno que la trama "pudiera seguir estafando con mascarillas", Armengol ha dicho que "eso no es cierto", a la vez que ha recalcado que no podía controlar todo lo que se compraba, sino que estaba encima de lo que le competía como presidenta de una comunidad autónoma. Al respecto, ha recalcado que conocía a Koldo García como asesor del por aquel entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el que habló para el cierre de los Puertos y aeropuertos durante lo más duro de la pandemia del covid.

Reprimenda al final de la comparecencia

Armengol ha cerrado su comparecencia animando a votar en las elecciones europeas del domingo contra quienes basan su política en los "bulos", en referencia a PP y Vox, una alocución que le ha provocado una reprimenda por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez, que incluso cree que puede tener "consecuencias" para la socialista.

En su última intervención en la comisión y tras un duro interrogatorio por parte del PP, Armengol ha dicho "detestar totalmente" el uso de "bulos" y de "mentiras" buscando "la destrucción del adversario político" y que se haga política con "el desprestigio de las instituciones". "Y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones y que deje claro que ésta no es la forma de hacer política", ha remachado, entre aplausos de los socialistas y las protestas de los senadores del PP.

Eloy Suárez ha tratado de frenarla subrayando que una comparecencia ante una comisión de investigación no es el lugar adecuado para esos discursos. "Me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer -ha afirmado el presidente de la comisión-. Tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia".

Una vez acabada la comisión, los senadores del PP que han interrogado a Armengol, Luis Santamaría y Fernando Martínez-Maíllo, han comparecido ante los periodistas para reaccionar a la intervención de la expresidenta balear, acusándola de "intentar tapar" con este último alegato todo lo que tiene que ver con la trama Koldo. "Creo que es impresentable y es inaceptable", ha proclamado Maíllo, que no descarta elevar este asunto a la Junta Electoral Central (JEC), aunque ha delegado esta competencia en la Mesa de la comisión de investigación, en la que los 'populares' tienen mayoría.

En cualquier caso, los senadores del PP han expresado su "indignación" por estas palabras de Armengol, acusándola de "faltar el respeto al Senado" siendo ella presidenta del Congreso e insinuando que "prácticamente ha pedido el voto" desde la comisión de investigación. Por ello, el PP ha vuelto a pedir su dimisión como presidenta del Congreso. "Si la hubiéramos dejado, hubiera pedido quizás mucho más el voto, pero es evidente que todos estábamos entendiendo que lo que estaba haciendo era llamar la participación a su beneficio", ha sostenido.