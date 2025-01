Tres días de gira mediática y siete mentiras: la máquina de bulos de Ayuso y MAR trabaja sin descanso

Miguel Ángel Rodríguez es, sin duda, el jefe de Gabinete más famoso de la política española. Un trabajo que sus homólogos, tanto en el Partido Popular como en otras formaciones políticas, desempeñan con discreción ya que suele ser el político el que acapara las miradas. Pero MAR, como así se le conoce en la esfera político-mediática, domina a la perfección la comunicación política y ha logrado a lo largo de su trayectoria que la atención se centre en lo que él quiere utilizando para ello mensajes sencillos y efectistas y, habitualmente, plagados de falsedades. Es lo que ha ocurrido después de que el pasado miércoles 8 de enero prestara declaración ante el Tribunal Supremo como testigo en la causa sobre la filtración de los correos sobre los presuntos delitos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para la que MAR trabaja desde el año 2020.

Tanto antes como después de la declaración, que duró aproximadamente 45 minutos, Rodríguez despachó con los medios de comunicación allí presentes y se erigió en defensor de González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal a través de su compañía, que ascenderían a 350.951 euros. "La verdad siempre pa'lante", afirmó antes de entrar al Supremo. Sin embargo, minutos después él mismo confesaba ante el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, que se inventó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de del novio de Ayuso y después lo había retirado por "órdenes de arriba", apuntando al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Lo cierto es que tanto Ayuso como Rodríguez han mentido de manera reiterada en todo lo referido a los dos delitos fiscales admitidos por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, que parece haber ligado su futuro político al futuro fiscal del empresario. Por el camino ambos no han dicho la verdad al negar que se hubiese cometido delito alguno, han denunciado una supuesta conspiración de fiscales socialistas, han amenazado a periodistas e incluso se han llevado a inventar que Ayuso estaba siendo acosada por periodistas encapuchados, estas dos últimas cuestiones obra directa de MAR. Él mismo lo admitía así esta semana en una entrevista en Todo es mentira, en Cuatro: "Me he lanzado al ataque cuando he entendido que la reputación de la presidenta se ponía en solfa. Si quieren pelea, la tendremos".

Como parte de esa estrategia, en los últimos días ambos han protagonizado una tournée mediática. En el caso de Ayuso, ha acudido al programa de Federico Jiménez Losantos en Esradio y también se ha dejado ver en el canal de Youtube de Frank Cuesta, además de participar en la manifestación en la Puerta del Sol para rechazar la investidura del venezolano Nicolás Maduro, mientras que MAR ha pasado por la Cadena Cope de la mano de Carlos Herrera, seguido de Antena 3 en el programa Espejo Público conducido por Susana Griso para acabar en el programa de Risto Mejide en Cuatro. Espacios mediáticos en los que se sienten cómodos —a excepción, quizá, de la entrevista de Risto— y en los que han dado barra libre a sus mentiras.

MAR en Espejo Público: "Es un hombre honorable (...) al que se ha pillado una declaración de Hacienda que no está de acuerdo con dos facturas"

Lo que le sucede al novio de Ayuso no es una simple inspección fiscal ni un "desacuerdo" por dos facturas. Ha sido imputado formalmente por la supuesta comisión de dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsificación documental. La investigación sostiene que defraudó 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, así como por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020. En plena pandemia, mientras morían miles de personas.

MAR en Cadena Cope: "Nunca ha confesado ser culpable"

La pareja de Ayuso sí reconoció su culpabilidad a través de su abogado, que se dirigió así la Fiscalía antes de la interposición de la querella contra el empresario. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria", escribió la defensa de la pareja de Díaz Ayuso al Ministerio Público el 2 de febrero. Sin embargo, el asesor estrella de Ayuso ha tratado disociar al empresario del abogado que lo representa.

MAR en 'Todo es mentira': "Adelantó dinero y Hacienda se lo tuvo que devolver"

La devolución de Hacienda proviene de un intento de regularización voluntaria que hizo González Amador mientras era investigado. Hacienda examinaba los ejercicios fiscales del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de la empresa con la que trató de defraudar, Maxwell Cremona. Y, casi dos años después, trasladó al Ministerio Público sus conclusiones. Un informe en el que, relata la magistrada, se recoge que las pesquisas han puesto de manifiesto que la empresa registró en los años 2020 y 2021 un "incremento" de sus ingresos de actividad. Cuando llegó la hora de presentar la liquidación del ejercicio 2022 (en julio de 2023) González Amador trató de compensar lo defraudado, pero ya era tarde para hacer la regularización.

Ayuso en Esradio: "Si hablamos de persecuciones, aquí tienen a la 'number one'"

La presidenta madrileña ha afirmado en más de una ocasión que ella y su pareja están siendo víctimas de una “cacería política”. Una idea que volvió a repetir ante los micrófonos de Esradio, donde aseguró que tanto ella, como su “difunto padre” y su “entorno familiar” han sido víctimas de persecuciones por parte del Ejecutivo central, pese a que las investigaciones nacen al margen del Gobierno. Es más, fue infoLibre quien desveló en 2019 que los padres de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid –Leonardo Díaz y María Isabel Ayuso– le habían donado en 2011 un piso en la capital cuando empezaban a acumular deudas importantes, una operación cuyo objetivo era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Por el mismo método, y el mismo día, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió también la donación de una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada.

MAR en 'Todo es Mentira': "Hubo periodistas que intentaron entrar cubiertos en la vivienda de Ayuso"

MAR tuvo que admitir ante Risto Mejide que lo de los "periodistas encapuchados" que trataron de entrar en el domicilio de la presidenta madrileña fue una invención de su cosecha, pero sí que afirmó que "los vecinos" le habían dicho que había informadores que "entraron cubriéndose la cara" rondando por el edificio e insistió en que desveló su identidad a “18 personas” de manera privada. Sin embargo, a quien envió ese mensaje fue a una lista de distribución creada por el propio Rodríguez a través de la cual da a conocer información oficial con el único objetivo de que sea divulgada. En su mensaje, MAR facilitó el nombre y apellidos de los dos periodistas de El País y una foto cenital de ambos mientras hacían su trabajo. Aseguró que ambos habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

MAR en 'Espejo Público': "Este asunto ya se hubiera cerrado con Hacienda si no hubiera sido el novio de la presidenta"

El caso de González Amador es de interés público en tanto en cuanto el deudor es el compañero sentimental de la máxima responsable del Ejecutivo madrileño, gobierno que mantiene una relación contractual de primera con la empresa con la que este hace negocios. Y que además comparte con ella un piso de lujo valorado en un millón, comprado por él cuando Hacienda ya había iniciado su investigación en 2022 y que tardó un año en quedar inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que el cambio de titularidad se mantuvo en secreto hasta después de las autonómicas. Hasta que se presentó la denuncia, ni en la Agencia Tributaria ni en la Fiscalía sabían que se trataba de la pareja de Ayuso.

Ayuso en Esradio: "Esto va por un camino de falta de libertad absoluta y en algunos casos dictatorial"

La investigación de Hacienda al novio de Díaz Ayuso y la posterior denuncia presentada por la Fiscalía no atentan contra la democracia. Tampoco la divulgación de esa denuncia, como no supuso atentado alguno en el pasado la publicación mde las investigaciones fiscales a las que fueron sometidos los futbolistas Lionel Messi, y Cristiano Ronaldo, el entrenador José Mourinho o la estrella colombiana del pop Shakira.

Mar en 'Cope': "Nunca he contado un bulo. Nunca he mentido. Doy información cierta, veraz y comprobable"

Solo en esta información ya se recogen algunas de las falsedades vertidas por Rodríguez. Se le podía tildar como un experto en el Galope de Gish, esa ametralladora de falacias "que abruma al oponente con el mayor número de argumentos posible sin tener en cuenta su exactitud o solidez". La estrategia de Rodríguez transmite una enorme habilidad para disparar –y repetir– datos contundentes y detallados que se visualizan como reales, aunque no lo sean.