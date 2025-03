Ayuso pide a RTVE que emita su declaración sobre la gestión del covid para contrarrestar el documental '7.291'

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha pedido por carta al presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, que además del documental 7.291 sobre las muertes en residencias en la pandemia, se reproduzca la declaración de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y un vídeo sobre la gestión de la crisis del covid-19.

En la carta, García sostiene que el documental, que se emitirá este jueves por la noche en La 2 y el Canal 24 horas, dirigido por Juanjo Castro, "de un marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo".

Señala en la misiva que "fue el Ejecutivo madrileño el primero en tomar medidas para atajar los efectos de una pandemia global que fue ignorada y negada durante meses por el Gobierno de nuestro país". Para la realización del documental, "se omitió deliberadamente el contraste con los datos y hechos por los que, de forma unánime, en más de sesenta ocasiones, los Tribunales de Justicia se han pronunciado a favor de la Comunidad de Madrid", expone en la carta el portavoz el Gobierno madrileño.

A la vista del contenido del documental, "para que sea contrastado con los datos objetivos de los que esta Administración dispone", García apela al "derecho de acceso" a la corporación pública previsto en el ordenamiento jurídico con el fin de asegurar la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española.

En concreto, solicita la reproducción con las mismas condiciones de emisión que el documental de dos piezas audiovisuales: la declaración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la que explica la gestión de la pandemia por parte del gobierno regional y un vídeo de 4:44 minutos de duración en el que se ponen de manifiesto "el éxito de la gestión de la Comunidad de Madrid y las negligencias del Gobierno central durante la crisis del covid-19".

Esta misiva del Gobierno regional se produce pocas horas después de que la Comunidad de Madrid asegurara estar sufriendo una "campaña de la izquierda y la ultraizquierda". Un descrédito "intolerable" al que quiso responder este miércoles con "los datos exactos". Cinco años después de la pandemia de covid-19, el Gobierno de Ayuso sostiene que no fallecieron 7.291 mayores en residencias de la región sin asistencia sanitaria, cifra que facilitó su propio Gobierno vía Transparencia en junio de 2020. Ese número no es más que "un invento" del que fuera consejero de Políticas Sociales entonces, Alberto Reyero (Ciudadanos). Los datos que ahora catalogan fuentes del Ejecutivo de "reales" hablan de 4.100 defunciones.

Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza —llegó a tener cuatro—, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, el que en aquella época era consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y también directoras de varios centros.

Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo".

La cifra que Ayuso dice ser una invención se extrae por tanto de los datos que facilitó su propio Ejecutivo. Sin embargo, cada vez que la escucha termina atacando a las organizaciones de todos esos familiares. La última vez durante el pleno de la Asamblea en la que dijo a la oposición que siempre preguntan por "las mismas mierdas".