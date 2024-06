Aznar, Ayuso y la derecha mediática pasan en 24 horas de exigir a Feijóo que no pacte a aplaudir el acuerdo

Dos años después de que Alberto Núñez Feijóo se hiciera con el liderazgo del Partido Popular tras forzar la caída de Pablo Casado, ha cumplido con lo que prometió al pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medios con el mandato caducado. Feijóo se comprometió a su llegada a Génova 13 a retomar las negociaciones de las que Casado se había levantado: "El PP será el último en levantarse para intentar pactar", afirmó. Sin embargo, las presiones internas le llevaron a dar al traste con un pacto que estaba prácticamente hecho.

Su paso atrás puso en entredicho su liderazgo tras trascender que en la víspera de la reunión para cerrar el acuerdo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la derecha mediática —con El Mundo a la cabeza, en cuya portada se ponían de manifiesto los temores del PP a la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto—se encargaron de avisar a Feijóo de que no debía dar ese paso, con la excusa de que el Gobierno estaba negociando la modificación del delito de sedición. Así, Génova frustró el pacto y el propio líder del PP se encargó de señalar que los acuerdos de Estado llegarían, pero no con el PSOE de Pedro Sánchez. Ahora, sin embargo, Feijóo demuestra "altura de miras" al pactar con los socialistas, según el PP.

No hubo más intentos, porque el PP estaba convencido de que gobernaría tras las generales del pasado año. No fue así. Y, tras comprobar en las pasadas elecciones europeas que los socialistas resistieron mejor de lo esperado, la dirección del PP decidió, finalmente, dar el paso, como confirman fuentes cercanas al líder popular. Un cargo con puesto de mando confiesa que no fue fácil, como admitió el propio Feijóo este martes, por las presiones en contra de cualquier pacto con el PSOE. "En este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias, afirmó el líder del PP.

Esta voz de la dirección popular considera que el paso dado por Feijóo es el correcto porque logra "imponerse" y salir "del marco" de Sánchez, del que también se sirven algunos de sus dirigentes territoriales como la citada Ayuso. Asimismo, desde Génova consideran que se "refuerza" la imagen del PP como "partido de Estado" y sitúa a Sánchez en "una contradicción" por pactar con un partido que en ocasiones ha definido como "de ultraderecha". Ese fue, precisamente, el reproche que le lanzó Feijóo al presidente de Gobierno en la sesión de control.

Además, y a diferencia de lo ocurrido hace año y medio, el líder del PP no ha recibido ni un solo reproche —al menos públicamente— desde sus propias filas ni tampoco por parte de la derecha mediática, que ha aplaudido el gesto del conservador aunque sí le ha advertido de que no puede fiarse de Sánchez. La efusiva reacción tanto del entorno de la presidenta madrileña como de los distintos editoriales y columnas de opinión de los medios de referencia del PP contrasta con los mensajes que han trasladado hasta esta misma semana.

Ayuso y Aznar celebran el acuerdo tras demonizar los pactos con Sánchez

Ayuso aprieta, pero ya no ahoga. Hace solo una semana la baronesa del PP no ocultaba su oposición a que Feijóo pactara la renovación del Poder Judicial sin anteponer su propio modelo., como ha acabado sucediendo. "Si no se hace cambiando el sistema de elección de sus miembros, va a ser un auténtico desastre como ha pasado con el Constitucional", advirtió el pasado miércoles. La presidenta madrileña dijo que no podían "fallar" porque "no dejan de engañarnos a todos desde La Moncloa": Nos va la democracia en ello", zanjó.

Ahora, sin embargo, fuentes del entorno de la líder madrileña aseguran que se trata de un "gran éxito" de Feijóo porque "defiende la independencia judicial", aunque no se vincula con el cambio de modelo de elección de los vocales, cuya propuesta la deberá hacer el propio CGPJ en un plazo de seis meses. Estas fuentes destacan que la "renovación inmediata" del órgano de gobierno de los llegará "en la misma sesión plenaria del Congreso" en la que se apruebe la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. En Génova celebran la postura de la madrileña, pero inciden en que han tomado la decisión sin contar con su visto bueno: "Somos un partido con muchos líderes autonómicos, pero quien toma la decisión final es el líder del partido", resumió Borja Sémper.

Es más, el propio líder del PP reveló este miércoles que solo habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid después de firmar el acuerdo e incidió en que Ayuso "se ha expresado de forma clara como el resto de presidentes autonómicos" sobre la reforma del CGPJ. Así, trataba de escenificar que es un líder que toma las decisiones de manera autónoma.

Aunque Ayuso es la principal impulsora del discurso más duro del partido, siempre está en línea con las ideas que defiende el presidente de FAES, José María Aznar, que —sorprendentemente— también ha bendecido el acuerdo pese a que la semana pasada reclamó una "movilización" permanente contra "la coalición de ultraizquierda" que gobierna España y que pretende quebrar "la separación de poderes y la libertad de información". "Todos los días se hace algo para dañar el Estado de Derecho en España", resumió.

FAES ha apoyado al actual líder del PP al señalar que "ha hecho lo que tenía que hacer" y que "lo ha hecho muy bien". La fundación de Aznar califica como "un acuerdo equilibrado" el pacto suscrito en Bruselas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y en el que también se alaba al PP por defender "el principio de separación de poderes" y evitar la "consumación de una toma de control" con la que "amenazaba el Gobierno" rebajando las mayorías requeridas en el Congreso. "La renovación del CGPJ era perentoria tras cinco años de prórroga. Lo abonaban razones legales, constitucionales y de pura funcionalidad con una justicia al borde del colapso".

Hasta la fecha ambos habían demonizado cualquier pacto con el presidente del Gobierno, bajo la tesis de que Sánchez pretende un cambio de régimen por la puerta de atrás que incluye una república laica y plurinacional, una idea que viene defendiendo desde hace años, e incluso han llegado a afirmar que el socialista es un dictador que solo busca colonizar las instituciones.

La derecha mediática cierra filas con Feijóo: "Es un éxito del PP"

El PP siempre escucha con atención a figuras como Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical, para comprobar hasta qué punto su estrategia es acertada. El director de Esradio ha sido uno de los más críticos con la renovación del CGPJ y, en una tribuna publicada hace solo cinco días, afirmaba tajante que Rendir el CGPJ mataría al PP como alternativa a Sánchez: "El problema de Feijóo es que el pacto hundiría su liderazgo y mataría al PP como alternativa, que quedaría en manos de Vox y los alvises. El sueño de Sánchez", escribía.

Este miércoles, sin embargo, defendía el acuerdo en su programa y se deshacía en halagos hacia los logros conseguidos por el líder del PP. "Esto es, en la letra y en el espíritu con la UE como avalista, es un éxito del PP y de la independencia judicial. Feijóo estaba en una disyuntiva u otra: o defendía a Marchena (...) o no lo defendía. La gran cuestión es por qué Sánchez le da esta baza a Feijóo, que le compromete a él y a otro gobierno en la dirección que siempre ha querido la derecha", reflexionaba. "La lista es excelente y los tres quintos se cargan cualquier posibilidad de asalto", afirmó también, en relación a los vocales.

En la tertulia de Jiménez Losantos participó también otro hombre clave para la derecha, el director de La Razón Francisco Marhuenda. Además de defender el acuerdo ante los micrófonos de Esradio, ha escrito una tribuna en el medio que dirige bajo el título Un gran acuerdo para renovar el CGPJ que no deja lugar a dudas sobre su satisfacción con el acuerdo. "Los veinte vocales que se proponen son personas cualificadas, independientes y prestigiosas", señalaba, en un texto en el que también criticó a Vox por su oposición, para rematar: "Es un éxito de Feijóo".

Hace solo tres días publicó otra opinión con el título La deriva autoritaria del gobierno socialista-comunista y el día anterior se preguntaba si el PP "tenía que ceder" ante Sánchez. "La oposición tiene que ser igual de implacable como la que protagonizó contra Rajoy", señalaba. Y proseguía: "Todas las instituciones que controla [Sánchez] y los medios de comunicación que le sirven están al servicio de un populismo radical de izquierdas que se inspira en el modelo iberoamericano del kirchnerismo, el sandinismo y el castrismo".