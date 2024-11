Joan Baldoví: "Hay que presentar una moción contra Mazón por dignidad, aunque no salga"

Joan Baldoví (Compromís) considera “indigno” que Carlos Mazón siga al frente de la Generalitat Valenciana y apuesta claramente por presentar una moción de censura contra él, a pesar de que la izquierda no tiene los votos suficientes frente al PP y Vox. Pero entiende que hay que hacerlo por “dignidad y vergüenza”. Los socialistas rechazan esa iniciativa, aunque no la descartan de cara al futuro y siguen apostando por un Govern “técnico”.

Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, exige a Mazón que aclare dónde estuvo durante las fatídicas horas del día 29 y que explique por qué tardó en ordenar la alerta. Y le parece “repugnante” la estrategia que está llevando el jefe del Govern evitando su responsabilidad y apuntando a organismos como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mira también al Gobierno central y cree que debería haber actuado antes al ver a un PP sobrepasado.

Compromís ha propuesto una moción de censura contra Mazón aunque no den los números, ¿por qué hay que hacerla?

Por dignidad y vergüenza, porque nos la pide la gente. En definitiva, el señor Mazón ha demostrado que no estaba preparado para gestionar una desgracia. Está siendo todo un descontrol, incompetencia total. Ha dicho repetidas mentiras, no ha pedido perdón y ha intentado en todo momento eludir su responsabilidad. Es que no ha pedido aún el nivel máximo de emergencia que permite la ley autonómica. Y hay otra cosa muy importante.

¿Cuál?

Está intentado desplazar el debate hacia el futuro y la reconstrucción cuando aún no ha contestado las preguntas que se hace toda la gente.

¿Cuáles?

Dónde estaba esas horas durante el día 29 por la tarde. Y, sobre todo, por qué mandó la alerta tan tarde. Hay razones suficientes para intentar apartar al señor Mazón de la Generalitat porque ha demostrado repetidamente que es indigno de ostentar este cargo. Hacemos lo que está en nuestra mano y lo que permite el ordenamiento legal. Insistimos: hay que hacerlo por vergüenza y dignidad.

El PSPV-PSOE sigue apostando, como ha dicho su líder, Diana Morant, por dar sus votos al PP para destituir a Mazón, investir un Gobierno técnico y convocar el año que viene elecciones cuando haya cierta normalidad. En este momento, los socialistas no apoyan su moción pero no la descartan en el futuro. ¿Qué le parece la postura de ese partido?

Me tendrían que explicar cómo sale un Gobierno técnico teniendo en cuenta que el presidente o la presidenta de la Generalitat deben tener escaño. Que me digan en qué técnico piensan ellos. El PP ya ha dicho que no va a apartar de momento a Mazón. Es más, está remodelando su Govern a cuenta gotas y ha demostrado claramente que no tiene intención de irse. Por respeto a las 130.000 personas que salieron a la calle no hay otra que presentar una moción de censura, aunque no salga. Cuando Pedro Sánchez presentó la moción en el Congreso, no tenía los números. Y lo mismo pasó con Felipe González en su momento. Pero hay que presentarla por dignidad y para que el presidente no pueda diluir el debate.

¿Qué sensación le quedó después de la comparecencia del pasado viernes con la explicaciones de Mazón?

Me esperaba que hiciera lo que hizo: no pedir perdón ni mostrar el más mínimo sentimiento. Me pareció un robot, intentó disipar la responsabilidad y eludir la propia. No contestó a la pregunta de donde estaba. Si estaba en una comida de trabajo, que enseñe el tique. Y si estaba comunicado, que enseñe el registro de llamadas. Además, debe explicar por qué tardaron más de dos horas en mandar esa alarma.

¿Qué le parece la estrategia de defensa Mazón de estar culpando a la Aemet, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la vicepresidenta Teresa Ribera?

Entra dentro del libro de estilo del PP. Lo hemos visto con los muertos de las residencias, en el Prestige, en el accidente de metro de Valencia y en el Yak-42. Todos tenían responsabilidades menos el presidente de la Generalitat y su Gobierno. Lo digo como lo siento, me parece una estrategia absolutamente repugnante. Un jefe de un Ejecutivo lo primero que tiene que hacer es asumir las propias responsabilidades. Estaba en su mano mandar una alerta y estar en el centro de emergencias el día que teníamos una dana anunciada con muchísima antelación. Estaba en sus manos que muchísimas personas estuvieran con nosotros hoy.

La vicepresidenta de la Generalitat y nueva portavoz, Susana Camarero, pidió este lunes a los partidos de la izquierda que “bajen al barro” y dejen el “tacticismo electoral”. ¿Qué le parece el mensaje?

Quiero recordar que Camarero estaba en la Radiotelevisión Valenciana nombrada directamente por Eduardo Zaplana en los peores momentos de control del PP. Y si hay alguien que ha bajado al barro, es la gente de Compromís. Yo mismo he estado sacando barro. Hemos estado al pie del cañón y hemos mandado desde nuestros ayuntamientos centenares de furgonetas y camiones cargados de ayuda. Desde el día 30 el señor Mazón nos se ha comunicado con los síndics para decirnos cómo está la situación. Es un sarcasmo de Camarero que diga que nos bajemos al barro.

Hay otra variante política: por la defensa del PP de Carlos Mazón se puede llegar a bloquear el futuro colegio de comisarios de la UE. El PPE ha amenazado con no votar a la española Teresa Ribera en la Comisión. ¿Qué le parece esta situación?

No es un gobierno europeo que me guste, pero me parece temeraria la estrategia del PP por intereses absolutamente partidistas. Es de no tener altura política. No soy ni seré nunca del PSOE, pero Ribera es una persona muy preparada y ha sido muy buena ministra.

Compromís forma parte del grupo parlamentario de Sumar y del bloque de la gobernabilidad en España, ¿llegó tarde el Ejecutivo central a ayudar a los damnificados?

Sin ningún género de dudas el Gobierno de España hubiera podido hacer más. Lo ha afirmado Óscar Puente: tuvo la constancia de que tenía un Gobierno valenciano absolutamente sobrepasado y que no sabía cómo gestionar. En Compromís pensamos que el Gobierno de España hubiera podido asumir directamente el mando porque había una panda de incompetentes liderada por una persona negligente e irresponsable.

Durante estos días han proliferado los bulos y la desinformación, ¿tiene miedo de que crezca la antipolítica en Valencia en estos momentos?

Si algo hemos podido comprobar, es que la extrema derecha y los grupos fascistas intentan aprovechar estas desgracias para pescar en río revuelto. Lo que tenemos que hacer es estar con la gente y en la calle. Cuando se convocó la manifestación, había gente que pensaba que era pronto. A mí me convenció el líder de las juventudes de Compromís con un argumento: si no estamos nosotros, estará la extrema derecha. Al final se demostró que teníamos que estar con la gente ese día. No hay que abandonar ni la calle ni las redes ni nada para que no se puedan apoderar y lanzar mensajes de odio. Hay que recordar los vídeos de cómo la gente sacó de la manifestación a dos grandes manipuladores. No hay que dejarles ni un palmo de tierra. Si ellos triunfan, gana la antipolítica y parece que todos somos iguales. Pero no todos somos iguales.