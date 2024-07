El juez cita a Barrabés presencialmente y no obligará a Begoña Gómez a acudir a la declaración

El juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes, 15 de julio, a las 10.00 horas, en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

Esta deciasión se produce después de que a primera hora de esta mañana se haya hecho pública una cédula de citación firmada por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el pasado 17 de junio, en la que el juez avisaba a Begoña Goméz con que tenía la "obligación" de acudir el lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés y le advertía con que si no acude o no alega "causa justa" para su ausencia podría dictar una "orden de detención".

Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza de Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad.